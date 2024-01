Formations Sport Santé et Préparation Physique - Février 2024

Dans le cadre d’une coopération avec le Master Entraînement et Optimisation de la Performance Sportive (EOPS) du département STAPS de l’UPEC, nous vous proposons une offre de formations gratuites (sur inscription) en 2 volets les jeudi 1er et vendredi 2 février prochains. L'objectif de ces formations est d'enrichir et de consolider les connaissances et compétences des entraîneurs et bénévoles du monde sportif val-de-marnais.