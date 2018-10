Coaching : Quels modèles d’accompagnement au changement ?

Le coaching est à la mode depuis la fin du vingtième siècle : Coaching mental, coaching de carrière, coaching de relooking… coaching sportif… « A l’heure du "one to one" (moi et mon psy, moi et mon coiffeur…) […] le XXIe siècle vit sous l’emprise des coaches […] Aujourd’hui, tout le monde coache tout le monde » Benaïm (2003).

Dans le cadre des suivis organisés dans les clubs val-de-marnais, nous proposons des coachings à destination des entraîneurs depuis une dizaine d’années. Nous faisons office de pionniers en la matière et chaque fois les hésitations du départ se sont vite transformées en satisfécits. Cette réussite, nous la devons à la qualité et au professionnalisme de l’intervenante, Véronique Marchand. Mais attention, le terme de coaching est souvent galvaudé. Voici quelques éléments pour y voir plus clair.