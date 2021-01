Nous tenons tout d’abord, avec toute l’équipe du dispositif sport santé préparation physique, à vous souhaiter tous nos vœux pour cette nouvelle année.

Pour ma part, c’est avec un immense plaisir et un profond enthousiasme que je supervise pour la première fois cette newsletter. Prendre le relais de Thierry Maquet est un réel honneur et je tiens tout particulièrement à le remercier pour toute la richesse que m’a apportée notre collaboration et à saluer tout le travail accompli durant ces deux dernières décennies.

Cette année 2021 verra normalement les Jeux Olympiques d’été se dérouler à Tokyo en juillet prochain dans un contexte de pratique sportive bien particulier. Je tiens à ce propos à souligner tout l’engagement et la créativité dont font part les entraîneuses et les entraîneurs val de marnais pour assurer la continuité de la pratique physique dans notre département, que ce soit pour maintenir l’activité à visée compétitive ou tout autre mode d’activité sportive. Leur rôle est fondamental dans le maintien du lien social, du bien-être et la santé de tous.

Bonne lecture.

Thierry PINJON