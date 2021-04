Les secrets de la réussite

Comment expliquer la réussite flagrante de certain·e·s sportif·ve·s, étudiant·e·s, hommes et femmes d’affaires, artistes, politicien·ne·s ... alors que d’autres peinent malgré leurs ambitions à progresser ? On croit souvent que les personnes qui connaissent la réussite et le succès ont des secrets. Certain·e·s auraient ainsi développé des “secrets” : attitudes mentales, grilles de lecture des phénomènes ou encore principes d’actions, qui leur permettraient de réussir. - Quels sont les secrets de ceux qui réussissent en sport et dans d’autres domaines ? - Dans quelle mesure ces secrets sont-ils applicables à d’autres domaines ?

Qu’est-ce que la réussite ?

La réussite est littéralement le contraire de l’échec, lequel en pratique, peut être le produit de l’abandon.

Pour autant, la réussite n’est pas un modèle absolu ; en effet, la réussite peut :

concerner différents domaines (sportif, professionnel, familial, intellectuel, artistique...),

prendre des formes très variées (prospective ou conceptuelle, réalisatrice ou critique, d’accompagnement ou de performance...),

être atteinte à des degrés divers (partielle ou totale, départementale, régionale... internationale, en amateurs ou professionnels, par catégorie ou open voire au scratch...),

offrir plus ou moins de perspectives (validation d’un niveau, reconnaissance publique ou institutionnelle, passage à un niveau supérieur ou à des responsabilités...).

Ainsi, la réussite doit être pensée au pluriel et sur différentes échelles de temps : réussir un exercice, une performance, ses études, sa saison sportive, sa carrière, sa vie de couple, l’éducation de ses enfants, à accompagner un·e sportive ou un sportif à son plus haut niveau...

Trois "secrets de la réussite" seraient alors :

de reconnaître que la réussite commence dès lors que l’on prend conscience d’un problème à surmonter et que l’on s’interroge sur la manière de le surmonter. de penser la réussite sur différentes échelles de temps, considérant que les plus petites réussites jalonnent le parcours vers une réussite plus globale. de planifier sa réussite globale sous forme de rétroplanning, jalonnés de réussites intermédiaires ou sous-objectifs.

Coacher vers la réussite : reconnaître, interpréter et accompagner

Il est ainsi important de dire aux sportif·ve·s qui sont déjà dans cette démarche mais qui doutent de réussir : « Tu es déjà en train de réussir ! ». Reconnaître la réussite ne suffit pas à la pérenniser, faut-il encore l’interpréter et l’accompagner.

Reconnaître les réussites intermédiaires

Deux raisons amènent à reconnaître qu’il existe différentes façons de réussir :

La diversité des formes de réussite évoquée plus haut. Les différents parcours possibles pour réussir à atteindre un même objectif global.

En sport par exemple, mais aussi dans les autres domaines, ceux qui ont réussi s’y sont pris de différentes façons : même au plus haut-niveau, il n’y a pas une seule façon de jouer pour réussir dans un sport collectif et en sport individuel, la technique gestuelle normative peut être un leurre (e.g. : Ziane, Grosgeorge, Varrin & Durey 1998).

Interpréter chaque réussite

Pour aider le sportif·ve à donner du sens à ses efforts et à ses progrès, il s'agit :

d'expliquer le ou les déterminants de chaque réussite pour que le sportif·ve en comprenne et en contrôle mieux l’émergence. de montrer que la réussite plus globale, à terme, est la stratification de réussites intermédiaires et sur différentes échelles de temps.

Accompagner sur le chemin de la réussite globale

Pour cela, il faut à la fois jalonner la réussite globale de la sportive ou du sportif par des étapes intermédiaires d’un niveau légèrement supérieur à ses capacités, mais atteignable par des efforts (Famose, 1990). Dans ces conditions, la sportive ou le sportif devra répéter de nombreuses fois les tentatives, mais en ajustant chacune d’elles selon les feed-back dont il disposera (1). Ceci le·la contraindra à développer les ressources qui lui font défaut (Bouthier, 1988).

Trois "secrets de la réussite" seraient alors, pour les entraîneur·e·s :

reconnaître et souligner chacune des réussites des sportif·ve·s dont il ou elle a la charge, quelle que soit son importance et ainsi encourager chacun·e à persévérer. présenter la réussite globale (saison, carrière, grande compétition...) comme un édifice à construire, mais un édifice qui n’est pas immuable, ce qui nécessite d’en comprendre les processus pour mieux la maîtriser. enseigner aux sportif·ve·s à remplacer l’idée glaçante de l’échec sans appel par celui d’une étape intermédiaire ou “galop d’essai”, en n’hésitant pas à dire clairement : “Tu n’as pas encore réussi !” plutôt que "Tu as échoué !”.

Ces changements de représentations mentales et plus généralement d’attitudes vont être déterminants sur la persévérance majorant les chances de réussir à terme.

(1) Par exemple : chez des collégien·ne·s qui découvrent le pentabond (saut en longueur constitué de : course d’élan + cloche-pied + 4 foulées bondissantes), il s’agira, au cours des séances et de tentatives en tentatives, d’abord de réussir le cloche-pied, puis de l’introduire dans la marche puis de le faire suivre de quatre foulées bondissantes, puis remplacer la marche par du trottinement, puis par de la course à allure constante, puis avec l’accélération et par du sprint...

L’ajustement des tentatives consistera à corriger les postures, la gestuelle, l’amplitude des foulées, la vitesse d’exécution...

Les obstacles et limites relatifs à la réussite

Dans cette approche cognitiviste, les ressources qui font défaut apparaissent comme des limites ou obstacles à la réussite (Bouthier, Op. Cit.).

Ces ressources peuvent être réparties dans quatre registres qui s’influencent mutuellement :

un registre de ressources stratégiques et techniques,

un registre de ressources tactiques et décisionnelles,

un registre de ressources affectives et émotionnelles,

un registre de ressources athlétiques.

Un "secret de la réussite" serait alors de s’entraîner de manière spécifique pour développer les ressources faisant défaut et ainsi se donner les moyens d’atteindre ses objectifs.

Mais, selon les domaines d’activité, on peut également envisager d’autres ressources à développer :

des ressources mentales : intellectuelles, morales, de résilience...

des ressources spirituelles : empathiques, à relativiser dans le temps et l’espace...

des ressources financières, sociales ou citoyennes.

des ressources sanitaires : les moyens de s’entretenir et de se soigner.

Ainsi, pour le plus grand nombre, des conditions de vie difficiles voire dégradées ou encore des problèmes de santé justifient qu’ils n’aient pas pu atteindre leurs objectifs et plus généralement "réussir leur vie". Pourtant, les exemples, certes exceptionnels, de Michel



Petrucciani (2) et de Stephen Hawkin (3) malgré la maladie, mais aussi de Nelson Mandela (4) incarcéré pendant 27 ans, de Carl Brashear (5) qui a surmonté son handicap, interrogent sur le bien-fondé de ces arguments. Plus encore, ces quelques exemples parmi d’autres plus anonymes, illustrent qu'il est possible de réussir et même d’exceller quel que soit le milieu ou l’état de santé. Ce qui semble déterminant est alors l’attitude mentale et plus précisément la détermination et la persévérance.

Pour expliquer ces réussites et faisant écho à la citation du philosophe F.Nietzsche (1888) « Ce qui ne me tue pas, me rend plus fort », le psychiatre Cyrulnik, utilise le terme résilience pour qualifier : "[en physique] l’aptitude d’un corps à résister aux pressions et à reprendre sa structure initiale. En psychologie, la résilience est la capacité à vivre, à réussir, à se développer en dépit de l’adversité" (Traube & Cyrulnik, 2020).

Un "secret de la réussite" serait alors de chercher les moyens de transcender les traumatismes vécus pour donner le meilleur de soi-même selon plusieurs principes (Ibid) :

« Suite à un événement traumatique il faut absolument partager et rester acteur, pour diminuer l’impact de la blessure... ».

« en parler ou le sublimer, en le mettant en scène […] Ceux qui peuvent écrire et décrire ce qu’ils vivent […] présentent très peu de syndromes psycho-traumatiques […] à l’inverse de ceux qui n’ont pu en parler ou s’exprimer ».

Un point commun aux personnes résilientes est la capacité de continuer à se projeter dans l’avenir et à se fixer des objectifs ambitieux.

Cette idée se trouve également dans l’ouvrage du chercheur et psychologue Ripoll (2012) qui montre que les champion·ne·s sportif·ve·s qu’il a interviewé·e·s ont pour point commun de chercher à prendre une revanche sur la vie.

Par ailleurs, mais cette fois-ci en sport, pour le chercheur et psychologue Famose (1990) qui a interrogé des sportif·ve·s à l’issue de compétitions afin qu’ils ou elles justifient leurs réussites et leurs échecs : Si les réponses peuvent être classées en quatre catégories (la chance, l’apprentissage, la difficulté de la tâche, l’effort), l’entraîneur doit apprendre aux sportif·ve·s à attribuer leurs réussites et leurs échecs à l’effort, car c’est la seule variable contrôlable, c’est-à-dire avec laquelle ils ou elles peuvent agir pour réussir.

Ce qui est déclaré par les sportif·ve·s n’est pas la réalité mais leurs représentations mentales ou idées qu’ils se font des causes de leurs réussites ou de leurs échecs : les causes qu’ils leurs attribuent. Or, ces représentations sont déterminantes dans leur attitude mentale, leur niveau d’engagement et leur persévérance.

Cette recommandation renvoie également à la notion d’attitude mentale : athlète optimiste ou pessimiste ?

L’attitude mentale adoptée va être déterminante pour persévérer et finir par réussir ou au contraire abandonner.

Ainsi, selon Famose (1993) :



les sportif·ve·s pessimistes attribueraient plus souvent leurs échecs à des causes internes et leurs réussites à des causes externes incontrôlables.

les sportif·ve·s optimistes attribueraient plus souvent leurs échecs à des causes externes et leurs réussites à des causes internes contrôlables.

Par ailleurs :

les sportif·ve·s pessimistes auraient tendance à généraliser leurs échecs et à singulariser leurs réussites.

les sportif·ve·s optimistes auraient tendance à généraliser leurs réussites et à singulariser leurs échecs.

A terme, les pessimistes auraient tendance à abandonner et les optimistes à persévérer.

Les deux secrets de la réussite seraient alors :

Apprendre à attribuer ses réussites et ses échecs à l’effort et donc redoubler d’effort. Développer une attitude mentale optimiste en relativisant ses échecs et en s’interdisant tout discours pessimiste.

Mais, être optimiste ne suffit pas à réussir. Pour le physiologiste Cazorla, en sport, réaliser des performances impliquerait de s’entrainer selon des principes :

Le principe d’orientation : « L’entraînement doit être orienté vers un ou des objectifs ».

: « L’entraînement doit être orienté vers un ou des objectifs ». Le principe de surcharge : « La charge d’entraînement doit être augmentée régulièrement en durée et/ou en intensité ».

: « La charge d’entraînement doit être augmentée régulièrement en durée et/ou en intensité ». Le principe de progressivité : « L’augmentation de la charge d’entraînement doit être progressive ».

: « L’augmentation de la charge d’entraînement doit être progressive ». Le principe de récupération : « Les phases d’efforts doivent être entrecoupées par des phases de récupération ».

(2) Michel Petrucciani : Jazzman pianiste de haut rang, était atteint de la maladie des os de verre. Ne dépassant pas les 99 cm de hauteur et il a été victime de fractures, y compris pendant ses concerts.

(3) Stephen Hawking : Physicien théoricien et cosmologiste britannique de renommée mondiale, a souffert, depuis l’âge de 20 ans, d'une forme rare, précoce et d'évolution lente de sclérose latérale amyotrophique.

(4) Nelson MANDELA : Prix Nobel de la paix (1993) et président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale (apartheid) et condamné aux travaux forcés, il a été incarcéré de 1964 à 1990.

(5) Carl Brashear est le premier Afro-Américain à avoir intégré la Navy en tant que plongeur-scaphandrier dont le parcours exceptionnel est relaté dans le film “Les chemins de la dignité”. Plus méritant encore, après une amputation, il fut également le premier plongeur militaire américain à être pleinement réintégré malgré son handicap.

(6) Attributions causales : Ce sont les causes que les sportifs interrogés attribuent à leurs échecs ou leurs réussites, indépendamment de la réalité. Il s’agit donc de leurs représentations mentales ou "idées qu’ils se font de..." et non pas de faits réels.

Quelques points de vue historiques et actuels d’experts

Pour le domaine des sports collectifs et de la gestion d’équipe : Les principes du général chinois Sun Tzu (de 544 à 496 av. J.-C.) auteur de la guerre L'Art de la Guerre (Griffith, 2006) sont encore étudiés dans certaines écoles militaires et écoles de management. Ces principes peuvent aussi servir en sports collectifs, dont la compétition symbolise la guerre.

Deux grandes idées peuvent être retenues :

L’Art de la guerre est fondé sur la duperie (e.g. : « Feindre le fort quand on est faible... »).

« Si nous voulons que la gloire et les succès accompagnent nos armes, nous ne devons jamais perdre de vue : la doctrine (7), le temps, l'espace, le commandement, la discipline ».

« Si nous voulons que la gloire et les succès accompagnent nos armes, nous ne devons jamais perdre de vue : la doctrine (7), le temps, l'espace, le commandement, la discipline ». « Toute campagne guerrière doit être réglée sur le semblant ; feignez le désordre, ne manquez jamais d'offrir un appât à l'ennemi pour le leurrer, simulez l'infériorité pour encourager son arrogance, sachez attiser son courroux pour mieux le plonger dans la confusion : sa convoitise le lancera sur vous pour s'y briser ».

Il est facile d’y trouver des applications par analogie en sport collectif et en sport d’équipe (e.g. : cyclisme). L’ouvrage épais au contenu dense ne peut être résumé en quelques lignes, chaque principe pouvant être à lui seul considéré comme un "secret de la réussite".

Pour le domaine du développement personnel : Le culturiste, homme d’affaire, acteur et ancien gouverneur de la Californie, Schwarzenegger fait des conférences dans des universités américaines pour expliquer ses "Six rules of success" :

« Faites-vous confiance […] Vous devez avoir une vision de ce que vous - pas votre mère ou votre père - voulez faire ». « Brisez certaines règles […] Pas la loi, juste les règles. Il est impossible d'être un franc-tireur ou un véritable original si vous vous êtes trop bien comporté et ne voulez pas enfreindre les règles ». « N'ayez pas peur d'échouer […] Vous ne pouvez pas toujours gagner, mais n'ayez pas peur de prendre des décisions […] Lorsque vous échouez, vous pouvez toujours vous relever. Il faut prendre des risques ». « Ignorez les détracteurs […] J'adore quand quelqu'un dit que personne n'a jamais fait ça avant, parce que quand je le fais, cela signifie que je suis le premier à l'avoir fait […] Rappelez-vous que le plus grand détracteur est souvent vous-même ». « Travaillez dur [« Donnez quelque chose en retour […] Quel que soit le chemin emprunté par la vie, vous devez toujours trouver du temps pour rendre quelque chose en retour » ... comme participer à la vie associative de son club sportif.…] Personne n'a jamais réussi sans travailler dur [...] Vous disposez de 24 heures par jour. Dormez six heures et il vous reste 18 heures. Faites votre travail, qui prend probablement 8 à 10 heures, et il vous reste au moins 10 heures [pour vous entraîner] ». « Donnez quelque chose en retour […] Quel que soit le chemin emprunté par la vie, vous devez toujours trouver du temps pour rendre quelque chose en retour » ... comme participer à la vie associative de son club sportif.

Son propos détaillé est disponible ici.

(7) Principes de base sur lesquels s'appuient les stratégies.

Conclusion

La réussite arrive rarement par hasard. Elle est le plus souvent le produit d'une organisation planifiée et adaptable et d’une attitude mentale particulière faite de lucidité, de détermination et de persévérance.

En pratique, elle est le produit du temps et l’énergie qu’on y consacre et de la méthode qu’on emploie. Ce qui peut se résumer à un mot : "Effort” et plus précisément, les efforts que l’on consent à multiplier !

Enfin et face à l’adversité, il est décisif de ne jamais se prendre en pitié mais de continuer à se projeter dans la construction de son édifice personnel impliquant le collectif voire au service d’un édifice collectif.

Ainsi et à part ce qui est exceptionnel et qui n’est accessible qu’à une poignée de personnes comme courir le 100m en moins de 10 secondes ou devenir astronaute : « Tout ce que des dizaines de milliers voire des centaines de milliers de personnes ont réussi, je peux le réussir aussi ». Il n’est alors plus question d’idolâtrer tel champion·ne, telle célébrité ou tel·le femme ou homme d’affaire, mais de s’inspirer de leurs parcours et plus encore de leurs principes ou secrets de la réussite pour faire les siens.

Les secrets de la réussite ne sont ainsi pas secrets à celles et ceux qui prennent la peine de les entendre, les étudier et se les approprier.

Rachid ZIANE

Références