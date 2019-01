Le dispositif Sport Santé de l’Avenir Sportif d’Orly

Zoom sur

Le projet de suppression des Départements franciliens est abandonné. Après plus d’un an et demi d’incertitudes, Jacqueline Gourault, Ministre chargée de la Cohésion des territoires, en a informé Christian Favier fin novembre. C’est une victoire qui repose avant tout sur l'investissement des Val-de-Marnaises et des Val-de-Marnais qui ont manifesté leur soutien aux services publics utiles à toutes et tous. La garantie des ressources financières et humaines des départements constitue néanmoins une menace qui pèsent sur le maintien des politiques publiques départementales.