Encourager la pratique des hommes dans des activités sportives plutôt féminines

Du masculin au féminin

L’équitation et la gymnastique volontaire ont pour point commun d’avoir connu une féminisation massive et durable au cours du XXème siècle, alors qu’elles étaient jusque-là des domaines d’affirmation de la masculinité hégémonique ; la première du fait de son passé militaire et de la figure dominante de « l’homme de cheval », la seconde par sa participation à la préparation du futur soldat et par les valeurs de dureté, d’autorité, de compétition qu’elle véhiculait. En 2014, la FFE et la FFEPGV faisaient partie des sept fédérations qui délivraient plus de 80% de leurs licences aux femmes — dans ces sept fédérations, on compte trois fédérations unisport olympiques (équitation, sports de glace et gymnastique), deux fédérations unisport non olympiques (danse et twirling bâton) et deux fédérations multisports (Fédération française d’éducation physique et de gymnastique volontaire et Fédération française pour l’entrainement physique dans le monde moderne). Ce renversement d’un territoire masculin à un territoire féminin résulte d’un long processus d’évolution auquel participent à la fois des modifications rattachées à la logique interne de ces disciplines et des changements dus à la transformation des représentations de la féminité et de la masculinité. Il tient également au mécanisme d’éviction des hommes lié à l’arrivée massive de femmes dans une activité masculine. En effet, cette introduction s’associe généralement à un glissement des hommes, soit hors de l’activité, soit vers des secteurs réservés ; ce phénomène ne semble pas dû à une situation de rivalité, ni même de juste concurrence, mais simplement à une défection silencieuse. Comme cela a été observé dans nombre de métiers masculins investis par les femmes, une fois la présence féminine suffisamment perceptible, une fois le processus de féminisation enclenché, par un effet de « boule de neige » les secteurs féminisés tendent à se sur-féminiser. Aussi, tant l’équitation que la gymnastique volontaire peinent aujourd’hui, malgré leur passé masculin, à recruter des hommes.

Comment déclencher des vocations masculines ?

La question s’est posée de façon cruciale dans le milieu équestre parce que l’essentiel des clubs sont des entreprises à but lucratif. Dans ce contexte marchand, les hommes apparaissent comme un marché à reconquérir. A l’instar de la gymnastique volontaire, plusieurs pistes ont été suivies comme privilégier les activités en extérieur, de pleine nature et les jeux. A côté de cela, toute une réflexion est menée depuis quelques années pour attirer et fidéliser les garçons ; une cible privilégiée, car la population cavalière est majoritairement âgée de moins de 18 ans. Ainsi, en 2006, la Fédération Française d’Equitation avait donné pour thème à la quatrième édition du Trophée FFE Generali de l’innovation pédagogique (décembre 2006) : « L’équitation au masculin ; qu’offrir d’attractif aux garçons ? ». Les projets pédagogiques récompensés faisaient appel à l’imaginaire masculin « Etre un chevalier pour de vrai », « Jeux de cow-boys canadiens »… ou se rapprochaient d’activités connotées masculines : « Rollers et poney », « Basket et sabots ».

Quelques lignes directrices se dessinaient, en outre, pour séduire les garçons :

l’« étonnant » — les garçons « avides de sensations nouvelles […] sont attirés par des activités qui sortent de l’ordinaire » ;

le « physique » — le « public masculin est à la recherche de performances physiques » ;

le « spécifique » — les garçons « se sentent à l'aise si on leur propose des activités qui distinguent clairement les rôles masculins des rôles féminins dans un intérêt commun » ;

l'« accueil » — le public [masculin] viendra au club s'il s'y sent chez lui et non dans un "univers de filles" ».

Les stéréotypes du genre

Par ailleurs, la totale mixité (apprentissage et compétition) de l’équitation a été analysée, empiriquement, par des enseignants et des dirigeants d’établissement comme un facteur d’abandon chez les jeunes adolescents. Aussi certains clubs proposent des reprises regroupant les garçons à peu près du même âge (même de niveaux techniques équestres différents) avec des résultats encourageants sur le plan de la fidélisation.

Que ce soit en équitation ou en gymnastique, l’idée est de proposer des activités compatibles avec les représentations actuelles de la masculinité, quitte à créer des espaces où les hommes et les garçons peuvent se retrouver en eux. En fait, qu’il soit question d’attirer des hommes et des garçons, comme dans le cas qui nous intéresse ici, ou des femmes ou des filles comme c’est le cas dans les plans de féminisation mis en œuvre par différentes fédérations, il semble très difficile d’échapper aux stéréotypes de genre. Si ces innovations pédagogiques rencontrent un certain succès localement, globalement, du moins pour ce qui est de l’équitation, elles n’ont pas eu l’effet dynamique escompté : en dix ans, la part des licences masculines de la FFE a diminué, passant de 22 % (environ) en 2006 à 17 % (environ) en 2016 ; un phénomène identique se repère chez les moins de 18 ans : en 2006, les licences masculines représentaient un peu plus de 17 % de la population cavalière licenciée de cette tranche d’âge ; en 2016, elles en constituent un peu moins de 13 %.

Conclusion

En dépit des changements sensibles qu’a connus la société française au cours du XXe siècle, le sport apparaît à maints égards comme le lieu où, par excellence, se reproduit la distinction entre les sexes. Il constitue encore l’une des pièces d’une « maison-des-hommes » qui, à chaque âge de la vie, à chaque étape de la construction du masculin, affecte un lieu propre où l’homosocialité peut se vivre et s’expérimenter dans le groupe des pairs. Si les activités sportives « masculines » accueillent davantage d’hommes, c’est qu’elles sont associées à des qualités et des comportements dits masculins — force, contact, affirmation de soi… — alors que les activités sportives « féminines » se réfèrent plutôt à des qualités et des comportements dits « féminins » — esthétique, grâce, souplesse… Malgré les évolutions qu’ont connu certains sports, comme on vient de le voir, et malgré la déconstruction de la sexuation de l’espace sportif qu’ont réalisée les sociologues, les anthropologues et les historien-ne-s travaillant sur le genre et les rapports sociaux de sexe, l’argument naturaliste reste prégnant. Encourager des hommes ou des garçons dans des activités sportives majoritairement pratiquées par des femmes — et vice versa — bouscule cet « ordre des choses », mais c’est aussi ce qui travaille au changement.

Catherine Tourre-Malen, Maître de conférences en anthropologie UPEC

