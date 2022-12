Les loisirs sportifs à la loupe

L’enquête nationale sur les pratiques physiques et sportives démontre qu'il s'agit d'un phénomène massif touchant les 2/3 des Français, même si l'on constate une différence de près de dix points entre les sexes (71 % des hommes ont une activité physique régulière contre 60 % des femmes).

Les sports les plus accessibles, nécessitant peu de matériel, sont plébiscités (gymnastique, marche sportive, natation, jogging, musculation et vélo). La gymnastique, la danse et les activités de remise en forme représentent à elles seules 34% des pratiques. La marche, la course et l’athlétisme 25%. Enfin, les activités de cycle et de glisse urbaine constituent 18% des sports pratiqués.

Les auteurs de cet ouvrage mettent à jour quatre profils types de sportifs en France, et ce en fonction de leurs motivations. À côté des sportifs exerçant par plaisir (36 % des pratiquants), 29 % des personnes font du sport avant tout pour leur santé ou leur bien-être. Le « noyau dur » des sportifs (20 %), plus souvent des hommes, pratique de nombreux sports au cours de l’année de manière intensive, tandis que les sportifs occasionnels (15 %) sont également plus souvent des hommes.

Au-delà de la diversité des motivations, les pratiques physiques et sportives s’avèrent cependant des marqueurs forts des différences sociales et territoriales. Vivre en territoire rural ou urbain implique des loisirs en partie différents. Ainsi, en 2020, 67 % des habitants des villes de densité intermédiaire pratiquent régulièrement une activité sportive, contre 60 % des habitants des territoires ruraux les plus isolés. Les raisons de pratiquer ou non un sport sont principalement identiques en zone urbaine et en zone rurale ; néanmoins, le coût de la pratique sportive est un frein davantage présent en ville, tandis que le contact avec la nature est une motivation singulière en milieu rural.

Toute l’équipe du dispositif Sport Santé et Préparation Physique vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

Bonne lecture.

Thierry PINJON