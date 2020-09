ÉDITO SEPTEMBRE 2020

Toutes les associations sportives se mobilisent actuellement pour organiser une reprise de leurs activités tout en mettant en place les protocoles sanitaires permettant de limiter la propagation du virus. Le ministère chargé des sports vient à ce titre, de sortir un guide de rentrée sportive.

Le défi est de taille car la période de confinement a généré de nouvelles attentes auxquelles le mouvement sportif doit faire face. Le respect des gestes barrières et le respect des protocoles sanitaires relèvent à la fois de la responsabilité collective et individuelle. Confronté à cette situation inédite, il serait tentant de dénoncer les incohérences de certaines mesures. Pour autant, il me semble qu’en pareil cas, l’humilité et la prudence sont de mise.

Pour notre part, nous poursuivons autant que possible nos activités d’information notamment en ciblant certains articles de nos newsletters. En parallèle nous avons travaillé durant l’été au développement du sport santé sur le Val de Marne. Ainsi, suite au deuxième appel à projet du ministère chargé des sports d’une part et du ministère de la santé et des solidarités d’autre part, c’est 3 ou 4 maisons sport santé supplémentaires qui devraient être labélisées au cours de l’année 2021. Le département sera donc bien équipé pour développer une activité physique au service de la santé de sa population. Tout ceci nécessitera une coordination, des mises en synergie, des collaborations diverses, j’aurai l’occasion de vous en reparler.

Bonne reprise et bonne lecture à tous,

Thierry MAQUET