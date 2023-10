Développement du sport dans le Val-de-Marne : une aventure passionnante !

Le sport pour tous n’est d’ailleurs pas en reste, comme le rappelle la publication "Développer le sport pour tous" sur le site du Conseil Départemental.

Fruit d’une convention entre l’UPEC et le Conseil Départemental, le dispositif Sport santé et Préparation Physique participe également à cette dynamique en mettant des compétences universitaires au service des acteurs du monde sportif val-de-marnais. En plus de la publication de notre newsletter mensuelle, des interventions sur le terrain et des formations peuvent être envisagées, que ce soit dans le cadre du sport, du sport santé et de la préparation physique.

Vous serez bientôt destinataires d’un flyer numérique vous permettant de prendre connaissance des projets envisageables avec vos structures.

N’hésitez pas à nous solliciter en nous écrivant à thierry.pinjon@u-pec.fr .

Bonne lecture.

Thierry PINJON