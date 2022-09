Le sport, c’est bon pour le moral !!

Ces chiffres pourraient servir de tremplin pour convaincre les personnes les plus sédentaires et les plus sceptiques qu’il n’est pas nécessaire d’endurer de longues séances de sport pour obtenir des effets positifs sur la santé !

L’expérience portée par ASICS révèle également qu’arrêter le sport pendant une semaine a le même impact sur le mental qu’une semaine sans sommeil, les participants à l’étude notant une augmentation de 23% des pensées parasites.

Au-delà de ces chiffres, c’est également une réflexion sur la configuration possible des journées de chacun d’entre nous pour permettre la pratique d’une activité physique qui est interrogée.

Sur ce point, le dispositif « sport santé et préparation physique » continue à accompagner les différentes structures val-de-marnaises (clubs, …) qui le souhaitent, dans leur projet de développement en direction du sport de compétition ou de sport santé d’une part et dans leur politique de formation d’autre part.

L’équipe de « Sport Santé et Préparation Physique » vous souhaite une excellente rentrée 2022 !

Thierry PINJON UPEC