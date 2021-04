L’aboutissement d’un projet : la labélisation de maisons sport-santé dans le Val-de-Marne !!

Le Val de Marne renforce son offre d’activité physique au service de la santé

Les résultats du deuxième appel à projet interministériel concernant la labélisation des maisons sport santé ont été officialisés mi-mars. Ces maisons sport santé sont les pierres angulaires de la stratégie nationale sport santé 2019-2024. Rappelons que l’objectif de cette stratégie est d’améliorer l’état de santé de la population en favorisant la pratique de l’activité physique de chacun, au quotidien, avec ou sans pathologie et à tous les moments de la vie. Deux structures avaient déjà obtenu une labélisation en 2020 : Institut Robert Merle d’Aubignié couplé avec le CHIV de Villeneuve Saint Georges d’une part et la VGA Saint Maur d’autre part. Sept nouvelles entitées viennent d’obtenir la labélisation, faisant du Val de Marne le département dans lequel on trouve le plus grand nombre de maisons sport santé. A celles –ci s’ajoutent les centres références ressources prescriforme de Gentilly et de Villeneuve Saint Georges. Tout ceci témoigne d’une belle dynamique sur notre département.

Une maison sport santé a vocation à accueillir toute personne qui envisage de se mettre ou se remettre à l’activité physique, avec ou sans prescription médicale. Au-delà des renseignements et de la communication, il est important que ces structures puissent réaliser des tests afin d’orienter les personnes en direction d’une association proche de leur domicile et dont l’offre correspond aux besoins et aux envies de chacun. L’évaluation motivationnelle est donc importante si l’on veut que la pratique soit pérenne. Le cas échéant, les maisons sport santé peuvent proposer de l’activité physique adaptée encadrée par du personnel qualifié, le plus souvent des diplômés STAPS de la mention APAS.

Convaincre les personnes accueillies de s’engager sur la voie d’une pratique quotidienne, va bien au-delà de la pratique encadrée dans les clubs. Il convient en effet de compléter cette pratique par une éducation thérapeutique qui conduira les personnes à transformer leur mode de vie.

Enfin, l’abondance des maisons sport santé sur le Val de Marne se traduira nécessairement par des collaborations et une coordination permettant de s’appuyer sur les forces complémentaires de ces différentes structures. De surcroit, le service des sports du département à travers le dispositif SSPP viendra aussi en soutien des actions de sensibilisation du grand public à l’importance de l’activité physique pour la santé.

Thierry MAQUET

Voici la liste des maisons sport santé du Val de Marne