Développer les qualités physiques sous leur forme d’expression dans la pratique cible Partie 2 : la force

l’endurance de force, qui implique de maintenir le plus longtemps possible l’application d’une force comme dans certaines épreuves de force athlétique (épreuve dite des 100kg où il faut faire le plus de répétitions possible) ou encore en cyclisme (montée d’un long col), mais aussi comme en natation, kayak, aviron (4), en escalade dans les sports de combat de préhension (lutte, judo) où il s’agit de répéter le plus longtemps possible un travail de force malgré la fatigue qui s’installe. Améliorer cette composante de la force peut consister à fractionner la durée visée pour travailler en répétitions de durées intermédiaires, ou fractions que l’on cherchera alternativement à prolonger et à rapprocher par une diminution du temps de repos, allant ainsi d’un effort fractionné vers un effort continu.