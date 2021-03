L’ego : levier ou frein à l’apprentissage ?

"Modestie" et "ego démesuré" sont des termes couramment employés pour qualifier telle ou telle personnalité. Si la modestie peut renvoyer au réalisme (un champion même du monde, n’est champion que dans sa discipline et à un moment donné), le terme "ego" peut être un piège qui enferme les relations.

Dépassant le discours moral, l'entraîneur gagne à se questionner sur la manière dont il peut utiliser cette "dimension" de la personnalité des sportifs dont il a la charge pour leur permettre de faire émerger l’excellence, plutôt que de verser dans une guerre d'egos, opposant les individualités.

Plutôt que frein à l’apprentissage, l’ego du sportif pourrait-il être un levier puissant pour le faire progresser ?

Qu’en est-il de l’ego de l’entraîneur ? Frein ou levier à l’apprentissage ?

L’ego de qui ?

Candidats à des postes à responsabilités ou des élections, certains pensent être LA personne dont les idées et les qualités méritent d’être reconnues et adoptées.

Avec une autre forme d’expression de l’ego, la plupart des "gens du spectacle" cherchent aussi la reconnaissance du public. Certains comme le confiait Johnny Hallyday ne vivent que pour la scène et les retours du public : "Je suis souvent seul dans la vie, mais sur scène jamais... Ma drogue à moi, c'est le public". D’autres, tel le chanteur Michael Jackson, vont même, pour cela, jusqu’à se perdre en “métamorphoses” et autres excès et dérives plus ou moins dramatiques.

Une partie des compétiteurs sportifs rêvent d’être sur le podium et si possible à la première place, cherchant pour cela à produire les meilleures performances, à battre leurs adversaires, rêvant que cela soit reconnu et se sache. Récemment et avec une grande simplicité, le double médaillé olympique Christophe Lemaitre déclarait à ce sujet : "Je vis pour gagner des médailles" (Correia, 2021). L’ambition de certains dentre eux pour y parvenir les conduisent à consacrer plusieurs heures par semaines voire par jour, à s’exercer intensément et à s’exposer publiquement. Sans cela, certains sportifs ne persévèreraient pas. Cette quête peut aussi et malheureusement passer, chez certains, par des dérives telles que le dopage, la tricherie, la corruption...

Bien qu’à des degrés divers chacun veut réussir et être reconnu par les autres, ceux qui réussissent sont d’abord et avant tout animés par le désir de réussir la "mission" dont ils se sentent investis. Par exemple, les pompiers et les militaires ne s’entrainement pas dans le but d’avoir des médailles et des honneurs, mais pour sauver des vies et de défendre la Nation.

Qu’est-ce que l’ego ?

Être modeste serait “bien” et avoir un ego serait “mal”, le terme renvoyant à égoïsme. Ainsi, tout comme le terme "modestie”, le terme “ego” a une connotation morale.

L’éclairage philosophique dépasse ce point de vue binaire en permettant de comprendre comment fonctionne l’ego ou amour-propre :

L’ego s’exprime dans le langage avec les termes : "moi, mon, mien, personnellement, je...". Carfantan (2002) parle ainsi de la «"moïté", le sentiment du moi dans ses manifestations ». Cet auteur ajoute que : « […] ce moi se met constamment en avant. Il le fait dans la parole par l’opinion : "Moi je pense que...","Moi je crois que l’on devrait... " ," Moi, je possède...” » (Ibid).

Ce que l’on retrouve en sport lorsque les expressions sont récurrentes voire seuls sujets de conversation : « mes performances, mon classement, mes victoires, mes médailles, mes titres… » mais aussi « mon poulain, mon sportif, mon champion, ma méthode, ma carrière...». « Nous vivons avec un sens de l’identité personnelle, dont nous cherchons constamment l’affirmation, qui est une appréhension de notre moi. Nous vivons dominés par la relation entre moi et les autres moi.” (Ibid).Si les relations antagonistes entre sportifs concurrents sont par nécessité de cette nature, les relations entre sportifs et entraîneurs peuvent l’être également.

Cependant, la psychologie considère l’ego comme le fondement de la personnalité et à moins d’une totale abnégation de soi-même ou d’un trouble mental grave, chacun en a un . Aussi, faire des remarques à un pratiquant en l'invitant à faire taire son ego n’a aucun sens, autant lui demander de refuser toute confrontation, toute ambition voire de pratiquer !

Pour autant et paradoxalement, en spiritualité, l'ego qui est considéré comme une représentation erronée de soi-même, masquerait à chacun sa vraie nature : « une illusion qui prive ceux qui en sont prisonniers d'une vraie liberté et les enchaîne à des schémas de souffrance (égocentrisme, orgueil, vanité […]) ». La vie du sportif compétiteurs ambitieux, est centrée sur lui-même : son activité, ses préoccupations, son hygiène de vie, ses performances, n’ont qu’un temps. Ainsi, se libérer de son ego permettrait de connaître l'éveil spirituel.

On retrouve cette conception de l’abnégation de soi dans l’enseignement des arts martiaux, dont l’apprentissage implique de se libérer de cette entrave. Par exemple : « En karaté […] Pour obtenir un bon relâchement, on abandonne les attachements, les désirs personnels, l’ego. Il faut se concentrer sur l’"ici et maintenant" » (Richardeau & Ziane, 2009).

Ego et théorie de l’attachement

Pour comprendre cette théorie, il faut revenir au fondement philosophique : "Le moi est le sujet en tant qu’il s’affirme dans […] un sentiment d’appartenance […] par rapport à ce que je considère comme étant à moi […] A chaque objet de mon monde est relié un fil qui constitue mon attachement à cet objet. Moi c’est donc aussi : ma maison, mes livres […] mon chien […] mes convictions, mes croyances, mes aspirations, mes regrets, mes souvenirs […]" (Carfantan, Op. Cit.).

La théorie de l’attachement, formalisée par le psychiatre et psychanalyste John Bowlby dans la lignée des travaux de Winnicott, Lorenz et Harlow, traite d'un aspect spécifique des relations entre les personnes.

Bien que critiquée, cette théorie qui est un champ de la psychologie, permet de comprendre l’importance de l’influence des parents et des figures d’autorité, dont les entraineurs, sur le développement psychologique des jeunes enfants. Le principe fondamental de cette théorie est que les enfants en bas âge ont besoin, pour connaître un développement social et émotionnel normal, de développer une relation d'attachement avec au moins une personne qui prend soin d'eux de façon cohérente et continue. Cet attachement est primordial pour leur évolution psychologique.

Plus tard, à partir de l’âge de deux ans, les enfants commencent à utiliser les figures d'attachement (des personnes de l'entourage familier) comme "base de sécurité" à partir de laquelle ils vont explorer le monde en sachant qu'ils peuvent y revenir si besoin.

Ceci invite les entraîneurs sportifs à être, en particulier avec les enfants, rassurants, valorisants, encourageants, c’est-à-dire respectueux et bienveillants plutôt que culpabilisants, humiliants...

L’ego de l’entraineur vs ego du sportif

Ce que l’on n’aime pas chez l’autre, c’est soi-même et plus précisément l’image que l’autre nous renvoie de nous-même.

Certains entraîneurs font de l’échec des sportifs, dont ils ont la charge, leur propre échec. Ce qui peut les conduire à s’en prendre aux sportifs oubliant que leur mission est de débloquer ce qui fait frein ou obstacle à leur réussite. S'en prendre ainsi aux sportifs, attaquant leur amour-propre, c’est induire un cortège d’émotions négatives (anxiété, stress, colère...). Or, suractiver ainsi le cerveau émotionnel inhibe l’activité du cortex préfrontal et n’est pas sans conséquence.

L’amygdale, « […] centre de la peur, « […] interprète le stress comme le signe qu’un danger extérieur nous menace. Elle réagit immédiatement en sécrétant des hormones du stress, cortisol et noradrénaline [pour] préparer le corps au combat ou à la fuite.

Pendant ce temps, il se passe quelque chose […] dans le cortex préfrontal […] dans cette région que s’élabore la pensée, l’abstraction, le langage […] le royaume de la raison et du conscient […] en cas de stress, le contexte préfrontal est "débranché" par l’amygdale, il "s’éteint" » Servan-Shreiber, Op. Cit.). Submergé par ses émotions, le sujet n’est plus en capacité de comprendre et de raisonner pour optimiser son comportement.

C'est peut-être flatteur pour l’ego de certains entraîneurs, mais, s’en prendre à un sportif, en employant des propos acerbes ou insultants, en croyant le rendre ainsi plus réactif et performant se révèle être contre-performant et inhibant, en plus d’être humiliant voire dégradant. Pour ces raisons notamment, la relation entraîneur-sportifs ne doit jamais se dégrader ainsi, versant dans une guerre d'egos et faisant de l’entraînement du dressage. C'est à la fois une question d’efficacité mais plus encore d’humanisme.

Ménager et manager l’ego

A l’inverse des relations délétères qui stigmatisent les sportifs visés par des propos dégradants, nous prônons une pédagogie fondée sur la transmission de la passion dans la pratique choisie par le sportif, pour l’accompagner dans son projet personnel.

La passion qui doit animer l’entraîneur est double :

Sa passion pour l’activité physique qu’il enseigne.

Sa passion pour l’entraînement de sportif.

En effet et comme le souligne Sotto : "Instruire, c’est avoir la passion de la matière que l’on enseigne" (Belmonte & Sotto, 2016). Mais, tous les sportifs n’ont pas vocation à devenir entraîneurs. Faut-il encore développer d’autres compétences que sportives : des compétences pédagogiques et aimer transmettre son savoir, l’adapter à chaque cas et plus encore aimer faire réussir les autres. Ainsi et comme le précise Sotto –Ibid) : "[…] instruire ce n’est pas seulement transmettre des savoirs […] c’est s’adresser à chacun […] et qu’il le sente. C’est établir un contact chaleureux. Si l’enfant se sent reconnu et accepté tel qu’il est, avec ses capacités, ses freins, on lui donne la liberté d’apprendre" (Belmonte & Sotto, Ibid).

Aussi et sans verser ni dans la flagornerie, ni dans la démagogie, il s’agit simplement de :

Reconnaitre et valoriser vs dévaloriser et humilier

Mettre au jour les progrès réalisés et les écarts par rapport àl’objectif vs mettre en avant les manques

Dédramatiser vs culpabiliser

Bien que contre-intuitive chez nombre d’entraîneurs, c'est une approche réaliste : les personnes réussissant grâce à leurs qualités plutôt qu’à cause de leurs "défauts". Trois principes de communication peuvent alors aider l’entraîneur :

“Si tu n’as rien à dire de gentil sur quelqu’un alors ne dis rien” (dicton africain) !

Parler des problèmes plutôt que des personnes.

S’arranger pour que son interlocuteur garde toujours la face.

Par définition, “l’Homme est libre”, c’est dans sa nature même. Aussi, plus on cherche à l'enfermer par des contraintes, à fortiori assorties de remarques désobligeantes et plus il cherche à retrouver sa liberté et son bien-être.

En pratique : plus on renvoie du négatif au sportif, plus on l’incite à abandonner la pratique.

Il serait alors irréaliste d’attendre de la reconnaissance en retour du mépris adressé à son interlocuteur.

A l’inverse, la reconnaissance, l’encouragement, l'individualisation, la dévolution offrent des espaces d’épanouissement et incitent à la persévérance.

Conclusion

"Nous connaissons tous des personnes qui se mettent en avant et qui à la limite ne parlent que d’elles-mêmes. N'est-ce pas exactement ce que nous faisons aussi ?" Carfantan (op. Cit.). Si on peut comprendre que pendant une période de sa vie, le sportif est centré sur lui-même et sur son activité, le changement de statut vers celui d’entraîneur implique de passer d’une attitude centrée sur soi à une attitude tournée vers les autres : d’"égocentrisme" à altruisme. Ceci implique de prendre du recul par rapport aux situations d’entrainement et de compétition et des résultats produits. Cela implique également un certain lâcher prise pour accepter que tout ne se passe pas comme prévu et pour autant ne pas s’en prendre au sportif.

Aussi, ce qui semble difficile pour certains devrait être une évidence pour tous, car les principes évoqués ne sont que la base du respect d’autrui, fondement du "Vivre ensemble”.

Rachid ZIANE

Références