Condition physique des jeunes en 2021

La pratique d’activité physique des adolescents est actuellement sujette à un grand nombre de communications. L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) lors d’une étude en 2019 et un communiqué de presse en décembre 2020, soulignait le manque significatif de pratique physique des adolescents dans le monde. La sédentarité des jeunes gens a été amplifiée par les restrictions sanitaires récentes et a fait l’objet d’une étude menée par l’ONAPS (Observatoire National de l’Activité Physique et de la Sédentarité).

Plus récemment au niveau national, les Jeux des Jeunes 2021 (programme initié par le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) en association avec l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) et l’Union générale sportive de l'enseignement libre (UGSEL)) ont été organisés dans l’objectif de sensibiliser les élèves du territoire national des classes de 5ème et de 4ème à la pratique de l’activité physique et du sport. Ils ont été l’occasion de faire un point sur certains habitus.

Des relevés concernant la mesure de l’IMC (indice de masse corporelle), les habitudes de pratique d’activité physique, la mesure de facteurs inhérents à certaines qualités physiques (équilibre, endurance, souplesse, force) et des données relatives aux consommations alimentaires ont été entrepris. Ils permettront, après analyse, de proposer une cartographie de la condition physique d’une partie de la population scolaire.

Même si les résultats d’une partie des analyses n’ont pas encore été rendus, certains éléments saillants sont à retenir : 13,87% des élèves sont en surpoids (2,46% d’entre eux sont obèses). Le surpoids concerne 12% des filles et 16% des garçons.

Le niveau d’activité physique (déclaré par le questionnaire de RICCI GAGNON modifié) est en moyenne de 25,05 +/- 6,26, soit en dessous du score considéré comme satisfaisant (>28) chez l’adulte. Dans la mesure où la demande d’activité physique est supérieure en durée chez l’enfant par rapport à l’adulte, le niveau d’inactivité évaluée par ce questionnaire est probablement sous-estimé par ce seuil pour cette population. Un score d’activité physique déclaré comme satisfaisant (score > 28) n’est pas atteint pour plus de la moitié des élèves.

L’analyse des comportements alimentaires des élèves de cette tranche d’âge souligne des conduites alimentaires perfectibles.

Ces tests en population scolaire, associés aux autres questionnaires, ont vocation à devenir un baromètre de l’état de forme de la population scolaire en France.

L’analyse épidémiologique des jeux des jeunes 2021 est disponible via le lien suivant : https://bit.ly/3dRIhaw

Cette étude doit, une fois de plus, alerter tous les acteurs du secteur de la santé, du monde sportif et de l’éducation physique et sportive, sur leur rôle prépondérant pour améliorer l’engagement des enfants et les adolescents et les inscrire dans une pratique la plus pérenne. A ce jour, il n’est en effet plus à démontrer que l’activité sportive régulière, appropriée et variée, associée à une alimentation équilibrée est un élément déterminant d’une vie en bonne santé et doit pouvoir être acquis dès le plus jeune âge.

Toute l’équipe tient à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d’année.

Thierry PINJON