À ce jour, le rôle bénéfique de l’activité physique sur la santé n’est plus à démontrer. De nombreuses politiques visant à promouvoir l’activité physique au niveau international ou national (Organisation Mondiale de la Santé, …) sont d’ailleurs mises en place depuis de nombreuses années. Le sport apparaît comme l’une des modalités de pratique les plus structurées dans l’optique de l’amélioration de la santé.

La charte européenne du sport insiste d’ailleurs sur « la contribution du sport (organisé ou non) à la santé des individus et considère le mouvement sportif comme un contributeur à la santé des populations ». En France, Santé Publique France a récemment publié un dossier définissant les diverses formes que peuvent prendre sport et santé et précisant le rôle des clubs sportifs dans le cadre de la promotion de la santé par l’activité sportive et physique consultable avec le lien suivant : https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/nutrition-et-ac...

Pour aller plus loin dans le cadre de la formation, Santé Publique France, l’Université Côte d’Azur et l’Université de Lorraine, sous le parrainage du Ministère chargé des Sports, proposent un cours en ligne pour former les acteurs du sport (dirigeants, entraineurs, bénévoles etc…) à la promotion de la santé. L’idée est que le rôle des clubs sportifs ne se limite pas à offrir de simples opportunités de pratique d’activité physique, mais que ces derniers puissent jouer un rôle fondamental dans l’amélioration ou la préservation de la santé de leurs membres.

Cette formation, gratuite en ligne, est composée des vidéos, de témoignages, d’études de cas et d’initiatives de clubs pour aider les acteurs du monde sportifs à déployer la démarche PROSCeSS (promotion de la santé au sein des clubs sportifs) au sein de leur structure.

Démarrant le 2 novembre 2021, avec un investissement de trois heures pendant quatre semaines, cette formation sera disponible en ligne sur la plateforme FUNMOOC avec le lien suivant : https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/proscess-promotion-de-la-sante-au-sein-...

Bonne lecture.

Thierry PINJON