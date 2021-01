L’hypertrophie musculaire et techniques avancées : La méthode « cluster » au service de la prise de masse musculaire

Qu’est-ce que la méthode « cluster » ?

Le terme anglo-saxon « cluster », malheureusement connu en ces temps de pandémie, signifie « grappe » ou « groupe » en tant que nom commun et « se regrouper » ou « former des grappes » sous sa forme verbale. L’idée sous-jacente à l’utilisation du concept de « cluster » est donc de subdiviser un ensemble en différents sous-groupes bien différenciés. Ce principe peut être appliqué à une série de musculation, en regroupant les répétitions de cette dernière en plusieurs sous-groupes ou « grappes ». Des temps de repos seront liés au volume et à l’intensité de chaque « grappe » de la série.

La série sera notée « 4+3+3+3 » (une « grappe » de 4 répétitions suivies de 3 « grappes » de 3 répétitions) et modélisée de manière identique à la figure 1.

Figure 1 : Modélisation de la méthode « cluster »

A, B, C, D sont le nombre de répétitions par « grappe », r1, r2, r3, r4 sont les temps de repos de relatifs.

Le nombre de répétitions de chaque « grappe » est conditionné par l’objectif de séance et est généralement inférieur à 10 répétitions. La première « grappe » est celle qui comprend le nombre de répétitions le plus élevé. Les temps de repos sont compris en 8 secondes à plusieurs minutes (2-3 minutes).

Le but de « cluster » est d’augmenter cette tension mécanique (premier levier de l’hypertrophie) et d’exécuter, dans la majorité des cas, plus de répétitions que dans les configurations classiques.

De manière classique, le travail d’hypertrophie traditionnelle se compose de 7 à 12 séries de 8 et 12 répétitions par groupe musculaire (voire plus pour les culturistes) avec une intensité comprise en 70 et 80 % du 1-RM (répétition Maximale). Pour un travail de force maximale, 5 à 7 séries de 1 à 5 répétitions avec une intensité supérieure à 80% du 1-RM.

Concrètement, dans une séance classique de musculation, nous demandons habituellement d’exécuter 8 répétitions avec une charge correspondant à 75% du 1RM. Dans une séance « cluster », la série peut être configurée en « 6+3+3+3 » avec un temps de repos de 20 secondes entre chaque « grappe ».

En comparaison avec une configuration classique, cet agencement en cluster permet donc d’augmenter le volume de travail en faisant passer le nombre de répétitions de 8 à 15 répétitions pour une charge donnée avec une charge qu’on peut soulever théoriquement que 10 fois ! J.P Egger a notamment proposé un protocole d’hypertrophie, en faisant pour une charge à 70% du 1 RM, 10 répétitions, 10 secondes de récupération, 7 répétitions, 10 secondes de récupération, 5 répétitions, 10 secondes de récupération, 3 répétitions. Il est possible de proposer d’autres combinaisons permettant de totaliser 25 répétitions (Cf tableau).

Série Hypertrophie Traditionnelle Série d’exemple de Cluster a visée d’hypertrophie Série JP Egger 10+7+5+3 Nombre de répétitions 8 6+3+3+3 (soit 15 rep) r=20 s 25 rep r =10 s Intensité Relative (% du 1 RM) 75 75 70 Temps sous en tension par séries 2s par répétition

Soit 16 secondes 2s par répétition

Soit 30 secondes 2s par répétition

Soit 50 secondes

La méthode en « cluster » permet dans ce cas précis de quasiment doubler le nombre total de répétitions pour une charge donnée.

Pour l’hypertrophie musculaire, le but est donc d’augmenter la tension mécanique via le temps sous tension. Il faut donc viser 30 à 70 secondes de temps sous tension par série avec un spectre large de répétitions (10 à 25 répétitions au total).

Les justifications physiologiques de cette méthode

La plupart des efforts effectués en musculation sollicite majoritairement la filière anaérobie alactique. Cette filière énergétique repose principalement sur le substrat énergétique appelé « phosphocréatine » (PCr), disponible immédiatement pour la resynthèse de l’ATP, en donnant le groupe créatine à l’ADP environnant. Cette disponibilité est expliquée en grande partie par la proximité de la PCr des protéines contractiles. Cependant, les réserves de PCr sont relativement faibles (à peine 20 mmol.kg-1 de masse musculaire) et sont rapidement épuisées (en 7 secondes environ).

Lorsqu’on prive le muscle d’apport en dioxygène (O2), la synthèse de PCr est nulle. La restauration des réserves en phosphocréatine se fait donc via la filière aérobie : le système anaérobie alactique est finalement…oxygéno-dépendants ! La PCr n’est disponible que si la filière aérobie, avec comme comburant le dioxygène, est active ! C’est pourquoi, il vaut mieux parler de « continuum » énergétique. Chaque filière intervient avec une contribution plus ou moins grande dans l’énergie à fournir ! Les relations entre les filières anaérobie lactique et aérobie ont déjà fait l’objet de deux articles rédigés par C. Thomas dans le cadre de la newsletter SSPP 94 en 2014. (article 1 et article 2, 2014 de SSPP). Il en ressort qu’un athlète possédant des capacités aérobies élevées aura de grandes chances d’obtenir de bonnes performances dans un type d’entraînement à dominante anaérobie alactique.

Cependant, le mécanisme du « cluster » repose sur une particularité de la capacité de régénération de la phosphocréatine. Celle-ci est exponentielle : l’expérience qu’à produite Harris (1976) montre cette cinétique. En moins de 25 secondes, 50% environ des stocks de la PCr est reconstituée. Cette capacité explique pourquoi on est capable de produire un effort après un repos relatif entre chaque groupe de répétitions.

Avantages et inconvénients

Les avantages liés à l’utilisation des clusters sont :

Capacité à produire plus de répétitions comparées à la charge relative (% 1-RM)

Maintien de la qualité d’exécution du mouvement, grâce à des repos relatifs

Génération de plus grande tension mécanique

Augmentation du volume de la séance

Balayage de l’ensemble du spectre force-vitesse, avec une notion d’endurance

Cependant, nous devons noter des désavantages liés à ce travail :

Engendrement d’une plus grande fatigue

Danger accru si pratique (risque d’échec élevé)

Risque d’erreur dans la planification ou la programmation : les aspects devant être travaillés ne le sont pas

Recommandations générales

Le cluster peut s’appliquer à l’ensemble des mouvements qu’ils soient polyarticulaires ou monoarticulaires. En fonction du volume et de la fréquence des séances, cette technique ne devra être que partiellement utilisée dans la séance. Si vous avez une grande fréquence d’entraînement ou une séance relativement longue, ne faites pas de séance complète de clusters. La fatigue générée sera probablement contre-productive et amènera à stagner voire à régresser ! Il ne faut également pas hésiter à allonger les temps de récupération inter-répétitions : mieux vaut attendre 10 secondes de plus et avoir une meilleure fraicheur !

Veillez également à ce que l’exécution des mouvements reste techniquement correcte pour l’ensemble des répétitions. La dégradation de la technique peut être la conséquence d’un état de méforme, de l’utilisation de charges inadaptées, ou de temps de repos relatifs insuffisants.

Conclusion

La méthode « cluster » est une méthode de travail permettant d’augmenter le travail musculaire, via le temps sous tension accru. Si le travail est bien calibré, elle permet d’augmenter le nombre de répétitions à l’intérieur d’une série, avec des charges lourdes, tout en assurant une qualité constante d’exécution. Dans le travail d’hypertrophie musculaire, cette technique joue donc sur les tensions mécaniques, principal facteur d’augmentation du volume musculaire. Elle permet également un travail de l’endurance musculaire locale, avec un nombre de répétitions plus important que les séries classiques.

Benjamin DUMORTIER

