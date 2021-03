En espérant bientôt la reprise …

La période actuelle possède encore son lot de restrictions impactant de manière significative le niveau d’activité physique.

Un an après le début du premier confinement, l’ONAPS (Observatoire National de l’Activité Physique et de la Sédentarité) a publié, à ce sujet, un premier article scientifique français sur les résultats d’une enquête nationale visant à évaluer les effets potentiels du confinement sur le niveau d’activité physique et les comportements sédentaires de la population.