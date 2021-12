Comment comprendre les sportifs hypersensibles et les accompagner vers l'excellence ?

Qu'est ce que l'hypersensibilité ?

La sensibilité est la capacité à percevoir des différences, comme par exemple, entre deux styles de peintre (Canaleto vs Fragonnard), deux styles de compositeur (Shubert vs Schumann), deux styles de conception mécanique (Ferrari vs Lamborghini), deux cultures (Chinoise vs Japonaise), mais aussi entre différentes allures de course, entre deux techniques gestuelles, deux stratégies offensives …

La sensibilité est ainsi une capacité qui se développe par la culture et qui fonde une des dimensions de l’intelligence.

Provisoire ou permanente, l’hypersensibilité est une sensibilité exacerbée, c’est-à-dire plus élevée que la moyenne, pouvant même être extrème : « [un] rapport particulier au monde [et] un rapport intense voire difficile aux émotions […] » (Ovier, 2021).

Selon Aron (1996), ce trait de personnalité serait propre à une personne sur cinq. Pour cet auteur, il s’agirait à la fois d’une sensibilité perceptive accrue et d’un traitement approfondi des informations lui parvenant, saisissant ainsi davantage de subtilités de son environnement comme celles du langage non-verbal.

Comprendre les personnes hypersensibles

Les personnes hypersensibles vivent ainsi cette caractéristique qui leur est propre, avec plus ou moins de bonheur ou au contraire de difficulté voire de pénibilité pour elle et pour leur entourage.

En effet, ces personnes traitent tout ce qui les entoure avec beaucoup plus d’acuité. Ainsi, ce qui peut échapper ou sembler anodin au plus grand nombre, peut être perçu et signifiant pour les personnes hypersensibles. Celles-ci identifient alors des corrélations ou élaborent des relations de causalité, parfois de façon "spéculatives" voire imaginaires.

En sport collectif, l’hypersensibilité peut être un outil précieux pour lire les actions de jeu et ainsi comprendre le jeu adverse voire décoder des intentions. Cependant, dans un environnement hautement stimulant, telles que les situations de compétitions, les sportifs hypersensibles seraient plus facilement dépassés voire saturés au plan informationnel et émotionnel.

Les représentations mentales étant toujours accompagnées d’un cortège d’émotions (Bouthier, 1992), les réactions des personnes hypersensibles peuvent alors apparaitre injustement disproportionnées.

Quoiqu’il en soit, cette façon qu’ont les personnes hypersensibles d’appréhender le monde et les autres, peut être source d’incompréhension et de sentiment d’injustice pouvant expliquer des réactions emportées mais aussi des relations conflictuelles.

Communiquer avec des sportifs hypersensibles

L’idée est de faire émerger l’excellence plutôt que le repli sur soi ou encore l’emportement, impliquant d’installer un climat de confiance et de sérénité.

Pour cela, l’entraîneur peut appliquer certains principes :

Réduire la charge informationnelle et émotionnelle du sportif hypersensible, en lui faisant prendre du recul mentalement voire physiquement. En cas de crise, on pourra même isoler le sportif et ainsi l’extraire de la situation stressante pour l’aider à s’apaiser.

Aider le sportif hypersensible à discriminer les informations nécessaires et suffisantes et à les interpréter de façon moins dramatique.

Agir en toute transparence en expliquant ses choix, permettant de minimiser les risques d’interprétation.

Rassurer.

Dévoluer des tâches pour que le sportif puisse contrôler une partie de la situation plutôt que de la subir passivement.

Il ne s’agit donc non pas soumettre mais de laisser une échappatoire voire une partie du contrôle.

Pour autant, on ne contrôle pas les émotions par un discours logique. En effet, submergé par ses émotions, le sujet n’est plus en capacité de comprendre et de raisonner pour optimiser son comportement (Servan-Shreiber, 2008).

Conclusion

Les expressions ne manquent pas pour caractériser les personnes hypersensibles, parmi lesquelles certains sportifs : "à fleur de peau", "écorché vif" ou encore timide, inhibé ou introverti. Ceci n’offre aucune perspective et est erroné comme le signale Aron (Op. Cit.), « 30% des personnes hypersensibles sont en fait des extraverties ».

Comme le rappelle cet auteur (Ibid), les personnes hypersensibles « sont tout à fait normales. Leur trait n'est pas un défaut ou un syndrome, ni une raison de se vanter. C'est un atout qu'ils peuvent apprendre à utiliser et à protéger ». L’hypersensibité de ces personnes serait ainsi une force plutôt qu’une faiblesse, à condition de leur permettre d’apprendre à l’utiliser : « […] tant que la personne hypersensible ne sait pas organiser ses processus mentaux, hypersensibilité est un désavantage. Par contre, si elle parvient à les organiser, l’hypersensibilité devient un énorme atout » (Neveux, 2021).

Conduire les sportifs hypersensibles vers la réussite à leur plus haut niveau implique de comprendre leur façon de fonctionner.

Cependant, l’hypersensibilité est une classification parmi d’autres, dont celle de "surexcitabilités" proposée par Dabrowski (1964) qui offrent plus de perspectives d’épanouissement : « Si elles peuvent poser problème par le décalage avec certaines normes de comportement […] il n’est ni possible ni souhaitable d’essayer de les réduire ou de les faire disparaître. Il s’agirait au contraire de les reconnaître et de les apprécier pour les opportunités qu’elles offrent » (Olivier, 2021). Il s’agirait plus précisément de surexcitabilités : sensorielles, émotionnelles, intellectuelles, imaginatives et psychomotrices.



Rachid ZIANE

Références