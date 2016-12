Doit-on être un scientifique pour entraîner « scientifiquement » ?

A l’occasion d’interventions en club, il nous arrive de rencontrer des entraineurs du Val de Marne qui nous considèrent comme des "scientifiques" et eux comme des "praticiens", comme si l’un excluait l’autre. A l’inverse, nous rencontrons aussi de nombreux entraineurs, lesquels, avec leur bon sens et de façon intuitive, sont déjà dans un type de démarche expérimentale, tel le scientifique cherchant à comprendre un phénomène pour l’optimiser… Pour éclairer ce type d’approche expérimentale que nous préconisons, cet article présente la démarche scientifique dans ce qu’elle peut apporter aux entraîneurs pour optimiser leur action sur le terrain.

Qu’est-ce que la démarche scientifique ?

Elle suivrait une succession d’étapes selon un modèle idéalisé dit "OHERIC" pour Observation, Hypothèse, Expérience, Résultats, Interprétation, Conclusion. Attribué au médecin lyonnais Claude Bernard (1813-1878), on doit en réalité ce modèle au didacticien André Giordan (1976 ; 1978).

Ce modèle a été critiqué, car on lui reproche de présenter la démarche scientifique de façon linéaire, ignorant les errements, les tâtonnements et les impasses inévitables propres aux activités de recherche.

Errements, tâtonnements et impasses, sont aussi le lot des entraîneurs sportifs, même chevronnés, cherchant à comprendre les difficultés des sportifs dont ils ont la charge.

D’autres modèles, de la démarche scientifique résumés par un sigle ont été proposés : OPHERIC (Brunet, 1998), PHERIC (Coquidé, 1988), THEORIC (Clément, 1992), DiPHTeRIC (Cariou, 2002)… avec P pour problème ou T pour théorie.



Modèle simplifié et approximatif de la démarche scientifique hypothético-déductive (Fig. d’après Arkalon, 2002)

A l’instar des chercheurs, les grands entraîneurs font des hypothèses ou suppositions, montent des dispositifs (d’entraînement ou de compétition), analysent des résultats et en tirent des enseignements. Mais, pour la plupart, cette démarche n’est pas systématique ni toujours consciente et maîtrisée. Elle est pourtant à leur portée : Observer, supposer, vérifier, résoudre !

Les exercices et consignes sont alors des solutions inventées par l’entraîneur en réponse à un problème identifié et non plus systématiquement donné à faire à tous parce que dans la culture du sport pratiqué.

Attention aux recettes clés en main

L’attitude à adopter est de s’interdire les explications toutes faites et les solutions universelles. En effet, la démarche d’entraînement "scientifique" est inductive : « Malgré les évidences » (Bachelard, 1934) et au-delà de la logique, les relations entre des effets observés et des causes supposées sont des hypothèses que l’entraîneur doit prendre la peine de vérifier. Ceci est d’autant plus nécessaire que tous les sportifs sont différents et que leurs réactions évoluent dans le temps.

Observer et noter

Face à un problème ou une difficulté rencontrée par un sportif, les entraîneurs experts n’ont la plupart du temps pas d’explication toute faite, privilégiant plutôt une démarche expérimentale.

L’observation à l’entraînement et en compétition, permet à l’entraîneur d’identifier la façon dont les sportifs réagissent dans différentes situations.

L’idéal est de noter ces observations, datées sur un agenda par exemple et de chercher à identifier des relations de causalité.

Un problème d’appuis , suite à un changement de modèle de chaussures (athlétisme) ou d’échauffement insuffisamment approfondi (karaté, GRS)…

, suite à un changement de modèle de chaussures (athlétisme) ou d’échauffement insuffisamment approfondi (karaté, GRS)… Un manque de puissance d’un côté , suite à une lombalgie ou une cervicalgie (boxe pied-poing)…

, suite à une lombalgie ou une cervicalgie (boxe pied-poing)… Un manque de relâchement général (danse), suite à une contrariété ou un excès de café,

(danse), suite à une contrariété ou un excès de café, Un problème d’équilibre , suite à une chute (judo, équitation)…

, suite à une chute (judo, équitation)… Une crispation locale , après un parcours techniquement plus difficile (escalade, course d’orientation)…

, après un parcours techniquement plus difficile (escalade, course d’orientation)… Une anxiété excessive, suite à un résultat décevant ou une erreur d’arbitrage...

Il s’agit aussi de noter ce qui fonctionne particulièrement bien, produisant l’effet escompté, comme par exemple :

Une consigne d’exécution,

Une métaphore,

Un matériel particulier,

Une posture,

Un réglage,

Un exercice…

Des entretiens avec le sportif concerné, même brefs, permettent de compléter ces observations et d’identifier des relations de causes à effets.

Formuler des hypothèses

Chercher à mettre en évidence des relations de causalité entre un problème identifié et des causes possibles ou au contraire entre un dispositif et une amélioration, conduit à faire deux types d’hypothèses et à les tester :

Des hypothèses explicatives , c’est-à-dire des causes supposées à vérifier.

, c’est-à-dire des causes supposées à vérifier. Des hypothèses prospectives, c’est-à-dire des solutions supposées efficaces à mettre à l’épreuve.

Pour formaliser des hypothèses fondées et ainsi gagner du temps, l’entraîneur peut parcourir des revues professionnelles telles que Sport, santé et préparation physique et les articles de la newsletter archivés à :

Il peut aussi consulter les revues techniques fédérales.

Vers un dispositif d’entraînement

L’entraîneur expert ne fait jamais d’hypothèse unique qu’à fortiori il considèrerait comme un fait établi. Sa démarche consiste à formaliser une problématique d’entraînement, c’est-à-dire un ensemble de problèmes, de questions et d’hypothèses qui, articulés en eux, convergent vers une solution : Un dispositif d’entraînement.

Celui-ci est ainsi à la fois un lieu d’exercice et un lieu d’expériences. Lieu d’expérience du sportif qui s’y exerce et de l’entraîneur qui s’en nourrit :

Sur le dispositif : les problèmes qu’il soulève, les obstacles qu’il permet de dépasser.

: les problèmes qu’il soulève, les obstacles qu’il permet de dépasser. Sur le sportif en activité : la façon dont il se familiarise avec le dispositif, comment il interagit avec lui pour en tirer le meilleur parti.

Pour autant, quelle que soit la méthode d’entraînement, l’entraîneur ne peut pas réduire le sportif au statut de cobaye ou de simple exécutant. En effet, pour progresser celui-ci a aussi besoin de faire sa propre expérience, devenant ainsi complice de l’entraîneur.

Conclusion

Les chercheurs n’ont pas le monopole de la démarche scientifique consistant à formaliser des hypothèses et à chercher à les vérifier. C’est également le cas dans de nombreux métiers, enquêteur de police, journaliste, médecin… entraîneur sportif.

En sport, les résultats obtenus en compétition ou à l’entraînement ne permettent de tirer des enseignements qu’au regard des hypothèses de départ. L’entraîneur comme le sportif retiendront ce qui fonctionne, en sachant que cela est plus ou moins temporaire et susceptible d’être soumis à des déterminants parfois difficiles à identifier.

Ainsi comme le scientifique, l’entraîneur, qu’il soit expert ou non, ne peut s’affranchir d’errements, de tâtonnements et d’impasses.

Qu’il s’agisse de recherche scientifique ou d’optimisation de l’entraînement, la démarche est toujours un parcours sinueux dans lequel la solution est progressivement construite par une succession d’hypothèses testées pour être validées ou invalidées.

Rachid ZIANE

