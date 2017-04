Les stages dans la pratique sportive

Traditionnellement le printemps est synonyme pour beaucoup de sportifs de la saison des stages. De nombreux entraîneurs profitent de l’arrivée des beaux jours mais aussi de l’approche des compétitions estivales pour augmenter de façon significative le volume et l’intensité des séances sur une période déterminée. Mettre en place un stage semble de prime abord chose aisée. Mais si l’on regarde d’un peu plus près tous les paramètres de l’entraînement et toutes les dimensions d’un stage on s’aperçoit alors que la planification d’un stage est finalement une chose complexe qui doit aboutir in fine à une amélioration des performances du sportif.

Pourquoi faire un stage ?

Le stage est un excellent moyen pour franchir un palier d’entraînement et pour optimiser son état de forme. L’entraînement du sportif est articulé autour de grands principes : la progressivité, l’alternance entraînement/récupération mais aussi alternance des séances, la spécificité, l’individualisation, et celui qui oriente la caractéristique d’un stage : La charge d’entraînement.

Pour progresser, il faut soumettre son organisme à des charges de travail qui ne sont pas habituelles, aussi appelées surcharge. Cette surcharge permet une adaptation progressive de l’organisme grâce au phénomène de surcompensation. Pour cela, il faut aussi déterminer le type de stage que l’entraîneur souhaite mettre en place.

Le stage précompétitif : Situé proche des premières compétitions, il aura pour intérêt principal de concentrer l’entraînement sur les axes spécifiques de la discipline pratiquée. Ce stage peut être la bonne solution pour finaliser une préparation avant les premières grandes échéances. Au volume, on privilégiera l’intensité des séances et la qualité de la récupération entre chaque séance. On ciblera aussi la préparation sur les facteurs techniques, tactiques et sur la préparation mentale afin d’aborder la compétition dans les meilleures conditions.

Le stage volume : Les objectifs majeurs sont dans quelques mois, on va orienter le stage sur une augmentation de la charge d’entraînement, notamment au travers des intensités faibles. C’est le stage caractéristique des sportifs pratiquant des activités aérobies. Le but sera d’accumuler des heures de travail pour avoir une base foncière importante. Ce type de stage est malheureusement quelques fois contre-productif. En effet, le stage peut devenir une compétition du « monsieur plus ». Plus de kilomètres, plus d’heures, plus de dénivelés, plus d’intensités…Hors, à vouloir trop charger on engendrera une fatigue trop importante avec le risque de blessure qui en découle. Le rôle de l’entraîneur sera déterminant pour doser de façon judicieuse le volume de travail. Ainsi, on peut s’accorder sur le fait qu’il ne faut pas aller au-delà du double de la charge habituelle hebdomadaire lorsque l’on s’entraîne déjà régulièrement. Par exemple, un athlète qui s’entraîne 10h par semaine pourra faire 20 heures sur une semaine de stage avec 85% de cet entraînement à faible intensité.

Le stage de préparation physique : Généralement placé en début de saison pour préparer l’ensemble de la saison. Il va être articulé autour de tous les paramètres d’accès à la performance. Le développement aérobie, le renforcement musculaire, le gainage, la proprioception, la technique, la vitesse…C’est le temps de préparer la saison, mais aussi de fédérer un groupe. L’entraîneur va travailler sur la cohésion. C’est aussi un moment privilégié pour transmettre des messages, inculquer de bonnes habitudes, clarifier des choix stratégiques et tactiques.

Stage d’entraînement, stage de cohésion ?

L’entraîneur dans son approche professionnelle peut déterminer les temps du stage consacrés à l’entraînement et / ou ceux orientés sur la cohésion.

La cohésion revêt deux pôles. La cohésion sociale que l’on pourrait définir comme le plaisir de se retrouver et la cohésion opératoire qui est celle qui rassemble des individus autour d’un objectif commun. L’entraîneur dans sa mise en place de stage ne doit pas occulter ces deux paramètres de la cohésion.

Chaque activité doit être réfléchie par rapport à ce concept de cohésion.

Par exemple, le type de transport pour se rendre sur le lieu du stage peut avoir un impact sur la cohésion sociale. Si le déplacement s’effectue en car, ce temps peut être utilisé pour de nombreuses choses (soins, discours, info, schémas tactiques…). Le minibus (9 personnes maximum) facilitera la communication et la possibilité de créer des liens entre les membres du groupe. On pourra en faire de même sur les modes de groupement en chambre quand on choisira le site d’hébergement. Le champs des possibles est vaste et va bien au-delà de la logistique. La structuration des activités est aussi un temps pour travailler sur la cohésion.

Par exemple, mettre en place des ateliers de théâtre d’improvisation pour sortir les sportifs de leur zone de confort et augmenter les interactions entre les membres du groupe afin de le dynamiser. Un groupe qui aura du plaisir à se retrouver, qui aura des affinités, sera un groupe plus performant à l’entraînement et en compétition.

Certaines activités programmées vont avoir un impact sur la cohésion opératoire. On a vu lors de la préparation à la coupe du monde de rugby 2007 les membres de l’équipe de France faire du VTT à la montagne, en faisant l’ascension d’un célèbre col. Au-delà de l’impact physique, cet exercice a un intérêt significatif sur la cohésion opératoire. Se motiver et se dépasser pour atteindre un objectif commun. Monter le col, dans une activité qui n’est pas spécialement pratiquée par ces sportifs où leurs gabarits ne sont pas un atout pour le vélo en montagne. Cet exercice est très clairement un exercice de cohésion opératoire avec toute la métaphore qui en découle, franchir la montagne pour atteindre le sommet…tout un symbole !

L’habileté de l’entraîneur résidera dans sa capacité à structurer son stage autour de l’entraînement afin d’optimiser les performances, de varier les formes de pratiques, de groupement, les activités pour travailler l’entraînement et / ou la cohésion. Chaque temps du stage devra être clairement identifié par l’entraîneur autour de ces deux paramètres.

Où faire le stage ?

Le stage d’entraînement peut être réalisé n’importe où à partir du moment où les conditions de pratique sont réunies pour travailler l’activité support. On constate malgré tout que de nombreux stages sont transplantés. Alors, pourquoi aller s’entraîner ailleurs ?

1 - Le climat . Aller au soleil sous des températures clémentes pour s’entraîner est plus agréable quand on a décidé d’augmenter de façon notable la charge de travail.

. Aller au soleil sous des températures clémentes pour s’entraîner est plus agréable quand on a décidé d’augmenter de façon notable la charge de travail. 2 - Se retrouver en groupe dans un lieu consacré à la pratique sportive . Aller faire son stage sur un complexe sportif, un pôle France, un centre d’entraînement d’un club sportif professionnel, un hôtel dédié aux stages sportifs doté d’installations sportives ou à proximité de celles-ci.

. Aller faire son stage sur un complexe sportif, un pôle France, un centre d’entraînement d’un club sportif professionnel, un hôtel dédié aux stages sportifs doté d’installations sportives ou à proximité de celles-ci. 3 - Ne pas être proche de chez soi pour ne pas être confronté à son quotidien , à la gestion de celui-ci, être occupé uniquement par son entraînement et tous les facteurs liés à celui-ci.

, à la gestion de celui-ci, être occupé uniquement par son entraînement et tous les facteurs liés à celui-ci. 4 - Casser la monotonie de l’entraînement en découvrant de nouveaux sites d’entraînement, de nouveaux parcours, leviers motivationnels supplémentaires.

en découvrant de nouveaux sites d’entraînement, de nouveaux parcours, leviers motivationnels supplémentaires. 5 - En altitude pour bénéficier du déficit d’oxygène afin d’optimiser les performances aérobies.

Pour les sports d’endurance, les mécanismes d’acclimatation et d’adaptation ne sont réellement efficaces que si l’exposition à l’altitude est suffisamment prolongée, à partir de 10 jours et à une altitude allant de 1500 à 3000m. Le stage en altitude a des impacts de plusieurs ordres :

au niveau musculaire avec une augmentation de la concentration en myoglobine (réserves d’oxygène du muscle), une densification du réseau capillaire (minuscules vaisseaux sanguins), ainsi que d’un accroissement des concentrations en enzymes liées au métabolisme aérobie.

avec une augmentation de la concentration en myoglobine (réserves d’oxygène du muscle), une densification du réseau capillaire (minuscules vaisseaux sanguins), ainsi que d’un accroissement des concentrations en enzymes liées au métabolisme aérobie. Au niveau sanguin par une augmentation du nombre de globules rouges, phénomène qui permet d’accroître la capacité du transport de l’oxygène dans le sang.

Encore une fois, le lieu du stage dépendra des objectifs de l’entraîneur, celui-ci ne doit pas être le fruit du hasard mais un choix réfléchi et construit.

Les autres paramètres d’efficience du stage

Michel PRADET dans son ouvrage la préparation physique (INSEP 1996) dit : « Savoir s’entraîner c’est savoir récupérer ».

C’est un grand principe de l’entraînement avec l’alternance des phases de travail et des phases de repos. Le stage, s’il est réalisé dans un lieu consacré au sport permet d’être centré sur la pratique sportive. Récupérer c’est dans un premier temps se reposer. Il y a deux possibilités avec la sieste et une bonne nuit de sommeil. Plusieurs études ont conclu que la sieste permettrait d’améliorer la perception, la précision, la motricité, l’endurance. L’idéal est compris entre 10 et 30 minutes. En dessous, il n’y a pas de bénéfice sur les facultés intellectuelles. Au-delà, on bascule dans le sommeil profond au détriment de la nuit de sommeil qui suivra. Le stage est le moment idéal pour intégrer la sieste. C’est une période où tout est articulé autour du sport et des facteurs d’accès à la performance. Le sommeil est indispensable pour récupérer efficacement car il s’accompagne d’un relâchement musculaire spontané, d’une sécrétion accrue en hormone de croissance, et d’une régénération nerveuse.

Ne profitez pas du stage pour sortir tard le soir, couchez-vous tôt ou vous risquez de ne pas tirer bénéfice de votre stage.

L’alimentation est aussi un paramètre à prendre en compte dans la planification du stage. L’entraîneur peut avoir un droit de regard sur les menus proposés en fonction des conditions du stage et du type d’hébergement. Cela peut aussi être le temps d’une sensibilisation à une alimentation équilibrée notamment chez les jeunes sportifs avec une répartition homogène des glucides, lipides et protides à chaque repas.

La récupération peut aussi être prise en compte avec un certain nombre d’autres paramètres. Si le centre d’accueil est équipé d’un centre de balnéothérapie, de piscines, salles de massages ou si une équipe paramédicale est à disposition. Bien évidemment, tout cela a un coût et chaque entraîneur adaptera ce qu’il propose en fonction des moyens mis à sa disposition.

Comment parler de stage sans aborder l’après stage, période charnière où le dosage de l’entraînement va être primordial pour permettre à l’athlète de récupérer d’assimiler tout le travail effectué. Cette période est souvent négligée et source de nombreux problèmes. La surcharge de travail réalisée pendant le stage doit laisser place à une période de surcompensation pour augmenter les performances des sportifs. Doser les séances quantitativement et qualitativement pour faciliter la récupération. A l’inverse, la période de stage est perçue par certains sportifs comme euphorisante, l’envie de continuer sur ce rythme peut engendrer du surentraînement. Le rôle de l’entraîneur sera primordial pour contrôler et calibrer au plus juste les séances.

Il sera intéressant pour ceux qui disposent du matériel adéquat d’effectuer régulièrement un test HRV (Heart Rate Variability) afin de déterminer si le sportif a récupéré ou non du stage. On mesure très schématiquement les écarts de temps entre les intervalles de battements cardiaques. Le test se fait avec une montre permettant l'enregistrement des intervalles R-R. Le matin au réveil, allongé, en respiration libre et pendant 5 minutes, les mesures se font toujours dans les mêmes conditions, les mêmes jours pour obtenir une vision longitudinale. L’interprétation de l’intervalle donnera des indicateurs sur l’état de forme du sportif.

Une fois encore, la récupération et l’assimilation de la charge de travail seront très personnelles et très variables d’un sportif à l’autre. A l’entraîneur de bien connaître ses athlètes s’il n’a pas de moyens modernes de contrôle.

Le stage, période clé de la préparation physique doit faire l’objet d’une réflexion poussée. L’intention première étant de faire progresser le sportif. L’entraîneur doit le construire avec rigueur et précision tant au niveau logistique qu’au niveau de la programmation et de tous les paramètres de la performance sportive. Au-delà de l’entraînement, on peut l’associer avec de la cohésion sociale et opératoire afin d’optimiser, de dynamiser un groupe d’entraînement mais aussi dans la perspective de fédérer ce groupe autour d’objectifs communs. Un stage a donc un avant (la préparation) un pendant (l’entraînement, la cohésion) mais surtout un après (l’assimilation) qui doit être négocié avec beaucoup de prudence.

Stéphane DUVAL,

Professeur EPS, Entraîneur formateur Athlétisme

