Comment optimiser le transfert de force ? Une illustration chez le nageur de sprint.

La préparation physique occupe aujourd’hui une place prépondérante pour accroître les potentialités des athlètes et tout particulièrement dans la perspective de mettre le développement de la force au service de l’amélioration de la performance. La notion de transfert de force apparaît fondamentale et mérite d’être questionnée. Comment des exercices de renforcement musculaire sont-ils transférables dans une activité sportive ? Cet article propose d’éclaircir certains points en prenant appui sur la natation.

La partie « développement de la force » en préparation physique est communément basée sur l’exécution d’exercices de renforcement musculaire général mais également sur un travail spécifique de la force souvent appelé « entraînement contre résistance » que ce soit dans les sports à dominante aérobie (endurance) ou dans les sports à dominante anaérobie (sprint).

L’objectif principal du travail de force dans les sports d’endurance est d’améliorer l’efficacité neuromusculaire, c’est-à-dire renforcer la coordination du système nerveux pour augmenter l’efficacité du mouvement répété (Beattie & col. 2014). Dans les disciplines et distances de sprint, le travail de la force a pour but d’augmenter la puissance (combinaison de la force et de la vitesse) qui représente un des plus importants facteurs de performance. En natation par exemple, la puissance telle que l’on peut la mesurer lors de la nage attachée, expliquerait ainsi 86% de la performance sur un 25 mètres sprint (Costill & col. 1994). Le travail de force chez les sprinters a également pour objectif d’améliorer le taux de recrutement de la force, c’est-à-dire la vitesse à laquelle le muscle atteint son potentiel de contraction maximale.

Mais le défi du travail de la force en préparation physique, quel que soit le sport, consiste à transférer cette force dans l’activité du sportif. Pour y arriver de nombreux facteurs sont à prendre en compte.

Analyse de l’activité préalable au transfert de force

Une analyse fine de l’activité est nécessaire pour faire aboutir le travail de préparation physique à un gain de performance. Ce décryptage va permettre de conformer les mouvements travaillés en préparation physique sur les exigences de l’activité et ainsi obtenir une spécificité dans le travail facilitant le transfert entre les deux types de travaux. Cette analyse doit intégrer différents aspects.

1. L'aspect biomécanique

Il donnera des indications sur les forces physiques et les résistances qui s'exercent durant un mouvement. Il doit comprendre :

l’analyse des différents muscles et groupes musculaires sollicités .

. l’analyse des différentes modalités de contraction au cours des mouvements principalement réalisés (concentrique, excentrique, isométrique, pliométrique).

En natation par exemple, peu importe les distances et les nages effectuées, la contraction isométrique des muscles du tronc (transverse, grand droit, dentelé antérieur) est très importante car celle-ci va permettre le gainage du corps et donc l’application de la force du haut ou du bas du corps. La contraction concentrique du long dorsal est également une des actions les plus importantes lors de la nage dans le secteur de la propulsion aquatique.

l’analyse de l’amplitude des mouvements et donc des différentes courses musculaires.

En natation, la performance est la combinaison de la fréquence [1] et de l’amplitude [2]. Il semble donc logique que tous les mouvements travaillés à sec le soient dans une amplitude maximale, pour laquelle la course musculaire est totale. Pour reprendre l’exemple important de la contraction du long dorsal, il va pouvoir être sollicité à sec sur des mouvements de tractions avec une amplitude maximale (muscle up) [3].

[1] La fréquence en natation correspond à la vitesse à laquelle les coups de bras sont effectués (en cycle par minute)

[2] L’amplitude représente en natation la distance parcourue grâce à un seul mouvement de bras

[3] Le muscle-up est un mouvement inséparable de la gymnastique, du crossfit et de la callisthénie où le pratiquant poursuit une traction jusqu'à ce que son tronc dépasse la barre, les bras raides. Il peut se faire sur une barre ou sur des anneaux de gymnastique.

2. L’aspect physiologique

Il donnera des indications sur les réactions biochimiques et neurologiques qui permettent de réaliser une performance, en déterminant notamment la filière énergétique prépondérante pour un effort donné.

Pour rappel, la filière anaérobie alactique est prédominante sur les efforts très courts (inférieurs à 10 sec) et très intenses, la filière anaérobie lactique est prédominante sur les efforts courts (entre 10 sec et 1min30) et intenses, enfin la filière aérobie est prédominante sur les efforts longs (supérieurs à 1min30) et légers à assez intenses.

Dans un principe de spécificité au regard de l’objectif de transfert, plus le temps d’effort passé dans une filière énergétique dans l’activité sera court, plus sa part sera restreinte dans la préparation physique du sportif.

3. L’aspect traumatologique

Toute cette analyse sera tâche vaine si le sportif se blesse. Il est donc important d’effectuer un bilan des déséquilibres observables dans la pratique régulière d’une activité afin de les compenser lors des séances de préparation physique. Ces déséquilibres concernent principalement les couples agonistes / antagonistes.

En natation, surtout en crawl, le deltoïde antérieur est très sollicité comparé aux faisceaux postérieurs. L’analyse traumatologique souligne donc la nécessité de renforcer le deltoïde postérieur à sec afin de rétablir l’équilibre de l’épaule et de construire une base solide et sécuritaire dans le programme du sportif.

C’est également dans cette optique que le travail général trouve toute son importance car l’hyper-spécificité peut conduire à l’apparition de déséquilibres musculaires. En diversifiant le travail en début de cycle ou dans les périodes plus éloignées de la compétition, l’entraîneur et/ou le préparateur physique créera des conditions plus favorables à la pleine expression des qualités physiques du sportif.

Mise en place d’une stratégie de transfert de force chez les nageurs de sprint

Pour simplifier la compréhension de la partie qui va suivre nous distinguerons les actions propulsives durant les phases nagées et celles qui se retrouvent lors des phases non nagées (départ, coulée, virage).

Lors de la nage, les actions propulsives prédominantes sont la traction (action propulsive allant de l’entrée de la main dans l’eau à son arrivée à la verticale de l’épaule) et la poussée (action propulsive, lorsque le coude dépasse l’axe vertical de l’épaule jusqu’à la sortie de la main de l’eau) des membres supérieurs.

Lors des phases non nagées, l’action principale est la poussée des membres inférieurs contre le plot ou le mur afin de créer de la vitesse.

En prenant en compte ces spécificités, nous pouvons déjà déterminer quels muscles sont principalement sollicités et donc quels mouvements utilisés dans le développement de la force pourront optimiser la performance au travers de l’amélioration de la puissance. Chaque nage sollicite des muscles différents mais les principaux sollicités sont : le grand dorsal, le deltoïde antérieur (avant de l’épaule), les triceps et les trapèzes (haut du dos). Concernant les membres inférieurs, nous retrouvons surtout des contractions des fessiers, du quadriceps et des ischio-jambiers.

Dans le cadre du renforcement musculaire, le développé couché, les tractions et le squat sont les mouvements les plus travaillés par les nageurs lors de leurs entraînements à sec.

Les tractions ou les tirages verticaux à la poulie paraissent être les mouvements les plus pertinents dans cette logique de transfert au regard des aspects biomécaniques expliqués ci-dessus.

Le développé couché peut également s’avérer utile mais dans une moindre mesure. La puissance développée sur ce mouvement serait ainsi corrélée à la force moyenne produite pendant 10 secondes sur de la nage attachée ainsi qu’à la performance sur 25m sprint (r=-0,85) (Lortuco & col. 2016 ; Keinera & col. 2015).

Le squat peut enfin s’avérer être un mouvement intéressant afin d’augmenter la force de poussée des membres inférieurs en vue d’améliorer le départ et les virages.



La puissance produite sur un squat jump serait en effet très fortement corrélée à la performance sur 25m sprint. En revanche, cette corrélation diminue au fur et à mesure que la distance de nage évaluée augmente car la contribution du départ sur le temps final est de moins en moins importante (Keinera & col. 2015).

Malgré une correspondance plus ou moins marquée entre ces mouvements issus de l’entraînement contre résistance classique et le mouvement de la nage, le transfert le plus efficace serait de travailler sur un ergomètre spécial qui permet de reproduire du mieux possible le mouvement de la nage tout en permettant de travailler avec une forte résistance (Sadowski & col. 2020).

Pour que le transfert de force soit le plus effectif possible, il est nécessaire d’ajouter une étape entre l’entraînement de la force et l’entraînement dans l’activité. Cette étape est le travail d’explosivité, il s’agit d’additionner la composante « vitesse gestuelle » à la force pour optimiser le transfert (Healy et al. 2019). Ce type de travail s’effectue donc avec des charges relativement légères. Après cette étape il est également nécessaire de connaitre les interférences qu’il peut y avoir entre les entraînements de la force et les différentes intensités d’entraînement dans l’activité.

Selon les différentes études sur le sujet (Panissa & col. 2018 ; Leveritt & col. 1999 ; Jensen 2015) l’association de l’entraînement polarisé (concept : environ 80% du temps du travail est réalisé à faible intensité) et de l’entraînement de la force serait la meilleure solution pour le transfert de force et l’amélioration de la vitesse.

Il est possible de les combiner de façon productive en manipulant les variables individuelles comme l’ordre d’enchaînement de deux modes entraînements, la récupération entre ces modes, le volume, l’intensité et les modalités de travail dans l’activité (Fyfe & col. 2014).

En natation, cela va se traduire par une nage ample avec le moins de coups de bras possible pour une certaine distance donnée (par exemple réalisé un 50m crawl avec moins de coups de bras). Ce travail de motricité est également à utiliser à des allures spécifiques de course afin d’améliorer le transfert de force vers la nage.

Ces variables sont donc à manipuler en fonction de chaque individu pour optimiser le transfert de force. L’individualisation étant un des grands principes de l’entraînement, que ce soit en préparation physique ou dans n’importe quelle activité, ces recommandations peuvent donc être retranscrites à la plupart des activités physiques et sportives.

Yannis RAINETEAU, Master Entraînement INSEP

Karim BOUSALEM, Entraîneur et responsable du pôle compétition de la section natation US Créteil, préparateur physique

