Intérêts et limites de l’entraînement par vibrations

A l’origine, cette technologie a été développée en Russie durant les années 1960 pour permettre aux cosmonautes de rapidement restaurer leur densité musculaire et osseuse amenuisée au cours des missions en apesanteur. Plus tard, elle a été reprise par des entraîneurs de sportifs de haut-niveau, puis exportée pour être étudiée par des chercheurs tel que Bosco en Italie créant pour cela le "plateau de Bosco" (Cardinale & Bosco, 2003). En France, les professions paramédicales s’en sont emparées pour l’utiliser comme traitement de troubles de l’équilibre, de maux de dos et de troubles neurologiques (Grandemange, 2017). Cette technique s’est aussi immiscée dans le domaine de la remise en forme (Jourdan, 2015) puis de l’entrainement sportif. Que peut-on en attendre ?

L’entraînement par vibrations

Le terme "vibrations" fait ici référence de brèves et fréquentes accélérations linéaires alternant en sens inverse.

Les vibrations imposées à l’organisme provoquent « une contraction lente et réflexe du muscle vibré que l’on nomme "réflexe tonique vibratoire" » (Eklund & Hagbarth, 1966 ; de Andrade Melo, 2010). Ce réflexe ne doit pas être confondu avec le réflexe myotatique (contraction réflexe suite à un étirement musculaire soudain) qui dans ce cas au contraire serait inhibé.

D’après Sordello (2016), les contractions musculaires induites ainsi seraient plus intenses et plus fréquentes que les contractions musculaires volontaires :

Elles mettraient en jeu simultanément 95 à 97 % des fibres musculaires contre 30 à 40% par contraction volontaire pour les personnes non entrainées.

Elles pourraient atteindre une fréquence de 30 à 50 par seconde.



Pour soumettre l’organisme à de telles vibrations, supposées induire des effets bénéfiques, des machines spécifiques sont utilisées.

La plateforme vibre de haut en bas sur une distance de 2 à 6 millimètres selon un signal sinusoïdal.

Entraînement sportif

Les plateformes vibrantes utilisées pour cela ont des fréquences de 25 à 60 Hz en moyenne. Plus la fréquence est basse plus les muscles ont de temps pour se contracter. De basses fréquences sont ainsi utilisées pour un travail de renforcement musculaire.

Des fréquences plus élevées sont utilisées pour produire d’autres effets, parmi lesquels :

un effet tonifiant après une longue période



d’interruption en vue de reprendre une activité

d'interruption en vue de reprendre une activité un effet relaxant après une séance de musculation

un effet massant et anti-stress

un effet anticellulite

un effet drainant, pour lutter contre la sensation de jambes lourdes.

L’utilisation de plateformes vibrantes ne perturberait pas la circulation sanguine (Kershan-Schindl & al. 2001). Au contraire, à partir d’une fréquence de vibrations de 25 Hz, les exercices en station debout favoriseraient le retour veineux par micro-pressions de la voûte plantaire.

Effets visés et effets réels

Des études, de plus en plus nombreuses, portent sur les effets bénéfiques sur l’arthrose, l’ostéoporose, la pubalgie, la lombalgie, la fibrose musculaire et diverses tendinopathies :

Sur la lombalgie

Par étirements des chaînes postérieures par inhibition du réflexe myotatique, "mécanisation des discopathies dégénératives" et travail musculaire postural dans le cadre de micro-déstabilisations.

Par mécanisation du tissu conjonctif fibreux et réadaptation pliométrique progressive.

Par étirements des chaînes tendineuses et musculaires et par un travail musculaire postural dans le cadre de micro-déstabilisations.

Ainsi, « […] la progression de l’aptitude à maintenir une position immobile associée à une contraction « micro-pliométrique » […] pourrait […] bénéficier au renforcement des muscles posturaux notamment paravertébraux et abdominaux dans le cadre des rachialgies ou des pubalgies » Cascua (2008). Pour autant, le discours reste spéculatif (dixit Jourdan, 2015) faute d’éléments tangibles. 2 à 3 séances par semaine pendant 4 à 6 semaines seraient alors nécessaires pour constater des progrès.

Pourtant et comme le relève Bacquaert (2013) il existe un paradoxe : « Les sociétés qui commercialisent ces appareils évoquent des effets positifs des vibrations sur l’amélioration des performances et du "bien-être", alors que depuis plusieurs années, tout est fait pour en limiter les effets délétères chez le sportif […] amorti des semelles […] prévention tendinite d’Achille et de l’aponévrosite plantaire en particulier ».

Ce même auteur rappelle plus précisément les effets induits par les vibrations :

"Effets tendino-musculaires" : les vibrations favorisent l’apparition des aponévrosites, tendinites, périostites, élongations voire déchirures musculaires

"Effets ostéo-articulaires" : l’effet vibratoire stimule les ostéoclastes (destruction du cartilage) et accélère le renouvellement cartilagineux

"Effets vasculaires" : altération de l’élasticité des parois des vaisseaux de la microcirculation, facilite l’apparition des varices

"Structures nerveuses" : névralgies, apparition de névromes »

Limites

Les discours commerciaux pleins de promesses sont à relativiser, notamment : « plus de muscles, moins de graisses en 10 minutes [par séance] ».

Par ailleurs, si toute activité sportive entraîne des vibrations et des oscillations par amortissement des différents tissus du corps humain, des limites en termes d’optimisation des performances sportives ne peuvent pas échapper aux entraîneurs :

Par absence de spécificité, cet outil ne saurait améliorer l’efficacité gestuelle

La stimulation statique ne jouerait pas en faveur de l’amélioration de la condition cardio-vasculaire

Le travail proprioceptif et de l’équilibre serait quasi-inexistant

La stimulation du réflexe tonique vibratoire conduirait à des "illusions de positions".

En effet, « la spécificité du travail musculaire (modalité de contraction : statique, concentrique, excentrique, pliométrique, vitesse de contraction, secteur angulaire, position et points fixes) est connue comme indispensable à l’amélioration des performances dans des conditions analogues. Aussi, la progression de l’aptitude à maintenir une position immobile associée à une contraction « micro-pliométrique » semble peu transférable dans le cadre d’activités dynamiques quotidiennes ou sportives. » Cascua (op. cit.).

Une exception concernerait le travail de l’équilibre articulaire et rachidien au bénéfice supposé de la pratique de sport avec vibrations, ainsi : « […] profitable de façon spécifique dans la réadaptation à des sports statiques imposant des vibrations : ski, patinage, VTT, motocross, karting, rallye, etc » Cascua (op. cit.).

Conclusion

Certains sportifs et coachs ont recours à l'entraînement par vibrations pour favoriser la récupération ou en complément de l’entraînement.

Si Delecluse, Machteld, & Verschueren (2003) ont mis en évidence une augmentation de la force avec vibration supérieure à l’entraînement au poids de corps, évoquant 10 minutes par séance versus 60 minutes d’entraînement traditionnel ; pour Cascua (op. cit.) : « L’augmentation de la force musculaire sur plate-forme vibrante est controversée sur le plan théorique et bibliographique ». En termes d’effets sur la santé, si en Allemagne, la sécurité sociale rembourse les séances dans le cadre de traitements contre les lombalgies : « certaines déclarations sont faites par les sociétés qui vendent les plateformes vibrantes ou des séances de thérapie par vibrations corporelles, qui vont bien au-delà de ce que les preuves scientifiques ont pu démontrer » Grandemange (2017).

Quoiqu’il en soit, le recours à cette technique implique une bonne connaissance des différents paramétrages relatifs aux effets visés ou idéalement d’être encadré par une personne formée. Il est en effet impératif de veiller au respect des consignes de sécurité comme « ne pas verrouiller les articulations » ou encore « utiliser un coussin lors du travail abdominal » pour éviter que le dos soit en contact direct avec la plate-forme.

De manière générale, il importe de travailler sur des dispositifs dont les fréquences n’entrent pas en résonnance avec celles des organes (e.g. : fréquence cardiaque), pour ne pas perturber leur fonctionnement. Enfin, concurrençant les plateformes vibrantes, un autre type de plateforme est apparu sur le marché : les plateformes oscillantes.

Ce type de plateforme, dépourvue des mécanismes de vibrations, ne créerait pas les effets secondaires imputés aux plateformes vibrantes : hernie discale, inflammation de prothèses mammaires, décollement de plaques d’athérome… Son utilisation serait plus à visée esthétique.

Elodie KIEFFER, Cédric ALONSO (1) & Rachid ZIANE

(1) Titulaire de la licence professionnelle "Remise en forme – Responsable d’équipe et de projets" et du master "Global management", Cédric ALONSO a été coach puis formateur pour Power Plate. Il est actuellement responsable régional "Health, Corporate & Performance" pour l’entreprise Technogym.

