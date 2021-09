En route pour Paris 2024 !

Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2021 tout juste clôturés, les athlètes français.es, ayant connu des fortunes diverses, ont dès à présent le regard tourné vers 2024. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 seront le plus grand évènement jamais organisé en France et tous auront particulièrement à cœur de briller et de performer devant le public français et de participer au rayonnement mondial du sport et du handisport français.

Un site internet leur est d’ailleurs dédié à l’adresse suivante : www.paris2024.org/fr/

Cette olympiade sera l’occasion de vivre de riches projets sportifs, humains et culturels. Quelle belle aventure pour tous !

Le dispositif « sport santé et préparation physique » participera à cette dynamique en continuant à l’accompagnement des clubs du Val-de-Marne que ce soit dans leurs projets de développement en direction du sport de compétition ou dans le domaine du sport santé.

Bonne rentrée à vous tous !

Thierry PINJON