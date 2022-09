L’activité physique et la perte de poids post-partum

La grossesse est une période unique de la vie pour la plupart des femmes. Les multiples changements hormonaux, physiologiques et biomécaniques qui se produisent, tels que l’augmentation du volume sanguin et de la fréquence cardiaque ainsi que la prise de poids permettant d’assurer un développement optimal du fœtus.

Bien que l’activité physique (AP) ait montré des effets bénéfiques sur certains paramètres de santé, chez la femme et son fœtus au cours de la grossesse [1], des questions subsistent sur son impact post-partum (la période post-partum s'étend de la fin de l'accouchement au retour de couches, 6 à 8 semaines après l'accouchement).

En plus des améliorations sur la santé, l’intérêt plus qu’attendu, pour les femmes de pratiquer une AP pendant la grossesse, est une perte de poids post-partum.

La littérature scientifique rapporte que l’AP pendant la grossesse peut être bénéfique pour la perte de poids post-partum, mais les preuves de son effet sont limitées et donc une note de preuve pour cette relation n’est pas directement attribuable [2]. Pour preuves, l’examen de Dipietro et al ; met en exergue la relation non significative entre l’AP au cours de la grossesse et la perte de poids post-partum sur plusieurs revues systématiques et méta-analyses [3].

Bien que ces résultats fassent l’objet d’analyses et de discussions, il n’en demeure pas moins que l’association entre un régime alimentaire et la pratique de l’AP post-partum est bénéfique pour la perte de poids post-partum et de masse grasse [4]. Les résultats scientifiques de la revue systématique et méta-analyse indiquent que la fourniture d’une intervention combinant alimentation et activité physique a été associée à une perte de poids moyenne de 2,5 kg [5].

Ceci converge également avec l’amélioration de la capacité aérobie, de la sensibilité à l’insuline et du bien-être psychologique chez les femmes post-partum.

Outre l’association de ces deux modalités pour tendre vers une perte de poids post-partum, les travaux scientifiques indiquent que le niveau de participation des femmes aux programmes d'exercice diminue après l'accouchement, ce qui entraîne souvent un surpoids.

Il est important de reprendre l'exercice après l'accouchement pour favoriser des habitudes saines tout au long de la vie. Les activités physiques et sportives peuvent être reprises progressivement après la grossesse dès que cela est médicalement sûr, selon le mode d'accouchement (accouchement vaginal ou par césarienne) et la présence ou l'absence de complications médicales ou chirurgicales [6]. Certaines femmes sont capables de reprendre leurs activités physiques quelques semaines après l'accouchement (sportives de haut niveau).

Comme le rapporte le guide sur l’activité physique et la maternité réalisé par le ministère chargé des sports, il est important de reprendre la marche, le pédalage doux ou la natation, en alternance avec les exercices de renforcement musculaire. Tous les exercices de renforcement musculaire vont pouvoir être repris, en augmentant régulièrement leur intensité et leur durée.

Quelques exemples ici tirés de ce guide réalisé par le ministère chargé des sports.



Gainage latéral

Allongée sur le côté, prendre appui sur le coude (à la verticale de l’épaule)

Bas de jambes repliés, dos bien droit, ventre serré

Décoller le bassin pour faire « la planche », en gardant l’alignement épaules-hanches-genoux

Maintenir la position 10 secondes puis reposer doucement

Recommencer 10 fois

Périnée et adducteurs

Couchée sur le dos, rapprocher les pieds des fesses, et placer un ballon entre les genoux

Tout en serrant le bas du ventre, comprimer progressivement le ballon avec les jambes.

Penser à respirer amplement.

Maintenir la pression 10 secondes puis relâcher

Recommencer 10 fois

Fessiers et abdominaux

Couchée sur le dos, rapprocher les pieds des fesses, puis monter le bassin et maintenir cette position 10 secondes, en continuant à respirer régulièrement

Les abdominaux doivent être contractés, l’appui au sol doit se faire avec les épaules et pas le cou

Pour solliciter les adducteurs, on peut aussi rapprocher les genoux par petites impulsions

Reposer doucement

Recommencer 5 fois



Quoiqu’il en soit, certains exercices réalisés sont à déterminer avec le professionnel qui suit la femme post-accouchement. La fixation d’objectifs semble important sur les interventions d’AP pour la perte de poids post-partum [4].

Shelly RUART - UPEC

Références