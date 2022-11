Le sport à tout-va, une fabrique à blessures ?

La tendance actuelle orientée vers une pratique sportive de plus en plus autonome (c’est-à-dire non encadrée), accentuée par les épisodes successifs de confinement, peut cependant poser question. La course à pied et les pratiques liées aux activités de la forme sont parmi les plus plébiscitées, souvent effectuées sans encadrement … mais à quel prix ?

Un récent article du journal Le Monde, intitulé « les éclopés du running », témoigne de la cohorte des effets néfastes de cette pratique autodidacte. Parfois dénuée de fondement théorique, la pratique de certains est principalement régie par l’utilisation de matériel « high tech » et répond avant tout à un effet de mode (alimentation, matériel, …), sans pour autant être le vecteur d’une pratique qualitative et potentiellement source de bien des blessures. Le rôle des professionnels des activités physiques, sportives et artistiques prend alors tout son sens dans l’accompagnement des sportifs pour une pratique de qualité non iatrogène. Les compétences de chacun d’entre eux sont autant de gage de qualité !

A ce titre, notre dispositif Sport Santé et Préparation Physique participe avec humilité à une actualisation des connaissances et des compétences des acteurs du monde sportif val-de-marnais. Nous travaillons actuellement, avec les acteurs de la filière des métiers de la forme du département STAPS de l’UPEC, sur la réalisation d’un média numérique permettant l’accompagnement des utilisateurs de parcours de street work out d’un parc interdépartemental.

Bonne lecture.

Thierry PINJON