L’entraîneur, un éducateur ? Retour d’expérience sur une « reconversion » et pistes pour l’intervention éducative dans le sport

Partie 1 - Retour d’expérience La plupart des travaux conduits pour optimiser l’entraînement s’intéressent essentiellement à la méthodologie de l’amélioration des qualités physiques et techniques mais beaucoup plus rarement aux obstacles rencontrés par les entraîneurs pour faire passer leurs contenus. Nous vous proposons ici le témoignage d’un entraîneur val de marnais. Stéphane entraîne au club de Karaté Full Contact/Kickboxing de l’Hay les Roses, il nous livre son expérience et des pistes de réflexion qui l’ont amené à transformer sa pratique et son regard sur le travail de l’entraîneur. Toute ressemblance avec des faits existants ne serait pas forcément fortuite.

Parcours et difficultés

Vocation « entraîneur » depuis le début du lycée, je commence à entraîner comme assistant-entraîneur et comme entraîneur en septembre 2007 à 18 ans. Alors en DEUG de Sciences du Vivant, je prépare en candidat libre et obtient le Tronc Commun du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif 1er degré la même année. Ainsi armé et fort d’une expérience de sportif, j’entraîne des enfants et des adolescents en Kickboxing. Tout au long de la saison, des difficultés émergent au niveau du relationnel. Notamment, il m’est difficile de gérer les comportements « inadaptés » : des insultes à un camarade, être insolent ou ignorer l’entraîneur par moment, ne pas s’entraîner, c’est-à-dire ne pas respecter la charge mise en place par l’entraîneur (changement de l’exercice, exercice effectué à moitié, rapidement alors que la consigne est d’avoir une exécution lente ou inversement, bavardage…).

Comment réagir, que faire ?

Quand cela ne se passe pas correctement, j’arrête tout et je fais un « conseil de Sioux ». Je donne la parole à chacun, petits et grands, nouveaux et anciens, pour essayer de comprendre les comportements et de faire comprendre aux sportifs que cela ne va pas dans le bon sens, c’est-à-dire vers l’objectif de la séance. Mais même en agissant ainsi et en prenant du recul entre les séances, je me rends compte que je n’ai pas les outils pour prévenir ces comportements et pour les réguler lors de leur survenue.

Par la suite à travers mon expérience d’entraîneur et de préparateur physique, y compris à haut niveau, je développe quelques outils pour « limiter la casse » vécue sur ma première année d’entraîneur. Ces outils, issus de mon vécu nourri d’échanges avec les camarades de formation ainsi que des contenus de formation STAPS et des formations fédérales, me paraissent à peine suffisants pour, avoir un climat d’entraînement satisfaisant avec mes jeunes. Force est néanmoins de constater qu’ils ne suffisent pas pour avoir un réel impact en termes d’éducation et de performance avec ce public.

Regard expérientiel sur le milieu sportif

Globalement, je constate que ma formation universitaire sur l’entraînement, la préparation physique et les sciences de l’éducation ainsi que les formations fédérales passées m’ont peu aidé sur ce sujet. Je crois qu’à vouloir trop parlé « d’entraînement » on oublie que l’entraînement c’est avant tout une relation humaine et des relations humaines intergénérationnelles qui se tissent dans la complexité. La gestion de conflits, les paramètres de motivation/démotivation, le rôle éducatif de l’entraîneur, les relations avec la sphère familiale ne sont pas assez abordées de façon pragmatique dans les formations. Il me semble aujourd’hui après dix années comme intervenant dans le sport à divers titres (formateur ; apprenant ; entraîneur ; pratiquant ; directeur de stages ; président de club) que l’éducation et la gestion des jeunes sportifs est une sorte de sujet « tabou » pour certains, un « épiphénomène de l’entraînement » pour d’autres et dans tous les cas une sorte de « no man’s land » où peu d’entraîneurs/de formateurs osent s’avancer publiquement. Au niveau de la recherche, force est de constater le peu de travaux sur le rôle éducatif de l’entraîneur, sur l’impact réel de l’éducation sur la performance/l’atteinte d’objectifs. Et quand il y a des travaux potentiellement intéressants pour les entraîneurs, leur diffusion auprès de ces derniers est rarement assurée.

Les conseils d’un pair

Finalement, ce qui m’a le plus apporté, c’est le regard et les critiques d’un entraîneur, Sayuri Fukazawa qui dès 2012 m’a fait comprendre que si je voulais être un bon entraîneur il fallait que je sois dans le même temps un éducateur.

L’éducation du sportif me semble en effet maintenant, expérience et résultats à l’appui, indissociable de la « méthodologie de l’entraînement » pour atteindre des objectifs élevés, voire très élevés. Ces objectifs sont ceux de tout entraîneur : qui ne veut pas le meilleur pour l’enfant ou l’adolescent qui est face à lui (1) ?

Deux maximes pour stimuler la réflexion de l’entraîneur afin qu’il se saisisse de son rôle d’éducateur…

Avec Sayuri, en entraînant ensemble au Bushido Club France (2) , nous avons développé deux principes :

« L’excellence passe par l’éducation »

L’idée souligne la nécessité, dans le sport, d’une éducation à tous niveaux pour atteindre ses objectifs sportifs. Cela va dans le sens des propos de l’illustre Jacques Piasenta (2015), mais aussi des non moins illustres entraîneurs de haut niveau experts que sont Guy Ontanon (athlétisme -), Patrice Mourier (lutte - ), Jean-Pierre Guyomarch (pentathlon), Grégory Halin (basket-ball), Hugues Obry (escrime), Claude Onesta (handball - ) ou encore John Wooden (basket-ball -). Contrairement à ce que l’on peut penser, ces entraîneurs de haut niveau, ayant en charge des sportifs élites adultes de 18, 20, 25 voire 35 ans, soulignent chacun à leur manière l’importance d’endosser un rôle d’éducateur en sus de celui d’entraîneur afin d’atteindre des performances de niveau mondial.

« L’éducation par et pour le sport »

Ce second principe porte l’idée que l’éducation est un outil « pour le sport », « au service de la réussite sportive » et que dans le même temps le sport est un milieu favorable à l’éducation. Ainsi, l’entraîneur-éducateur peut se servir d’un cadre éducatif pour former des sportifs et dans le même temps utiliser le sport pour contribuer à faire de tous ces jeunes des hommes et des femmes, des citoyens.

A la suite de ce retour d’expérience, dans la seconde partie (parution dans la prochaine newsletter) nous verrons l’interaction entre éducation et entraînement en proposant des illustrations autour de notre pratique dans le club de l’Hay les Roses, avec des résultats éducatifs et en compétitions.

Stéphane Couckuyt et Sayuri Fukazawa

Entraîneurs section -18 ans au Bushido Club France (94)en charge du groupe compétition

(1) Les objectifs, même en club sportif, ne sont pas forcément liés à la compétition. Cela peut être par exemple une amélioration certaine de la motricité ou du comportement chez un enfant. Nous ne concevons pas notre mission d’entraîneur comme ayant pour unique finalité la compétition…

(2) Club de l’Hay les Roses fortement impliqué dans le système compétitif en Karaté/Kickboxing depuis 20 ans. La section -18 ans a été créée en 2014, avec déjà une trentaine de podiums nationaux. Auparavant, il n’y avait que des adultes.

