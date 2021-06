Les congés d’été de cette année se présentent suite à une longue période de restrictions qui a particulièrement impacté l’activité physique et sportive de chacun. Ces mois de juillet et août 2021 seront donc l’occasion de pouvoir pratiquer des activités dans un contexte plus favorable.

Pour les sportifs les plus assidus, cette période de vacances peut être l’occasion d’une préparation physique estivale permettant une période de transition « intersaison ». Elle a alors pour finalité de maintenir les acquis de la saison passée et de préparer la reprise de la nouvelle saison dans les meilleures conditions (physiques, psychologiques, …). Elle peut également être orientée vers un travail spécifique pour le développement de qualités particulières. Elle doit permettre à l’athlète de faire une pause dans son rythme annuel, de se ressourcer, de travailler autrement peut-être, mais surtout de ne pas créer de surcharge au niveau mental et physique.

La préparation physique estivale vise avant tout un maintien voire au développement de la condition physique (capacités cardiovasculaires, cardiorespiratoires, renforcement musculaire, équilibre, souplesse, proprioception…) et participe également, d’une manière indirecte, à la prévention des blessures. Au-delà des objectifs de santé, elle peut s’inclure dans la préparation physique annuelle à visée performative, permet un travail complémentaire et différent des sollicitations habituelles. Elle aura également cette année, une valeur ajoutée non négligeable compte tenu des restrictions relatives au contexte sanitaire.

Pour ceux qui profitent des beaux jours dans le Val-de-Marne, pensez aux différents parcs et équipements sportifs mis à votre disposition dans notre département pour pratiquer vos activités physiques.

A ce titre, et pour compléter l’article sur le thème de la pratique du VAE (Vélo à assistance électrique) de la présente newsletter, la carte des piste cyclables en val-de-marne vous permettra d’avoir un panel de possibilités de vous évadez au sein même de notre département.

Bonne lecture et bonnes vacances à tous.

Thierry PINJON