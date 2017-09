Comprendre et éviter les pièges de la pliométrie

Cette énergie est donc l’énergie dont dispose ou non le corps en gagnant ou perdant de l’altitude. Le fait de gagner en hauteur (« être en contre bas ») ou en perdre (« être en contre haut ») va ainsi augmenter le potentiel énergétique ou le mettre en déficit. Dès lors, lorsque vous êtes en contre haut l’énergie potentielle de pesanteur est haute, et peut être convertie en énergie cinétique grâce à la chute libre. A contrario lors d’un saut en contre haut, il faut créer (via une accélération) une vitesse pour combler le déficit de potentiel, si l’on souhaite arriver à la hauteur voulue.

L’énergie potentielle élastique

Il serait faux de croire que l’énergie se conserve. Même si les forces de frottement de l’air sont négligeables, ils existent d’autres déperditions comme les forces de dispersion lorsque le sportif atterri. Pour compenser cette perte d’énergie, il faut que le sportif soit capable de convertir le maximum d’énergie en énergie potentielle élastique (et la restituer) au niveau des structures myotendineuses, et en plus générer des forces via sa potentialité biochimique.

Egalement, la conversion de l’énergie d’un plan à un autre (horizontal à vertical ou inversement) est une autre clé pour l’entrainement au poids de corps : un sportif qui prend une course d’élan aura plus de facilité à sauter une grande hauteur s’il est capable de « convertir » sa vitesse horizontale.

Le fait de jouer sur le potentiel énergétique permet alors d’augmenter les contraintes sur le sportif. La notion de transfert est dès lors importante : le sportif doit savoir générer, transférer et conserver toutes les énergies dont ils disposent pour réaliser ce qui est demandé et ainsi améliorer son potentiel physique.