La soirée sport santé du CDOS 94 en live !

La traditionnelle soirée sport santé du CDOS 94 sera diffusée en live le 10 décembre 2020 à partir de 19h sur la Chaîne YouTube CDOS 94.

Au programme

Ouverture et introduction - William LEGUY (CDOS94), Ahcène KADEM (CDOS 94), Jérémy BURY (DDCS 94) et Antoine ARKI (DDCS 94)



Le sport santé est devenu depuis plusieurs années un axe structurel de politiques publiques sportives. Présentation des actions de l’Etat en matière de développement du sport santé dans le Val-de-Marne : le sport sur ordonnance au travers du dispositif régional Prescri'Forme pour les personnes en ALD, hypertension artérielle ou en situation d'obésité; le déploiement des Maisons Sport-Santé dans le cadre de la Stratégie Nationale Sport-Santé visant à accompagner et à soutenir les personnes souhaitant maintenir ou améliorer leur santé par une pratique d’activité physique et sportive, sécurisée et délivrée par des professionnels formés.

Monbilansportsanté : La plateforme d’appui au dispositif Prescriforme et à l’ensemble des Maisons sport-santé - Vincent BERGER (Co-fondateur Monbilansportsanté)

Enjeux pour l’utilisation d’un outil unique de travail et de collecte des données dont le modèle économique et la déontologie sont au cœur des préoccupations.

Prescription d'activité physique adapté par un médecin - Pierre BILLARD (Médecin coordinateur DRJSCS IDF) & Jérémy BURY (DDCS 94)

Présentation d'un cas concret.

Activité physique adaptée et COVID 19 - Julie SIVADJY (médecin référent DDCS 94)

- Intérêt de maintenir une activité physique dans ce contexte.

- Modalités générales de reprise de cette activité après une infection Covid-19.

L'éducation thérapeutique du patient - Wael MAKTOUF (Enseignant-chercheur UPEC)

La prise en charge d’un patient par les activités physiques adaptées comporte plusieurs dimensions. Il faut certes dans un premier temps évaluer les besoins et capacités des personnes. Il faudra aussi les former, les informer, les convaincre et les conduire vers une véritable transformation durable de leur mode de vie. C’est ici que l’activité physique doit prendre toute sa part, au quotidien, condition sine qua non de ses effets positifs sur la santé.

Effets de l'activité physique sur nos défenses immunitaires - Maud PRADINES (enseignante-chercheuse UPEC)

L’activité physique peut agir positivement mais aussi négativement sur le niveau de nos défenses immunitaires. On qualifie d’effet dose la relation qui relie ces deux entités. Comment ça marche, comment repérer les premiers signes de notre potentielle fragilisation et quelles précautions prendre à ce moment-là ?

En espérant nous retrouver nombreuses et nombreux lors de cette soirée dédiée au sport santé.

Thierry MAQUET