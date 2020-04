Guide d’activité physique à la maison pour lutter contre les effets du confinement

Pour réduire la propagation du virus covid-19 dont la létalité est estimée 10 fois supérieure à celle de la grippe saisonnière, le gouvernement a opté pour le confinement. Il n’est plus à

prouver que cette solution sauve des vies. En effet, sans ce confinement, il est estimé que 50 à 70% de la population aurait été infecté, emportant 2% des cas soit 700.000 personnes !

Cependant, le confinement a aussi des effets délétères sur la santé physique et mentale sur lesquels il est possible d’agir. Ainsi, l’activité physique régulière, même modérée, s’avère judicieuse pour contrer ces effets, chez les plus jeunes notamment, mais aussi pour mobiliser les capacités de ceux qui n’ont pas le temps de pratiquer en temps normal.

Pour cela, nous proposons ci-dessous, à tous, trois séances types évolutives comprenant chacune un échauffement cardiovasculaire et pulmonaire, une partie renforcement musculaire, une partie cardio-training et une partie étirements. Nous n’avons pas prévu de partie dédiée à la proprioception pour ne pas inciter à prendre des risques, compte tenu de la conjoncture sanitaire qui incite à éviter de fréquenter les services d’urgence des hôpitaux.