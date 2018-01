Comprendre et éviter les pièges de la pliométrie : progression sur les membres inférieurs

Le travail sur deux jambes (bilatéral), vu dans le précédent article*, est une progression logique vers un travail sur une jambe (unilatéral). Si la capacité de travail bilatéral est bonne, la perspective du travail que d’un seul côté du corps se dessine naturellement. Ce dernier travail sera alors en cohérence avec la grande majorité des activité physiques sportives et artistiques : celles-ci demandent des coordinations dissociées entre les membres ou demandent des productions de force provenant que d’un seul membre. Les contraintes unilatérales sont donc plus grandes et doivent alors être considérées dans la préparation physique des sportifs.

Une mobilité et un contrôle unilatéral suffisant ?

Même si la mobilité bilatérale du squat est suffisante et une base préalable aux mouvements unilatéraux, elle n’est cependant pas suffisante. Il faut donc s’assurer de la capacité du corps à supporter des mouvements unilatéraux voire unipodaux. Deux situations vont pouvoir nous permettre de faire le point sur les capacités du sportif :

Squat profond sur une jambe (Pistol squat)



Figure 1 : Test « Pistol » de Mobilité de Starrett

Le test de squat profond sur une jambe permet de vérifier de manière rapide et claire, la capacité du corps à faire des mouvements unipodaux de manière extrême. Pour réussir ce test, il faut alors que :

le genou reste dans l’axe du pied (neutre).

la cheville soit stable.

les courbures naturelles du haut du dos soient respectées.

Si un de ces critères n’est pas respectés, cela démontrera que la capacité du sportif n’est pas optimale pour effectuer des mouvements profonds et contrôlés de manière unipodale. Les compensations existantes peuvent venir entre autres :

d’une mobilité de cheville non suffisante.

d'un manque de force des stabilisateurs des hanches et du genou.

d'un manque de mobilité et stabilité de la ceinture scapulaire.

Même si le « Pistol » squat demande une grande capacité de mouvement, il doit être un « idéal » que le sportif doit chercher à atteindre à terme pour améliorer ses capacités de mouvements.

Test de mobilité en fente de Starrett



Figure 2 : Test de mobilité de la fente de Starrett

Le test rapide de mobilité en fente de Starrett permet de voir la capacité du sportif à gérer son poids du corps sur un mouvement de fente. Pour réussir ce test, il faut avoir :

le genou en position neutre.

le tibia vertical.

le genou de la jambe postérieure en arrière de la hanche (extension de hanche correcte).

une flexion des orteils pied arrière entre 70 et 90°.

Les compensations qui peuvent apparaitre sont peut-être dues à :

un manque de mobilité au niveau des orteils.

un manque de stabilité et d’extension au niveau des hanches.

une instabilité des chevilles.

un manque de rotation interne des hanches.

Pour ce test, il faut également faire attention aux courbures lombaires ; une accentuation de la lordose lombaire ne doit pas être présente. Elle peut signifier un manque d’extension de hanche.

REMARQUE

Les tests de Starrett se font pieds nus. Cela permet de tester, de manière « extrême » les capacités de mobilité et stabilité du corps. Lorsque vous êtes chaussé, il est plus facile de faire les mouvements. Cependant, exécuter les mouvements pieds nus doit être un idéal à atteindre, prouvant une capacité extrême de contrôle du mouvement des sportifs.

Vers une meilleure mobilité et contrôle des mouvements unilatéraux

La capacité à faire des mouvements unilatéraux est liée à une capacité de mobilité de cheville excellente. Il faut donc la travailler de manière unipodale, comparer aux situations présentées dans les derniers articles.



Pour cela, attrapez un poteau ou une poutre.



Mettez une des jambes vers l’avant. Avancez le genou de la jambe fléchie le plus en avant possible (idéalement au de la pointe du pied), sans avoir le genou qui rentre vers l’intérieur.

Dans l’idéal, essayez de placer le dos droit. Forcez la flexion de la cheville, en tirant sur les bras. Maintenez la position (30 s à 2 min) ou faites une dizaine d’aller-retour, en maintenant la position 2 à 4 secondes.



Exercice du pont ou "glute bridge"

La capacité de stabilité au niveau des hanches est également primordiale pour effectuer des mouvements unilatéraux. Celle-ci impactera également la capacité des genoux à être stables. Un renforcement de la ceinture pelvienne est alors indispensable.

Pour cela, un exercice simple et ses variantes peuvent être mis en place : le pont ou « glute bridge ». Cet exercice consiste à faire des extensions et des flexions de hanches. Pour exécuter ce mouvement il faut que :

L’extension des hanches soit complète (Genou, hanche, épaule soient alignés).

Les courbures naturelles du dos soient conservées : notamment, la lordose lombaire ne doit pas être accentuée.



Exercice du pont "une jambe"

Quand l’exercice est maitrisé, il est possible de le faire de manière unilatérale.

Fléchissez une des deux hanches en amenant le genou au-dessus de celle-ci. Le but est alors de réaliser la même chose que précédemment, mais les hanches doivent rester alignées ; la hanche de la jambe libre ne doit donc pas se situer en-dessous ou au-dessus de la hanche de la jambe d’appuis.



Exercice cossacks squat

Il est possible de faire un dernier exercice pour améliorer sa capacité de mouvement de manière globale. Il s’agit d’effectuer des « Cossacks squats », combinaison d’une fente latérale, avec une flexion profonde de hanche.

Sur cet exercice, il faut que les critères suivants soient respectés :

Les courbures naturelles du dos doivent être conservées (une légère bascule du plateau sacré peut être acceptée).

Le talon de la jambe d’appuis doit être au sol.

Le buste doit être parallèle au tibia de la jambe d’appuis.

L’autre jambe doit être tendue, talon au sol.

Ce mouvement demande donc un grand contrôle ainsi qu’une grande mobilité et stabilité articulaire. Cet exercice est entre autres, une progression pour arriver à faire des répétitions de flexions profondes sur une jambe (« Pistol squat ») ou de fentes complètes.

Ces exercices peuvent être exécutés en échauffement. Par la suite, vous devez alors répéter et exécuter des fentes de manière parfaite. Et cela, des deux côtés !

REMARQUE

Des précautions sont à prendre avec les adolescents pendant leur pic de croissance. La raideur importante résultant de l’arrivée à maturité du maillage de collagène constituant le tissu conjonctif ainsi que de la croissance accélérée qui place muscles et tendons en état de tension continue, constituent une limite et un risque potentiel. Ainsi, pour prévenir les problèmes au niveau des genoux (maladie d’Osgood Schlatter), il sera nécessaire d’éviter ou de limiter les flexions complètes et d’étirer fréquemment le quadriceps.

Progression pour la plyométrie

Une fois que le pattern de fente est correctement exécuté, il est alors possible de partir sur le travail préparatoire de plyométrie. Ce travail rejoint alors la logique présentée dans l’article précédemment. Le plan horizontal et le plan vertical doivent être considérés et ainsi orienter le travail.

Apprendre à atterrir et à accumuler de l’énergie élastique Pour le plan vertical : en contre bas, se laisser tomber d’une hauteur et atterrir en faisant le moins de bruit possible. Il est possible de faire d’une manière complète (squat complet) puis de faire selon l’angle spécifique à l’activité. Pour le plan horizontal : toujours en contre bas, avec une hauteur un peu moins importante, sauter en longueur et atterrir selon le même principe précédent.



Améliorer la force concentrique et apprendre à décoller Pour le plan vertical : En contre haut, sauter au-dessus d’un point assez élevé ou atterrir dessus (par exemple les grandes marches d’une tribune), faire une impulsion en partant squat complet puis selon l’angle spécifique. Bien amortir en faisant le moins de bruit possible. Pour le plan horizontal : S’éloigner un peu de la hauteur fixée (par exemple une petite haie) et chercher à sauter le plus loin possible en passant par-dessus. Nous pouvons marquer la distance à effectuer avec une marque quelconque (coupelle, cerceau…) Il est possible de commencer en squat complet puis de faire un départ selon l’angle spécifique.



Conclusion

Le travail unilatéral des membres inférieurs doit faire l’objet d’une approche spécifique et complémentaire des exercices bilatéraux. La capacité à ne pas compenser durant les exercices effectués doit être le fil conducteur du préparateur physique ou de l’entraîneur : le ratio bénéfice/risque est dès lors clairement du coté bénéfice, amenant ainsi à un risque de blessure plus faible.

Benjamin DUMORTIER

