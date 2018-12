Cinq années de Sport Santé à la VGA Saint-Maur. Genèse, fonctionnement et perspectives

Sous l’impulsion du président Jean-François Bedu et la conduite du Dr Pierre Garçon et des agents de développement Kevin Didier, puis Anthony Man, le projet de la VGA s’est progressivement construit autour de trois axes :

Le Sport Santé « en stade » : c’est l’ensemble des activités pratiquées dans les enceintes sportives de la VGA (en salle, en stade ou en extérieur), adaptées et personnalisées en fonction de l’état de forme ou « stade » de chacun, mais aussi en fonction du « stade » de prévention (primaire, secondaire ou tertiaire) [1].

Le Sport sur Ordonnance : qui regroupe tous les moyens mis en œuvre, afin de faciliter l’accession à ce dispositif, pour toute personne éligible (présentant une affection de longue durée), selon les modalités prévues par l’amendement Fourneyron.

Les réseaux de Sport Santé : consolidés par tous les liens tissés avec des partenaires (milieu sportif, établissements hospitaliers, associations de patients, entreprises,…) et permettant d’exporter des activités Sport Santé au-delà des propres structures sportives du club.

Parallèlement, la démarche initiée par le club s’est inscrite dans trois types d’actions :

Actions de sensibilisation , auprès de la population Saint-Maurienne

Actions de communication , en direction des acteurs potentiels du Sport Santé à Saint-Maur

Actions de prévention, c’est-à-dire de Sport Santé proprement dit

Les activités Sport Santé à la VGA Saint-Maur

1- Le Sport Santé en « stade »

Le Sport Santé en salle ou Acti Santé

Il s’agit de séances d'Activité Physique Adaptée (APA), mises en place depuis 2013, à destination des personnes sédentaires, des seniors et des adhérents atteints d'affection de longue durée (ALD).

Ces activités, encadrées par des Enseignants APA, comportent des objectifs de travail variés et personnalisés.

La VGA propose actuellement 8 séances de Sport Santé en salle par semaine.

La boucle de la forme

En 2017, la VGA a conçu et mis en place un parcours de santé sur les bords de Marne (la Boucle de la Forme) en partenariat avec « Macadamtraining®, mon kilomètre santé ». Le parcours se compose de différents ateliers avec des niveaux de difficulté variés (niveaux 1 à 3). Le circuit alterne une activité de type aérobie (marche ou course) avec du renforcement musculaire, en n’utilisant que le mobilier urbain existant (banc, marches, murets,…) et sans dénaturer l’environnement et le cadre naturel.

Le Sport Santé dans les autres sections Parallèlement aux séances de la section Sport Santé, la section VGA Sports d’Eau propose une activité « Nagez Forme Santé » (labellisation de la Fédération Française de Natation). À l’heure actuelle, l’activité comptabilise une dizaine d’adhérents. D’autres sections s’intéressent de près au Sport Santé : la voile, la boxe anglaise, le Taï Chi Chuan et le pentathlon moderne. A terme, l’idée est qu’une majorité de nos sections puisse proposer des créneaux « Sport Santé ».

Le cas particulier du Sport Santé à l’EPIS

L’EPIS (Education Physique et Initiation aux Sports) est une section qui existe depuis plus de 60 ans. Elle accueille aujourd’hui plus de 800 enfants de 3 à 12 ans et leur fait découvrir un grand nombre de pratiques, par cycles successifs de 6 semaines, répartis sur une année scolaire. Lorsqu’on connait les avantages et les bénéfices à débuter la pratique d’une activité physique tôt dans la vie, en matière de développement psychomoteur, de sociabilité, de renforcement musculaire ou encore de constitution d’un bon capital osseux, l’EPIS répond parfaitement à la définition de la prévention primaire du Sport Santé.

La passerelle entre la section Sport Santé et les autres sections

La section Sport Santé constitue un véritable tremplin vers d’autres activités, comme la marche nordique, le yoga, le Taï Chi Chuan, l’aqua forme ou la randonnée.

Application et mise en place Depuis le 1er mars 2017 (amendement Fourneyron), les médecins traitants peuvent prescrire une activité physique adaptée aux patients atteints d'une affection de longue durée (ALD). C’est dans ce cadre qu’une douzaine de médecins prescripteurs saint-mauriens adresse régulièrement leurs patients éligibles à la VGA. La liaison entre le médecin, le bénéficiaire et l’éducateur sportif est assurée par un livret, véritable carnet de correspondance, le « Pass’Sport Santé ». Après la prescription et à l’issue d’un entretien avec l’enseignant APA, un programme personnalisé d’activités physiques adaptées est établi, en fonction des besoins et des envies du futur pratiquant, dans le respect des contre-indications du médecin. De plus, la plateforme « Monbilansportsanté », référencée dans le Pass’Sport Santé, représente une aide supplémentaire à la prescription pour le médecin.

Le dispositif régional « Prescri’Forme »

Le plan « Prescri’Forme » relève d’une stratégie régionale, mise en place par l’Agence Régionale de Santé (ARS) et la Direction Régionale de la Jeunesse et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) d’Ile-de-France et dont l’objectif principal est d’encourager la prescription des activités physiques et sportives par les professionnels de santé en Île-de-France. En 2018, la VGA a été certifiée club « Prescri’Forme ».

Les réseaux de Sport Santé de la VGA Saint-Maur

Au fil des ans, la VGA Sport Santé a tissé des liens étroits avec le monde médical, le milieu sportif et le monde de l’entreprise.

Partenariats avec le monde médical et paramédical

Centre Hospitalier Intercommunal de Créteil (CHIC) Les enfants hospitalisés dans le service de Chirurgie pédiatrique bénéficient de séances d’animation, programmées tout au long de l’année et réalisées sur place, dans le service, et sous une forme ludique, une découverte et d’une initiation à différentes activités physiques et/ou sportives : Boccia, Tir au laser, Sarbacane,… La VGA Saint-Maur collabore également avec le service de chirurgie bariatrique (de l’obésité) de l’hôpital.

Maternité des Hôpitaux de Saint-Maurice

La VGA Saint-Maur intervient dans le cadre d’un protocole de recherche scientifique, afin d’évaluer l’impact d’une activité physique régulière sur de futures mamans souffrant de diabète pendant leur grossesse (diabète gestationnel). Les premiers résultats sont très encourageants, ce qui devrait permettre prochainement la pérennisation de cette activité et l’inclusion de l’ensemble des patientes de la Maternité. Ce protocole d’étude a reçu l’agrément de l’ARS.

Hôpital Henri-Mondor de Créteil et l’association de Soutien à l’Insuffisance Cardiaque (SIC)

La VGA Saint-Maur collabore avec le Service de Cardiologie de l’Hôpital Henri-Mondor de Créteil et l’association SIC afin d’accueillir des patients insuffisants cardiaques. Une première journée de sensibilisation s’est déroulée le 6 octobre 2018, avec l’aide active d’une vingtaine d’étudiants en Licence APA de l’Université STAPS de Créteil, dans le cadre de leur formation.

École d’ostéopathie : OstéoBio

Grâce au partenariat avec OstéoBio, les adhérents de la VGA Saint-Maur ont la possibilité de bénéficier de séances d’ostéopathie gratuites et illimitées, réalisées par un(e) étudiant(e) en dernière année de formation.

École de podologie : Institut National de Podologie (INP )

Le partenariat avec l’Institut National de Podologie permet à la VGA de faire bénéficier gratuitement de bilans podologiques précis à ses sportifs sur leur terrain d’entraînement. Des consultations gratuites de podologie sont également proposées aux adhérents de la VGA.

École de Diététique et Nutrition Humaine (EDNH) Ce partenariat permet aux adhérents de bénéficier d’un bilan nutritionnel afin de faire un état des lieux de leurs habitudes alimentaires, de leur donner des outils pédagogiques et des conseils nécessaires à un bon équilibre alimentaire. Chaque année, un(e) étudiant(e) en troisième année de bachelor en diététique et nutrition sportive, est accueilli(e) dans le cadre d’un stage professionnalisant. Comme l’ostéopathie et la podologie, les inscriptions (gratuites pour les adhérents de la VGA) se font en ligne, sur le site internet de la VGA Saint-Maur.

Partenariats avec le monde sportif

La Commission Sport Santé du CRIFCO

En octobre 2017, le CRIFCO (Comité Régional d’Ile-de-France des Clubs Omnisports) a constitué une « commission Sport Santé » à laquelle la VGA Sport Santé participe régulièrement.

Liens avec l’Université STAPS de Créteil

La VGA accueille chaque année des étudiants-stagiaires STAPS (deuxième année et troisième année APA) qui se forment auprès de nos sections sportives, ainsi qu’au siège de la VGA.

Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance (INSEP)

Dans le cadre de la prise en charge médicale de ses sportifs de haut niveau, la VGA Saint-Maur Omnisports a signé une convention avec l’INSEP, comprenant un programme de prévention, de soins et de récupération.

Partenariats avec le monde de l’entreprise

En 2016, la VGA Saint-Maur est intervenue dans les locaux de l’entreprise SPME , au Port autonome de Bonneuil, afin de proposer des activités physiques et des ateliers de prévention sur les gestes et postures aux salariés.

Depuis février 2018, la VGA collabore avec la société PMC, située à Saint-Maur, en proposant des APS en direction d’un groupe d’une vingtaine de salariés pendant leur pause déjeuner.

Par ailleurs, depuis 2017, la VGA propose également des actions de sensibilisation et de prévention en direction des dirigeants d’entreprise, notamment le « Forum sur la Santé des Dirigeants » avec l’association Saint-Maur Entreprendre (SME) qui réunit plus de 100 personnes lors de chaque édition.

Les actions de sensibilisation et de communication

Les Ateliers de Bilan de Forme de la VGA Saint-Maur et « Ça bouge à Saint-Maur ! »

Régulièrement depuis le début de l’expérience, le club organise ou s’associe à plusieurs événements publics, dans le but de sensibiliser les visiteurs aux bienfaits de l'activité physique sur la santé. A l’occasion de chacune de ces diverses manifestations (journée portes ouvertes, journée des associations, Téléthon, actions en « quartier prioritaire de la politique de la ville » etc), un stand de bilan de forme est proposé, regroupant différents tests physiques, activités ludiques et initiations sportives. Ces actions ont été récompensées par des trophées de l’Omnisports de la FFCO (2014 et 2015);

Fédération Française de Course d’Orientation

Régulièrement depuis le début de l’expérience, le club organise ou s’associe à plusieurs événements publics, dans le but de sensibiliser les visiteurs aux bienfaits de l'activité physique sur la santé. A l’occasion de chacune de ces diverses manifestations (journée portes ouvertes, journée des associations, Téléthon, actions en « quartier prioritaire de la politique de la ville » etc), un stand de bilan de forme est proposé, regroupant différents tests physiques, activités ludiques et initiations sportives. Ces actions ont été récompensées par des trophées de l’Omnisports de la FFCO (2014 et 2015); L’atelier « P’tit Déj Malin »

En 2018, une nouvelle action de sensibilisation et de prévention autour du « petit-déjeuner » a été mise en place. L’atelier « P’tit Déj Malin » cible dans une approche ludique, tous les enfants et adultes inscrits dans les sections sportives. Cet atelier est gratuit.

Les ateliers du PRIF

Chaque année, la VGA Saint-Maur co-organise avec le PRIF (Prévention Retraite en Ile-de-France), des ateliers gratuits de prévention pour les retraités afin de les sensibiliser aux bienfaits de l’activité physique, mais aussi d’aborder des thématiques plus larges autour du vieillissement (aménagement du domicile, alimentation, sommeil, etc.).

Les Rencontres Sport Santé de la VGA Saint-Maur

Depuis 2016, 5 rencontres autour du Sport Santé ont été organisées, avec pour cible l’ensemble des acteurs potentiels du Sport Santé à Saint-Maur. Exemples de thèmes abordés lors des deux premières rencontres :

- Que dit précisément l’amendement Fourneyron ?

- Les outils d’aide à la prescription du Sport sur Ordonnance.

- Le Sport sur Ordonnance, comment ça marche ?

En décembre 2017, la 3ème rencontre s’est tenue avec de nombreux praticiens dans l’idée de faire un état des lieux du Sport sur ordonnance à Saint-Maur et ses environs, à six mois de la publication du décret d’application de l’amendement et avec pour objectif la constitution d’un collège de prescripteurs locaux. La 4ème rencontre « Sport Santé ​- Entreprendre Ensemble », co-organisée avec la ville de Saint-Maur, s’est tenue le 31 mai 2018 ​sur le thème « haut niveau et entreprise, une même quête de performance ». Dans le cadre de la semaine bleue, semaine nationale consacrée aux retraités et personnes âgées, la VGA a co-organisé avec la ville de Saint-Maur, la 5ème rencontre Sport Santé sur le thème « Bien vieillir en bonne santé : mode d’emploi » (photo).

Perspectives

La VGA Saint-Maur ne conçoit pas l’avenir du Sport Santé comme limité à des activités spécifiques, dans une section dédiée, mais plutôt ouvert sur un réel accompagnement de chaque adhérent vers des bonnes pratiques de santé (activité physique, alimentation, sommeil, hygiène de vie…) dans un large esprit de prévention.

Dans cette logique, la VGA souhaite inciter à la formation de ses éducateurs sportifs et bénévoles à des pratiques « Sport Santé », tout en uniformisant l’ensemble de ses activités (transversalité entre les sections). L’objectif principal est de pouvoir garantir et élargir les capacités et compétences dans l’accueil de publics, porteurs ou non de pathologies.

Le club incite donc ses éducateurs sportifs et bénévoles à suivre des formations comme celles proposées par le CROSIF (Comité Régional Olympique et Sportif d’Ile-de-France), « Educateur Sport Santé » ou par la FFCO (Fédération Française des Clubs Omnisports), « 1000 clubs pour le sport et la santé ».

Ce projet représente un nouveau challenge pour la VGA Saint-Maur.