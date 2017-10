Comprendre et éviter les pièges de la pliométrie : les pompes pliométriques

Comme nous l’avons vu dans le précédent article, la capacité d’un sportif à maitriser et améliorer les mouvements de son propre corps est une clé essentielle de la réussite sportive. Le poids du corps est alors un outil pour améliorer la condition physique. Cependant, les contraintes que peuvent rencontrer les sportifs lors de l’exécution de ces mouvements doivent amener à une vigilance et respecter le principe général de progressivité. Les exercices de pliométrie se caractérisent par des contraintes mécaniques importantes qui peuvent conduire à des blessures sur le long terme, qui plus est s’ils sont mal exécutés. Les exercices à poids de corps doivent donc impérativement faire l’objet de la même attention que la musculation avec charges additionnelles. Etudions ici le cas d’un mouvement que tout le monde croit connaître : les pompes.

Exemple de progression pour les pompes pliométriques

Pour commencer votre progression, vous devez vous assurer que le niveau de mobilité (la capacité à exploiter l’ensemble des degrés de liberté d’une articulation) et la stabilité (capacité à protéger et à maintenir l’articulation sans la mettre en danger) de votre athlète sont correctes.





Figure 1 : Test Rapide de mobilité d'épaule sur le patron de pousser des membres supérieurs (source Starett)

Starret (2015) nous donne un test rapide pour tester la mobilité d’épaule dans le patron de pousser (Figure 1).

En position debout, positionnez votre sportif comme s’il était en position finale de pompe :

Les épaules doivent être « tirées » en arrière, les coudes en arrière du corps et les courbures naturelles du dos conservées.

Si les épaules se haussent, roulent en avant, que les coudes partent sur le côté sans être en arrière du corps : il y a un problème de mobilité et/ou de stabilité de l’épaule. Il faut donc éduquer le corps à faire le mouvement avant d’envisager de faire des pompes puis des pompes pliométriques.

En outre, une restriction de mobilité du poignet peut engendrer des difficultés d’exécution de la pompe.

Les restrictions de mobilité de l’épaule peuvent être multiples, au-delà de pathologies qui peuvent l’expliquer (opération ou butée naturelle par exemple) : Position assise amenant à un raccourcissement du grand et petit pectoral, « déconnexion » des stabilisateurs et des rotateurs externes de la scapula. Il faut donc amener le sportif à retrouver ses degrés de liberté par des exercices simples, améliorant ainsi sa mobilité et stabilité articulaire.

Dans ce cas, il est possible de faire un petit circuit à réaliser sur 5 à 7 tours, si les problèmes de mobilités sont réels :

Etirement du grand pectoral : 30 sec sur chaque membre

Etirement du petit pectoral : 30 sec sur chaque membre

Exercice du « dos rond / dos creux » ou le « chat » : 10 répétitions

Pour l’étirement du grand pectoral (figure 2), donnez comme consigne de bien engager les épaules en arrière, en demandant de serrer la scapula vers l’épaule. Ayez le pouce vers le haut et tournez autour de l’épaule dont la main est fixée.

Pour le petit pectoral, il suffit de garder la même position mais d’amener la main plus haut que la position précédente. Veillez à ne pas avoir un haussement d’épaule !

Le dos rond/dos creux (Figure 3) est en réalité à la fois un exercice de mobilité et de stabilité : il permet de (re)découvrir sa mobilité à la fois scapulaire et vertébrale. Le but est donc d’arrondir le haut du dos, en poussant fortement sur les mains, afin d’éloigner les scapulas et donc de créer une grande lordose thoracique.

A l’inverse, pour creuser, il faut serrer fortement les scapulas pour les rapprocher. Cette routine pourra être placée en début d’entraînement sur un nombre de tours plus court pour commencer son échauffement.

Vers la maitrise du mouvement de pompe

Dès que la mobilité a été rétablie, il est important de préparer l’épaule d’un point de vue musculaire et d’éduquer le sportif à réaliser de manière rigoureuse le mouvement de pompe. Il faut notamment que les scapulas soient bien fixées, que les coudes soient bien proches du corps, que les épaules ne se haussent pas et ne basculent pas vers l’avant (notamment en position basse). Il faut donc accompagner le sportif à faire des exercices de renforcement et de maitrise simple pour éviter une surcharge et à terme des blessures à l’épaule.

Un de ces mouvements est la pompe scapulaire : la capacité à maintenir les scapulas proches durant l’exécution d’une pompe permet d’éviter le basculement et le haussement des épaules. Cet exercice se rapproche fortement du « chat » : Ici, le renforcement est réel, nous mettons plus de charge sur les muscles stabilisateurs de la scapula.

Il s’agit donc simplement de rapprocher les scapulas tout en gardant les bras tendus (Figure 3). Si vous avez des difficultés à rapprocher les scapulas, vous pouvez prendre appuis sur un mur puis descendre progressivement vers le sol (prendre appuis sur une boîte ou un banc). Il est important de travailler de manière isométrique le maintien des scapulas : garder 4 à 8 secondes les scapulas rapprochées.

L’autre mouvement préparatoire est d’exécuter les pompes sur la phase excentrique (descente) et la phase de transition (position bras fléchis). Pour améliorer la force de votre sportif (surtout il est incapable de faire une pompe complète avec un gainage complet et fiable), il est possible de lui demander d’exécuter une pompe de manière excentrique : il doit freiner le mouvement entre 4 à 8 secondes sur une 5 à 10 répétitions. Plusieurs séries doivent être envisagées. Par la suite, il sera possible de mettre une contraction isométrique à la fin de la partie excentrique : il faudra alors diminuer le temps de la partie excentrique et ajouter du temps sur cette phase-là.

Soyez vigilant sur plusieurs points durant l’exécution du mouvement :

Gainage respecté

Il faut que l'alignement Epaule/Hanche/Cheville soit respecté. Il faut donc éviter une hyperlordose lombaire (bas du dos creusé) ou avoir les fesses plus hautes que les épaules (position en V inversé).

Il faut que l’alignement Epaule/Hanche/Cheville soit respecté. Il faut donc éviter une hyperlordose lombaire (bas du dos creusé) ou avoir les fesses plus hautes que les épaules (position en V inversé). Scapulas rapprochées

Pour éviter un basculement des épaules, il faut veiller que les scapulas soient proches.

Pour éviter un basculement des épaules, il faut veiller que les scapulas soient proches. Coude le long du corps

Afin de ne pas engendrer des contraintes mécaniques trop importantes au niveau de la ceinture pelvienne.

Ces éducatifs pourront être inscrits dans l’échauffement par la suite.

Exécuter des pompes et préparer le travail pliométrique

La 3ème étape est donc de s’assurer que le sportif est capable d’exécuter des pompes correctement. On pourra considérer que cet objectif est atteint à partir de la réalisation maîtrisée d’une quinzaine de pompes, en s’assurant que les 3 points précédemment cités sont présents. Dès lors, il sera possible de s’engager dans un travail pliométrique.

Exercices préparatoires :

Apprendre à atterrir et à accumuler de l’énergie élastique Pour cela, il faut mettre en contre haut le sportif (sur une hauteur raisonnable, par exemple 2 steps) et de lui demander de se laisser tomber tout en amortissant sur la partie excentrique du mouvement.

Il est également possible de faire cette partie face un objet haut (comme une boite ou un banc) et de se laisser tomber vers l’avant et d’amortir. (Figure 4)



Améliorer la force concentrique et apprendre à décoller

A contrario, il sera demandé au sportif de partir sur la position du mouvement et de fournir un effort maximal pour décoller et atterrir sur les steps (et amortir légèrement sa réception.).

6 à 10 répétitions sur 4 à 6 séries peuvent être envisagées. Il est d’ailleurs possible quand l’athlète progresse de mettre des hauteurs plus importantes. Ces éducatifs reprennent le principe des différentes énergies que nous avons citées dans le précédent article (Energie potentielle de pesanteur et cinétique). Nous apprenons ici, au corps, à gérer et utiliser au mieux ces différentes énergies.

Les 3 points cités à la fin de la partie précédente doivent être respectés : scapulas rapprochées, coudes le long du corps, gainage respecté. Si ces points sont respectés et que le sportif ne présente pas de difficulté à faire les deux exercices précédents, le travail réellement pliométrique peut être mis en place.

Conclusion

Comme pour toutes programmations, la progressivité du travail doit être respectée. Amener le sportif à une maitrise gestuelle des pompes va lui permettre d’améliorer sa force et sa capacité à exécuter le mouvement avec des hauts niveaux d’activation et d’exécution, et ce en toute sécurité aussi bien sur le court terme que sur le long terme. Dans les prochains articles, nous continuerons de détailler les possibilités de progression pour amener un travail pliométrique sur les différents exercices que nous retrouvons dans les programmes de préparation physique.

Benjamin DUMORTIER, préparateur physique

