Musculation : améliorer la prise en charge du sportif au service de la performance ? 3ème partie

Le précédent article abordait l’évaluation de la mobilité et de la force maximale dans le but d’obtenir des informations fortes et amenant à une pratique sécurisée du sportif. Une fois que ces tests ont été réalisés, l’entraineur orientera au mieux les futures séances en fonction du sport et des points forts/faibles observés. Cependant, toujours dans l’optique d’une démarche prophylactique, il devra s’attarder encore sur quelques petits détails amenant à une meilleure prise en charge de l’athlète. Fréquemment, lors des interventions effectuées dans le val de marne sur le thème de la musculation, nous rencontrons de nombreux jeunes dont les pratiques sont potentiellement pathogènes. En effet, si un sportif ayant un haut niveau de force a moins de risques de blessures, il serait simpliste de croire qu’il ne peut pas être en danger : lorsque ces niveaux de forces sont mal maitrisés, ces derniers peuvent s’avérer destructeurs.

Muscles agoniste/antagoniste, co-activation, inhibition réciproque et problématiques associés

Une articulation peut être un système plus ou moins complexe, ayant différents degrés de liberté et donc de possibilités de mouvements. Alors que l’articulation de l’épaule est une articulation complexe ayant un grand niveau de mobilité, l’articulation du coude est, quant à elle, simple avec peu de liberté acceptée. Ses mouvements sont donc autorisés par le système myo-tendineux, avec une notion importante à garder à l’esprit : la notion d’agoniste/antagoniste.



Inhibition réciproque

Un muscle agoniste est le muscle qui permet de créer le mouvement désiré. A contrario, le muscle antagoniste est le muscle qui crée le mouvement contraire au mouvement désiré.

Dans l’articulation du coude, la flexion de l’avant-bras sur le bras par exemple est provoquée par le mouvement concentrique du biceps brachial : il est donc du muscle agoniste du mouvement. Le muscle antagoniste est ici le triceps brachial : il se relâche lors de la flexion de l’avant-bras sur le bras.

Comme vous pouvez le remarquer, lors de ce mouvement, les deux muscles effectuent deux actions différentes : une contraction concentrique pour l’agoniste, une contraction excentrique pour l’antagoniste. Ce phénomène s’appelle la «co-activation musculaire » : il faut que le muscle antagoniste effectue une contraction excentrique afin de protéger le système ostéo-articulaire lors de la contraction concentrique de l’agoniste. La force de contraction de l’antagoniste dépend de la tache demandée. D’un point de vue de la performance sportive, il peut être à la fois parasitaire (notamment sur les actions de course) et important (notamment sur les taches de précision ou de choc violent comme une frappe au football). L’exercice optimise ce phénomène en l’inhibant ou le laissant sur place.

Dès lors, renforcer uniquement l’agoniste serait une grossière erreur : la protection et la position articulaire serait alors remise en cause.

En effet, si l’agoniste prend trop le dessus en termes de force vis-à-vis du muscle antagoniste, il est probable qu’un décentrage articulaire se fasse. Ainsi, la capacité de mobilité sera altérée ainsi que les structures ligamentaires et tendineuses.

Le phénomène d’inhibition réciproque est aussi à prendre en compte. Ce phénomène est le relâchement reflexe du muscle antagoniste lors de la mise en tension de l’agoniste. Ce phénomène est normal, afin d’éviter des lésions au niveau tendineux ou ligamentaires.

Restons sur l’exemple des muscles fléchisseurs/extenseurs de l’avant-bras sur le bras : si votre muscle biceps brachial est plus fort que votre triceps brachial, il est extrêmement probable que votre articulation du coude reste en légère flexion. Le biceps sera raccourci et aura une tension anormale. Ainsi, le triceps brachial restera en « étirement prolongé » : ici, le phénomène inhibition réciproque peut alors devenir « permanent ». Il se peut alors que le triceps brachial « se déconnecte » et ainsi ne plus remplir son rôle d’extenseur. Vu que l’articulation du coude est relativement simple, les conséquences sont moins graves et plus facilement rattrapables…

Exportons maintenant notre exemple sur l’articulation complexe qu’est l’épaule.

Imaginons que nos muscles agonistes soient ceux de la loge antérieure (petit et grand pectoraux, deltoïde antérieur) et les antagonistes ceux de la loge postérieure (Trapèzes, deltoïde postérieur et coiffe des rotateurs).



Nos muscles agonistes sont donc trop forts et rétractés. Ceci provoque à terme une inhibition des muscles antagonistes, provoquant ainsi une bascule vers l’avant, vers le haut, en rotation interne de la tête humérale. Nous pouvons donc aisément imaginer les contraintes ostéo-articulaires et ligamentaires qui vont à terme se créer :

dégénérescence précoce du système articulaire de l’épaule

contrainte sur les ligaments de la coiffe des rotateurs (notamment le supra-épineux dont le tendon sera écrasé par la tête humérale sur l’acromion).

Les ratios de forces

Afin de faire face à ce genre de problèmes, il existe plusieurs solutions, notamment la notion de ratio. Il s’agit de la comparaison de la force d’un muscle, vis-à-vis d’un autre. Il est possible de comparer le ratio agoniste/antagoniste (articulation simple) ou d’un muscle de référence par rapport aux muscles de l’articulation (articulation complexe).

L’évaluation de cette situation doit se faire grâce à des tests dynamiques permettant d’établir des ratios de forces proches de la réalité de terrain. Bolliet et Broussal (2012) nous proposent différentes possibilités permettant notamment d’évaluer les ratios de force sur l’articulation de l’épaule.

Exemple de ratio de forces des membres supérieurs :



Le test de référence, préconisé par les auteurs, sera le développé couché dit « anatomique ». Il s’agit de faire un développé couché avec un écartement des mains situé au niveau des acromions.



Développé couché anatomique

Cette position des mains est une position des mains plus resserrées que le développé couché classique mais se rapproche plus de certaines activités sportives. Il est précisé que la phase excentrique doit être contrôlée (3 secondes) et la phase concentrique la plus rapide possible). Ici, la charge soulevée est donc la charge de référence (notée 100%).

Le second test est la traction anatomique sternale en pronation. Il s’agit de faire une traction avec une prise des mains sur la barre au niveau des acromions, se rapprochant ainsi de la prise du développé couché. Les paumes de mains ici sont orientées vers le bas : comme si vous vouliez prendre un objet dans la main.



traction anatomique

Le sportif doit donc effectuer le mouvement selon les tempos imposés au développé couché. En fonction du niveau de force, le sportif devra les effectuer de manière lestée. Pour que la répétition soit validée, il faut que le sportif touche le haut du sternum. La force que doit développer votre sportif sur ce mouvement doit être (environ) égal à 112 % du développé couché anatomique.



Par exemple, votre sportif développe 90 kg en développer couché anatomique, il faudra donc qu’il soit en mesure de tracter une charge totale de 103.5 kg en tractions anatomique sternale en pronation (si il fait 80 kilogrammes, il devra donc se lester de 23.5 kilos).

Conséquences pratiques

En fonction des ratios de force évalués, l’entraineur pourra donc mieux orienter l’entrainement. L’une des solutions est d’établir des ratios de travail entre les muscles agonistes ou antagonistes. Dans les faits, si vous remarquez un déséquilibre en faveur des muscles de la loge antérieure de l’épaule, il est possible de diminuer le travail de ces derniers, et d’augmenter le travail des muscles antagonistes (par exemple, réaliser une série sollicitant les muscles agonistes, pour 2 ou 3 séries des muscles antagonistes). Il est même possible si un trop grand déficit est constaté, d’exclure les exercices de renforcement des muscles agonistes. Une dominance des muscles agonistes est également associée à un raccourcissement et à une tension accrue de ces derniers. Il serait donc préférable de masser et d’étirer ces derniers.

Conclusion

Le système ostéo-articulaire et myofascial sont imbriqués : la santé de l’un est en grande partie dépendante de la santé de l’autre. L’entraineur doit donc avoir à l’esprit que l’entrainement en force n’est pas simplement l’augmentation du niveau de force de son athlète, mais qu’il doit d’abord être au service de la santé de ce dernier avant de se préoccuper de la performance sportive. Tout niveau de force ne permettant pas à l’articulation d’être protégée est un facteur potentiel de blessure. La maitrise des ratios de force est ainsi un élément à maitriser dans l’entrainement de musculation afin d’amener sereinement et sur le long terme un athlète au meilleur niveau possible.

Dans un prochain article, nous continuerons à explorer les voies possibles pour mieux prendre en charge les séquences de la musculation au service de la performance.

Benjamin DUMORTIER

