On a vu le triathlète Vincent Luis terminer second du championnat de France de cross 2016 au Mans. Cette très belle performance a suscité énormément d’engouement mais tout autant d’interrogations. Si un non spécialiste de la discipline est capable de venir chambouler la hiérarchie nationale, l’entraînement des triathlètes serait-il meilleur que celui des athlètes ? L’association du travail dans les trois disciplines aurait-elle plus d’avantages que le seul entraînement spécifique en course à pied ? Ce qui est réalisé en triathlon peut-il être généralisé à d’autres sports pour développer les qualités physiques tout en préservant les structures porteuses du sportif ?

L’entraînement croisé

Il consiste à varier les sports dans l’entraînement pour améliorer ses performances. Par extrapolation, on peut généraliser l’entraînement croisé à la préparation physique. L’objectif est de proposer des pratiques alternatives à l’activité de référence afin d’augmenter les qualités physiques des sportifs à un moment spécifique de la saison.

Le sport phare de l’entraînement croisé est bien évidemment le triathlon. Il s’agit d’améliorer les performances dans les trois disciplines en travaillant de façon complémentaire et cohérente les trois activités. La difficulté réside précisément dans ces notions de complémentarité et de cohérence.

La Complémentarité et la cohérence

Complémentaire dans la mesure où l’entraînement croisé vient se rajouter à l’activité de référence pour la compléter. Dans le cadre de l’entraînement croisé, on pourrait envisager de pratiquer un autre sport pour améliorer le travail foncier ou les qualités aérobie. Par exemple, de nombreux skieurs de fond pratiquent le vélo lors de leur période de préparation automnale en plus du ski à roulettes qui se rapproche le plus de leur spécialité.

Cohérent car rajouter une activité doit se concevoir dans la globalité de l’entraînement. Il faut respecter les principes de progressivité dans la charge de travail, d’alternance dans la sollicitation des différentes filières du système énergétique, dans la ou les périodes choisies pour privilégier ce type d’entraînement. L’entraînement croisé doit avoir une logique dans sa conception et dans sa mise en place annuelle. Reprenons l’exemple du ski de fond. Le vélo permet essentiellement de travailler les qualités du système aérobie. Les séances de ski à roulettes seraient plus axées sur le travail technique propre à cette activité, lié aux différents pas en skate et en classique, mais aussi sur le travail de poussée avec les bâtons.

La cohérence sera liée à la conception de l’entraînement axée sur l’alternance des phases physiques en vélo et sur le travail spécifique en ski.

Intérêts pour l’entraîneur

Il est répandu dans de nombreux sports de reprendre l’activité par les traditionnels footings de début de saison. Cette période est souvent redoutée par certains. Pour d’autres c’est un véritable calvaire. Croiser l’entraînement consisterait alors à utiliser une autre activité aérobie pour faire ce travail foncier de début de saison.

Au-delà de l’aspect motivationnel, cassant cette routine de début de saison, on peut y voir un intérêt préventif. Remplacer une activité traumatisante par une autre qui l’est moins. En effet, travailler en course à pied en début de saison peut s’avérer désastreux chez des sportifs qui ont stoppé leur entraînement entre deux saisons. Périostites, tendinites seront de véritables freins à cette reprise de l’entraînement. Face à ces réalités, on peut remplacer le long footing par une sortie vélo ou VTT, une séance aérobie en piscine, en natation sportive, en aqua-bike, en aqua-jogging, en ski nordique si le climat le permet. Le but étant de limiter les chocs au sol tout en combinant avec une pratique aérobie.

On peut aussi remplacer 30min de footing par une heure de vélo. Le vélo étant un sport porté, les articulations seront moins sollicitées. La fréquence cardiaque sera moins élevée, comme dans toutes les activités portées, on peut dans ces conditions augmenter raisonnablement le temps de pratique sans engendrer une fatigue supplémentaire.

Chaque sport peut compenser un autre en respectant les principes de la physiologie de l’exercice. On peut sur la base de ce principe travailler l’ensemble des filières énergétiques dans chaque pratique croisée.

De l’entraînement croisé à la séance enchaînée

On entend par séance enchaînée, la juxtaposition des deux pratiques pour réduire les inconvénients de la course à pied dans la même séance. Vélo / Course, Vélo / Vélo Elliptique, Vélo / Corde à sauter, Rameur / Corde à sauter… au bon vouloir de l’imagination de l’entraîneur, du matériel mis à disposition et de la logique de la séance.

L’entraînement croisé enchaîné pourrait ainsi être articulé autour d’un échauffement en vélo suivi d’une séance de puissance aérobie en course à pied.

30min de vélo, enchaîné par un échauffement spécifique de la chaîne postérieure des muscles des jambes. Educatifs de course à pieds tels que les talons fesses, les foulées tractées (course jambes tendues), les montées de genoux. On continue la séance, par exemple, avec une séquence de développement de la Vitesse Maximale Aérobie (VMA) en course à pied du genre 10 à 14 fois 36/36 (36 secondes de course alternée avec 36 secondes de récupération).

Pour ce travail de la VMA, on dispose sur une piste d’athlétisme ou sur un terrain de sport (stade, gymnase) un plot tous les 10 mètres. Lors des 36 secondes de course, chaque plot franchi en courant représentera 1km/h. Si le coureur passe 18 plots, il court à 18km/h. Ce dispositif permet de cadrer les allures spécifiques de chaque sportif en fonction de son potentiel aérobie.

Nous pouvons même envisager cette séance sur le principe d’une course navette (1 plot tous les 10m et demi-tour à 18 secondes de course) pour se rapprocher des caractéristiques de reprises d’appuis des sports collectifs.

Les contraintes logistiques

La contrainte de ces modèles est liée aux activités de remplacement.

Il faut avoir des vélos en bon état pour chaque sportif, un créneau piscine pour ces séances spécifiques, suffisamment de vélos elliptiques, de rameurs, de vélos de biking…

Il faut ensuite, gérer l’hétérogénéité du groupe dans ces pratiques aérobies mais aussi parfois dans la dimension technique de certaines activités (natation par exemple).

L’ensemble de ces difficultés de mise en place et d’organisation peut amener l’entraîneur à réfléchir à un autre type d’entraînement croisé : utiliser des exercices de musculation pour améliorer les qualités aérobies.

Travailler le foncier dans une salle

Le cross training est une pratique de référence. Modernisé par le phénomène du crossfit, (proposé le californien Greg Glassman, devenu un vrai concept commercial déposé). Il convient cependant d’utiliser cette activité avec beaucoup de précautions pour en faire bon usage. Encore une fois, il faut garder ce principe de cohérence. Si nous faisons ce type de séance pour améliorer la condition physique générale, il ne faut pas oublier que la sollicitation énergétique sera avant tout aérobie.

En effet, l’utilisation d’exercices de musculation poly-articulaires (arraché, soulevé de terre, exercices avec kettlebells…) sur le principe du cross training aura avant tout une visée aérobie.

L’entraîneur ne devra pas chercher à combiner cette séance avec un développement de la force. Cela devra faire l’objet d’un travail spécifique.

L’association de la musculation et des pratiques aérobies provoque ce que l’on appelle une interférence. Hickson (1980) a montré qu’un entrainement combiné en force et en endurance de 10 semaines amène à une progression plus faible de la force (Ziane, Dumortier, SSPP 2015).

Illustrations

Inclure la musculation comme entraînement croisé pour développer le système aérobie doit donc être réalisé avec les principes physiologiques de ce système en exécutant des exercices issus de la musculation.

La mise en place de ces séances nécessite un apprentissage préalable rigoureux de la bonne exécution des exercices pratiqués. Si ce n’est pas le cas, la fatigue entraînera très rapidement une dégradation de la bonne réalisation du geste et les sportifs risquent de se blesser.

Ci-dessous, un exemple de séance aérobie avec comme support de travail la musculation.

On peut envisager de réaliser un parcours de 10 exercices :

1 : Corde à sauter, 20 tours, pieds joints.

2 : Tractions en supination (X répétitions en fonction du niveau de chacun).

3 : Squats avec barre à vide, 10 répétitions.

4 : pompes 10 à 15 répétitions en fonction du niveau de chacun.

5 : Swing kettlebel 20 répétitions, poids en fonction du niveau de chacun.

6 : proprioception, demi squat sur plateau de Freeman, 10 répétitions.

7 : gainage type escaliers 30 secondes.

8 : burpees, 5 à 10 répétitions en fonction du niveau de chacun.

9 : travail des ischios jambiers sur medecin-ball, 10 répétitions par jambe.

10 : gainage sur fitball ou swissball, 30 secondes.

L’ensemble de ces exercices seront enchaînés en continu pendant un temps déterminé par l’entraîneur pour travailler sur la capacité du système aérobie. (Intensité comprise entre 75% et 85% du système aérobie).

On travaille sur 10 exercices car le temps de travail est relativement long. On limitera la monotonie en variant les exercices. On donnera une dimension globale en alternant les exercices du bas du corps, du haut du corps, poly-articulaires, et du caisson abdominal.

Certains exercices seront moins énergétiques que d’autres, ils permettront de garder l’intensité de la séance dans la capacité du système aérobie.

Avec le cross-training l’entraîneur peut également orienter le travail sur la puissance aérobie, en travaillant de la façon suivante :

12 à 15 répétitions de 20 secondes de travail avec 20 secondes de récupération.

3 exercices à répéter 4 ou 5 fois :

1 : Corde à sauter (maximum de tours en 20 secondes).

2 : Swing kettlebell (maximum de répétitions en 20 secondes).

3 : Burpees (maximum de réppétitions en 20 secondes).

Enchaîner les exercices poly-articulaires permet de conserver un haut niveau de sollicitation énergétique. L’entraîneur appliquera les principes de travail en puissance aérobie.



Conclusion

Les différents modèles exposés ci-dessus peuvent être réutilisés dans la mise en place d’un entraînement croisé.

Il existe une multitude de possibles en combinant les pratiques aérobies. Néanmoins, il faut garder à l’esprit les principes physiologiques du système aérobie, la cohérence de ces séances dépend de 3 paramètres modulables :

1. le temps de travail

2. les intensités de sollicitation

3. le temps de récupération

Pour cela l’entraîneur pourra utiliser la fréquence cardiaque comme outil de gestion de l’effort en prenant en compte la différence de pulsations entre un sport porté (natation, vélo) et un non porté (course).

Ces séances, au-delà de leur intérêt énergétique, permettent d’amener une dimension ludique à l’entraînement afin de casser la monotonie et de garder la motivation intacte de son groupe.

L’entraînement croisé est un outil de choix pour varier l’entraînement et proposer dans le cadre de la préparation physique des séances variées riches et motivantes. Il peut être inscrit dans les programmes d’entraînement de tous les sportifs, du débutant au sportif de haut niveau.

Pour que celui-ci soit pertinent et il faut donner un sens au contenu de la séance proposée. Faire pour varier n’apporterait pas grand-chose si derrière cela il n’y avait pas une intention forte. Mais attention, l’entraînement croisé doit être habilement dosé, il ne faut pas le concevoir comme la possibilité d’en faire plus pour accumuler des heures d’entraînement. On risquerait d’obtenir l’effet inverse de ce que l’on recherche : Faire tomber ses athlètes dans le surentraînement avec les risques de blessures qui en découlent ou passer à côté des temps forts de la préparation physique en se dispersant avec un entraînement croisé mal programmé.

Stéphane DUVAL

Entraîneur/formateur athlétisme, Professeur EPS

