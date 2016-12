Equilibre et prévention des chutes

Le jeudi 24 novembre dernier, dans une salle comble à Ivry-sur-Seine, nous avons sensibilisé, une nouvelle fois, au problème de la prévention des chutes chez les personnes âgées. Le département du Val de Marne est depuis longtemps très mobilisé sur cette thématique. Ainsi au-delà du soutien aux différentes institutions associatives qui organisent des ateliers « équilibre », le département s’est directement impliqué dans le développement et l’accès à ces initiatives, notamment pour les publics fragilisés. Pour autant, au regard de l’évolution démographique et de l’augmentation régulière de l’espérance de vie, il est primordial de multiplier les actions d’information et de sensibilisation car la prévention des chutes peut aussi se concevoir au quotidien pour et par chacun d’entre nous. Des mesures simples et quelques précautions doivent être prises. Pour cela, la connaissance des mécanismes de l’équilibre, de sa construction à sa détérioration, est de nature à engager les individus dans une démarche proactive où l’on cherche à garder la main face aux involutions infligées par le temps.

Un problème de santé publique

Les études épidémiologiques font apparaitre des données qui interpellent. Ainsi, plus de deux millions de chutes sont recensées chaque année chez les plus de 65ans. Cela ne signifie pas qu’il y a deux millions de chuteurs. En effet, de nombreuses personnes tombent plusieurs fois. Après une première chute on a de fait tendance à adopter des comportements de défense contre productifs qui augmentent les probabilités de faire une nouvelle chute. D’un côté, on tente de limiter ses mouvements et ses activités pour ne pas s’exposer et lorsque l’on bouge, la peur de tomber conduit à des attitudes qui favorisent la chute. S’il est nécessaire de comprendre pourquoi on est tombé, il faut être conscient que l’immobilité va accélérer la diminution des qualités physiques qui constituent pourtant le meilleur rempart à ce risque de chute. La peur, les hésitations et autres crispations engendrent des comportements accidentogènes. C’est exactement comme sur des skis, celui qui a peur adopte une attitude contraire au principe de l’équilibre (droit, relâché et regard vers l’avant).

Il est important de noter également que ce phénomène est extrêmement coûteux en matière de santé publique. Les conséquences des chutes ne sont pas anodines. Outre les traumatismes directement liés à la chute (fracture du col du fémur le plus souvent), les conséquences à plus long terme sont édifiantes. Le chuteur entre en effet dans un processus que les spécialistes ont qualifié de syndrome post-chute qui conduit plus ou moins rapidement à la perte d’autonomie et à la nécessité de rejoindre un établissement spécialisé type EHPAD ou maison médicalisée. On évalue à un milliard d’euros par an, le coût sanitaire des chutes. On comprend donc que pour préserver sa qualité de vie et réussir son vieillissement, il est primordial d’agir en amont. Si la prévention est le maitre mot, il est aussi utile de comprendre comment fonctionne notre équilibre.

Les mécanismes de l’équilibre

Les définitions génériques qui associent l’équilibre à l’immobilité font fausse route au regard de la façon dont les bipèdes s’organisent pour rester debout sans se déplacer. Pour maintenir cette station, il existe en fait une multitude de micro mouvements où le centre de gravité se déplace à l’intérieur d’un espace situé entre les deux appuis. En permanence, ce déplacement est le résultat des informations transmises au cerveau et à la moelle épinière qui, à leur tour, envoient des ordres de retour à la position de référence.

Ce mécanisme complexe, subtil et autonome est piloté par trois systèmes qui interagissent. L’individu construit son équilibre en s’appuyant sur des repères visuels, des repères vestibulaires générés par l’oreille interne et enfin un système proprioceptif. Ce dernier pourrait être comparé à un vaste réseau de communication entre des émetteurs (les capteurs sensoriels), des récepteurs centraux qui reçoivent, traitent l’information et renvoient des ordres de contractions musculaires (cerveau, moelle épinière) et des effecteurs (les muscles qui ajustent leur tonicité en fonction des ordres qu’ils ont reçus). Chacun de ces systèmes peut se détraquer ou perdre de son efficacité. Heureusement, il existe un mécanisme de suppléance qui fait que lorsqu’un système manque ou s’affaiblit, une compensation peut se mettre en place par une utilisation exacerbée des autres systèmes. Ainsi l’aveugle a développé une sensibilité particulière au niveau vestibulaire et proprioceptif.

L’équilibre peut aussi s’améliorer et produire des effets spectaculaires. Lorsque l’on voit les équilibristes se tenir à l’envers sur un bras ou le funambule réaliser des acrobaties sur un fil à plusieurs mètres du sol, on mesure la plasticité de cette qualité suite à l’entraînement.



Les effets du vieillissement sur l’équilibre

Le vieillissement touche l’ensemble de nos cellules et va agir négativement sur les systèmes à partir desquels l’équilibre est construit. Si les problèmes de vue et d’oreille interne sortent du périmètre qui peut être pris en charge par l’activité physique, il n’en est pas de même pour le système proprioceptif. La qualité de ce système, nous venons de le voir, s’appuie sur le bon fonctionnement d’un réseau de communication. La qualité des réponses musculaires dépendra aussi du niveau de condition physique et plus particulièrement de la force des muscles stabilisateurs ainsi que des muscles impliqués dans les mouvements. Sur ce plan, nous sommes obligés de constater que les années nous font perdre notre force, nos réflexes, notre souplesse et notre sensibilité. Mais si le vieillissement affaiblit l’efficacité de notre système proprioceptif, un entraînement bien ciblé pourra stopper voire inverser cette tendance.

La souplesse des muscles de la chaine postérieure qui agissent sur la posture et sur la marche devra être entretenue (mollets, ischio-jambiers). Les capteurs situés sous les pieds et particulièrement ceux situés au niveau des orteils devront être stimulés. Ces capteurs jouent en effet un rôle capital dans les stratégies de rééquilibration. L’absence de sollicitations et la compression dans les chaussures ont souvent fini par les anesthésier. Il faut donc les réveiller en les mobilisant. Marcher pieds nus en déroulant le pied ou en décollant les talons est pour cela excellent. Renforcer les muscles des cuisses qui nous permettent de monter et descendre les escaliers sans difficulté est également nécessaire. Mais au-delà de ces quelques exercices, la prévention des chutes passe par un travail encore plus spécifique et quelques aménagements du domicile.

Les ateliers équilibre, prévention des chutes

Lorsque l’on est exposé, la meilleure façon de se protéger est d’agir. En premier lieu, il est judicieux de s’inscrire dans un des ateliers équilibre qui sont proposés dans la plupart des communes du Val de Marne. Le contenu de ces ateliers est généralement construit selon deux axes : prévenir et démystifier les chutes.

Pour le premier axe, en plus des exercices que nous avons cités, des exercices qui reproduisent les situations de marche dans la foule et de bousculades sont proposées afin d’apprendre à réagir avec efficacité. Comme nous ne sommes pas toujours sur nos gardes lorsque nous nous déplaçons, des exercices de double tâche complètent les contenus. Dans ce cas, il s’agit de garder son équilibre alors que l’esprit est occupé par une autre tâche (un calcul par exemple).

Pour le deuxième axe, il est question d’apprendre à tomber en diminuant les forces d’impact à l’arrivée au sol. Pour cela, on apprend à plier les genoux et à se débarrasser du réflexe qui consiste à vouloir se réceptionner avec les mains à la hauteur des épaules. Les mains devront en effet se placer largement au-dessus des épaules afin de glisser vers l’avant au moment du contact avec le sol et ainsi amortir la chute. Démystifier les chutes, c’est aussi apprendre à se relever en utilisant des techniques qui permettent de compenser la perte de force du train inférieur. La position du chevalier servant illustre cette démarche.

Soulignons enfin que ces ateliers équilibre sont aussi des moments de convivialité et d’échanges particulièrement importants pour entretenir les liens sociaux qui participent aussi à la santé des individus. Mais la participation à ces ateliers n’est qu’une partie des mesures à prendre pour se protéger.

Agir au quotidien

Les chutes ont la plupart du temps des causes extrinsèques. Cela signifie que les causes sont liées à notre propre environnement. Les logements encombrés, les tapis épais, les chaussons ne maintenant pas le talon ou nos imprudences sont les plus grands pourvoyeurs de chutes. Nombre de personnes ont bêtement perdu la vie en tombant d’un escabeau, en faisant du ménage ou en taillant une haie dans le jardin. On accepte rarement de reconnaitre que l’on n’est plus en mesure de continuer à faire ce que l’on a toujours fait. C’est donc à l’entourage d’insister sur ce point et amener à prendre conscience qu’il est temps de changer quelques habitudes et d’en acquérir de nouvelles. Par exemple, s’entraîner à rester en équilibre sur un pied.

Enfin si l’on a un conseil simple à donner pour prévenir les chutes, c’est d’inciter à marcher quotidiennement. Les recommandations font état d’environ 7 000 pas par jour. Ce chiffre qui peut paraitre élevé ne doit pas être vu comme un objectif en dessous duquel les effets ne seraient pas tangibles. Si l’on part de très bas, passer de 3000 à 5000 pas, c’est déjà très bien. L’important est de s’inscrire dans une démarche de changement, vers une vie moins sédentaire et donc plus sécuritaire.

Thierry MAQUET, UPEC

