Les mécanismes sous-jacents au mouvement : le système vestibulaire 

La capacité du corps à se mouvoir est, comme nous l’avons évoqué dans les précédents articles, liée à la capacité du système nerveux périphérique à donner les bonnes informations au système nerveux central et à la capacité de ce dernier de réduire l’erreur dans la réponse motrice à apporter. Parmi ce système périphérique, nous nous attarderons sur le système vestibulaire. Ce dernier est connu de tous, mais est en réalité très peu exploité dans le cadre de l’entraînement, certainement en raison des nombreuses confusions relatives à l’utilité de ce système surtout connu pour son rôle dans le fonctionnement de l’équilibre. Nous verrons qu’il fait bien plus que cela. Ce dernier doit être considéré, évalué et stimulé pour offrir une meilleure capacité à gérer les entrées sensorielles et ainsi assurer sa fonction primaire.

Système vestibulaire : description, fonctions



Figure 1 : Systeme vestibulaire. (source : vetopsy.fr)

Le système vestibulaire est donc un sous-système de l’oreille interne, situé après l’oreille moyenne. Le système vestibulaire est un organe sensoriel barosensible, constitué à la fois du labyrinthe postérieur, du nerf vestibulo-cochléaire et des noyaux encéphaliques.

Ce système est composé de différents canaux :

Les canaux semi-circulaires

Ils sont les principaux outils de détection des mouvements et des rotations du corps. Ils sont disposés de façon perpendiculaire les uns par rapport aux autres (orthogonales).

Les organes otolithiques

Ils sont sensibles aux accélérations linéaires. Leur fonction primaire est de renseigner la position de la tête par rapport à la verticale.

Il est intéressant de noter que ce système est réellement inertiel : un certain délai peut exister pour prendre réellement conscience de la fin de l’accélération. Ainsi lorsque vous tournez extrêmement vite sur vous-même et que vous vous arrêtez brusquement, vous avez toujours l’impression de tourner. C’est en réalité les cellules ciliées qui ne sont pas encore refermées et qui n’ont pas encore arrêté d’envoyer des potentiels d’actions.

Système vestibulaire et association avec d’autres organes/niveaux : le principal système de l’équilibre ?

Le système vestibulaire informe en effet le système nerveux central sur les accélérations angulaires et linéaires du corps. C’est un véritable accéléromètre interne du corps humain. Cependant, ce dernier n’est pas uniquement relié au cortex sensoriel et présente des relations directes et indirectes avec d’autres sous-ensembles comme les yeux et les muscles du cou.

Les accélérations provoquent des contractions réflexes permettant une stabilisation de la tête et ont une réelle influence sur la posture.

Dès lors, la majorité considère que le système vestibulaire est le principal système de l’équilibre du corps humain. Sans ignorer sa contribution à l’équilibre, nous préférons ne pas ignorer le rôle primordial que les yeux revêtissent. En effet, la plupart des exercices pour améliorer l’équilibre sont fait les yeux fermés. Si c’était le système vestibulaire, pourquoi ne pas travailler des accélérations angulaires et linéaires ?

L’équilibre se joue donc au niveau d’un carrefour sensoriels de différentes afférences : le système visuel, vestibulaire, proprioceptif et tactile ont tous un rôle à jouer dans le maintien de l’équilibre.

Nous préférons l’image suivante : le système vestibulaire doit être comme un système d’urgence de restauration de l’équilibre. Si la tête subit une grande accélération, alors il est probable que l’équilibre soit remis en cause et qu’il faille provoquer une contraction musculaire. Notons que des conflits entre informations sensorielles peuvent avoir lieux.

Comment tester le système vestibulaire ?

Remarquons tout d’abord, que nous nous mettons dans un cadre sportif ou d’activité physique. Le test de Romberg est notamment un test issu du milieu médical, mais qui peut être utiliser dans le cadre sportif. Nous ne l’utiliserons pas pour faire un diagnostic médical, mais pour savoir si ce système sensoriel est réellement « calibré ».



Figure 2 : test de Romberg et évolution - source pinterest.com

Le test de Romberg est donc un test du système vestibulaire. Nous allons modifier ce dernier pour coller à notre objectif de savoir si le système sensoriel joue réellement son rôle :

Le sportif doit se tenir debout, talons joints, bras tendus. Observer les oscillations du corps, la capacité de maintien de la posture et de l’équilibre pendant 30 secondes à 1 minute ;

Faire de même les yeux fermés pendant 30 secondes à 1 minute.

Si la différence entre la situation yeux ouverts contre yeux fermés est satisfaisante (peu de différence, pas beaucoup d’oscillation etc.), alors on peut se rapprocher d’une situation plus proche des activités physiques : mettre les pieds l’un devant l’autre. (Pied droit devant puis pied gauche devant). Il faut donc continuer à noter les différences yeux ouverts/fermés et la différence gauche/droite. Et finalement on peut faire sur un appui uniquement unipodal.

Les tests issus de la kinésiologie peuvent être une solution rapide de terrain pour produire un diagnostic de la défaillance du système vestibulaire : les tests de force musculaire. Même si des grandes limites sont à considérer (opérateur-dépendant notamment), ils permettent de faire un point rapide et de compléter les tests de Romberg.

Pour cela, demander à votre sportif de tendre les bras devant soi ou sur le côté. Testez la force de celui en poussant les bras vers le sol (prenez appuis au niveau des coudes). Demander de tourner ou d’incliner la tête. Testez le bras opposé à la rotation/inclinaison quasi immédiatement après la stimulation vestibulaire. Notez s’il existe une différence de force notable ou non. Si oui, on peut en déduire que le système vestibulaire peut perturber le système moteur par une mauvaise intégration au système global (via le cortex sensoriel).

Exercices vestibulaires

Le système vestibulaire est donc un accéléromètre permettant notamment de savoir si la tête se déplace dans l’espace.

En considérant ceci, on peut en déduire les exercices suivants :

Provoquer des accélérations angulaires/linéaires de la tête : soit par mouvement volontaire de la tête (inclinaison/rotation/extension/flexion de la nuque), soit par des accélérations forcées de la tête (manipulation précautionneuse de la tête, faire tourner la personne sur un siège (attention à ne pas provoquer une trop grande accélération…))

: soit par mouvement volontaire de la tête (inclinaison/rotation/extension/flexion de la nuque), soit par des accélérations forcées de la tête (manipulation précautionneuse de la tête, faire tourner la personne sur un siège (attention à ne pas provoquer une trop grande accélération…)) Travailler la coordination œil/système vestibulaire : l’axe vestibulo-occulaire peut être travaillé de manière volontaire.

Pour cela, on peut faire différents exercices :

Forcer le déplacement des yeux sur une cible puis faire une accélération de la tête dans cette direction.

Fixer un point et forcer une accélération de la tête dans toutes les directions.

Faire une accélération de la tête puis fixer un point prédéfini.

Ici, on essaye vraiment de stimuler l’oreille interne, il serait donc préférable de faire dans un premier temps ces stimulations de manière assise pour impliquer le moins possible les autres systèmes. Par la suite, quand le système vestibulaire sera calibré, la stimulation pourra être faite en position debout.

Voici un exemple de progression possible, notamment à l’échauffement, permettant un réveil sensoriel vestibulaire :





Stimulation vestibulaire en extension de nuque en position 4 pattes (Source : Original Strength)

1ère position : Stimulation du système vestibulaire en position 4 pattes (fesses en contact avec les talons, cf. photo).

: Stimulation du système vestibulaire en position 4 pattes (fesses en contact avec les talons, cf. photo). 2ème position : Debout pied écart hanche ou pied joint

: Debout pied écart hanche ou pied joint 3ème position : Pied l’un devant l’autre (bien sur faire pied droit devant puis pied gauche devant)

: Pied l’un devant l’autre (bien sur faire pied droit devant puis pied gauche devant) 4ème position : Appui unipodal.

Dans ces différentes positions, faites des mouvements d’accélération de la tête dans différentes directions. Essayez de diriger le regard vers la direction où vous accélérez la tête.

Ici, nous avons intégré progressivement le système vestibulaire dans le cadre de l’équilibre. La position à 4 pattes permet d’effacer en grande partie les effets de la gravité et d’augmenter la surface de sustentation. Notez qu’on pourrait faire en 1ère position, une position allongée, mais peu pratique dans les activités extérieures.

Ici, on intègre progressivement le système vestibulaire dans l’équilibre : en se redressant, diminuant et supprimant les appuis, nous forçons le vestibule à être pris en considération de manière systémique.

Ce travail devient progressivement un travail, non pas d’équilibre, mais d’équilibrioception : on travaille à la fois l’équilibre et la perception de son corps dans l’espace.

Conclusion

Le système vestibulaire est un système d’une importance primordiale pour le contrôle du corps : cet accéléromètre permet de savoir si la tête subit des accélérations, ce système permettra d’assurer une sauvegarde de l’équilibre afin d’éviter la chute. En relation direct à la fois avec les yeux et les muscles du cou, il influence donc l’équilibre et la posture. Une mauvaise calibration lors du développement moteur pourra conduire à une perturbation des commandes motrices, lorsque le vestibule est stimulé. Ainsi, l’encadrement doit considérer ce système sensoriel comme il se doit et proposer des situations permettant un réveil et une intégration de ce système sensoriel dans le mouvement.

Benjamin DUMORTIER

