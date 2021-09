Hypertrophie et force : une relation presque parfaite ?

Le muscle est la structure anatomique qui permet aux corps de se mouvoir : il est LE producteur de force des organismes pluricellulaires. Dans la société actuelle, et tout particulièrement dans notre société occidentale, la représentation de l’homme fort se fait en comparaison avec une musculature hypertrophiée, dessinée et esthétique. La force (notamment maximale) associée au volume musculaire reste bien ancrée dans notre imaginaire collectif. A contrario, un homme chétif sera considéré comme possédant une force musculaire faible. Mais qu’en est-il réellement ? Cet a priori représente-t-il la réalité sur les capacités de développement de la force des êtres humains ? Nous avons probablement tous des exemples qui nous démontrent le contraire : des personnes développant des niveaux de forces très importants alors que leur volume musculaire n’est pas « surdéveloppé ».

Volume musculaire et force : Qu’en dit la science ?



Dans le milieu sportif, il est classique de dire que la force du muscle dépend de son volume. Dans le domaine scientifique, pour déterminer la surface des sections musculaires, on utilise, entre autre, la mesure de la section transversale musculaire. Il s’agit de la coupe perpendiculaire à l’axe longitudinal du muscle, à son point le plus épais.

La grande majorité des études relatives à ce sujet concluent à une corrélation entre la taille des sections transversales et l’importance de la force musculaire : plus la taille des sections transversales musculaires est grande, plus la force musculaire développée serait importante. En moyenne, la corrélation est 0.7 environ. Il semble donc que les gains de force soient fortement associés à l’augmentation de la taille des muscles.

Cependant, certains auteurs remettent en cause l’exhaustivité de ces conclusions.

Un premier argument est avancé par Vygotsky et Schoenfeld (2018), qui ont montré que les méthodes de mesure et d’analyse influençaient grandement les résultats des études menées. Les conclusions concernant la relation entre volume musculaire/force peuvent être alors biaisées.

Un second argument concerne la nature de l’échantillon musculaire pris en compte. Ainsi, certains auteurs déclarent que le recueil d’une section transversale physiologique (section perpendiculaire à la direction de toutes les fibres du muscle et considérant l’angle de pennation[1] des fibres vis-à-vis de leurs lieux d’insertion) serait plus pertinent que le recueil d’une section transversale musculaire (section ne prenant pas en compte l’angle de pennation). Dans le premier cas, l’unité fonctionnelle est alors mieux considérée. L’étude Erskine (2010) abreuve dans ce sens et confirme entre autres, que la méthode de mesure influe le résultat de la relation entre la force et le volume musculaire.

Enfin, des études ont soulevé l’hypothèse selon laquelle le niveau des pratiquants semble être une variable importante dans cette relation. Il semblerait que plus le niveau de pratique est élevé, plus le niveau de force développé par le sujet est explicable par son niveau de volume musculaire. Autrement dit, les interprétations des résultats peuvent être biaisées si la sélection des sujets d’une étude ne prend pas le critère du niveau d’habileté du sujet en compte.

L’ensemble des données actuelles montrent donc que la relation volume musculaire/force est réelle mais qu’il est difficile de quantifier réellement les gains de force liés à l’hypertrophie musculaire car de nombreux mécanismes sous-jacents influent sur la capacité de développement de la force.

[1] Angle que forment les fibres musculaires par rapport à l'axe selon lequel le muscle exerce une force de contraction.

Une approche globale des facteurs de développement de la force

Le développement de la force dépend en partie de caractéristiques individuelles : deux personnes ayant le même profil anthropométrique (masse totale identique, même volume musculaire, …) ne développeront pas systématiquement le même niveau de force lors de l’exécution d’un exercice.

D’autres mécanismes entrent en jeu dans le développement de la force :

1 - Les caractéristiques anthropomorphiques

Deux individus de même taille et de même poids n’auront pas les mêmes caractéristiques anthropomorphiques. Il faut donc prendre en considération plusieurs points :

Les insertions musculaires

Le lieu d’insertion du muscle influence la capacité de développer de la force et notamment le paramètre du bras de levier[2] : une personne ayant des insertions musculaires placées d’une manière plus avantageuse qu’une autre aura plus de facilités à développer une force plus grande.

La pennation du muscle

L’angle de pennation d’un muscle est l’angle que forme les fibres musculaires à l’axe de traction de l’aponévrose. Plus l’angle est faible, plus la force développée par les fibres est forte. Mais un angle de pennation plus grand permet d’avoir une plus grande quantité de fibres musculaires. Il faudrait donc prendre les caractéristiques individuelles pour évaluer le niveau de force.

La taille des segments corporels

Les segments corporels renvoient à la longueur de différentes parties du corps selon des repères anatomiques précis. Par exemple, la cuisse est déterminée classiquement grand trochanter jusqu’au condyle fémoral. Même si peu de références scientifiques existent, certains pensent que la taille des segments et la comparaison entre certains segments sont importantes. Par exemple, en squat, une personne possèdantun « petit » tibia et un « petit » fémur ont des avantages mécaniques comparés à ceux qui disposent des « grands » fémurs et des « grands » tibias.

[2] Le bras de levier est la distance, de manière perpendiculaire, séparant une extrémité du levier de son point d’appui. Il influence le moment de force, c’est-à-dire la force de rotation. Nous pouvons prendre l’exemple de la clé anglaise pour déverrouiller un écrou : plus vous êtes loin de l’écrou, plus il sera facile de créer un moment de force.

Toutefois, d’autres aspects sont à prendre en comptes :

La génétique



Les facteurs génétiques ont une incidence sur les lieux d’insertion musculaire, la composition musculaire (ratio entre les fibres lentes et fibres rapides) et donc sur la capacité de production de force.

Les coordinations intramusculaires et intermusculaires

La coordination intramusculaire représente la capacité des muscles à contracter ses fibres de manière simultanée. La coordination intermusculaire est, quant à elle, la capacité des muscles à s’activer ou se désactiver au bon moment dans un mouvement donné. De meilleures coordinations musculaires peuvent amener à la création d’une force plus importante pour un geste donné.

Il est ici question de la capacité du système nerveux à s’activer et à recruter de manière efficiente les myofibrilles à disposition. Le fait de recruter plus de fibre permet donc d’améliorer la capacité à générer de la force.

La capacité à apprendre une habileté motrice et avoir une bonne technique d’exécution influent directement sur la capacité à développer de la force. Comparer, par exemple, un haltérophile débutant et un haltérophile confirmé lors d’un squat d’arraché ne peut que s’expliquer par une différence d’hypertrophie musculaire.

Ces différents paramètres sont à prendre en compte dans le travail de l’expression de la force dès que cela est possible.

Vers l’intégration de l’hypertrophie dans un processus d’entraînement

L’hypertrophie a donc toute sa place dans la programmation du développement de la force, que ce soit en direction des aspects performatifs ou dans le cadre du sport santé. Cependant, il existe une logique permettant d’optimiser les gains.

Tout d’abord, dans le cadre de la performance, il faut déterminer si la prise de masse musculaire est avantageuse ou non dans l’activité support. En effet, une prise de masse musculaire trop importante peut parfois s’avérer contre-productive. En rugby, par exemple, une grande masse musculaire est gage de protection, au vu des chocs et impacts. Chez le footballeur, on peut cependant questionner l’utilité d’une trop grande hypertrophie musculaire, notamment ses possibles conséquences sur les capacités techniques.

Dans le cadre du sport santé, l’hypertrophie peut être entrepris pour améliorer à la fois la composition corporelle de la personne (augmenter la masse maigre et favoriser la diminution de la masse graisseuse) et d’augmenter le métabolisme de base (plus de masse musculaire amène à un plus grand métabolisme).

Dans le cadre des apprentissages sportifs, et plus particulièrement, chez le débutant, le travail d’hypertrophie est peu utile. La grande majorité des gains de force s’effectue via les facteurs nerveux (apprentissage, coordination etc.). Durant les premiers mois, voire de la première année, l’encadrant doit donc prendre le temps de construire un répertoire d’habiletés techniques permettant une pratique à long terme. Il est utile de rappeler, que la masse musculaire commence à augmenter vers 8 semaines, après un début d’entraînement en force.

Le travail hypertrophique est donc plutôt destiné à des athlètes plus expérimentés afin de les inscrire dans un processus de progression adaptée. Le travail peut s’orienter vers des charges modérées à lourdes en musculation. Chez les experts, l’utilisation de charges supra-maximales (supérieures au 1-RM) peut être envisagée.

Conclusion

La relation volume musculaire/force explique en partie les gains de force chez les sportifs. Sans pour autant renier les facteurs anatomiques et nerveux, l’entraînement doit amener à un moment ou un autre à une prise de masse musculaire, garant de progrès dans le secteur de la force. Cependant, l’encadrement doit veiller à ce que les acquisitions techniques soient solides afin d’amener à une pratique sécurisée et long-termiste.

Benjamin DUMORTIER

Références :