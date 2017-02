Musculation : améliorer la prise en charge d’un compétiteur (1ere Partie)

Lors de nos visites et nos interventions dans les clubs du Val de Marne, de nombreuses questions nous sont posées sur le thème de la musculation. Ces dernières années en effet, le développement de la force prend une part de plus en plus importante dans la préparation de nombreux sportifs. Si l’accès aux salles de musculation se démocratise, le développement de la force pour un sportif ne correspondra pas à une séance de culturiste qui souhaite focalise son travail sur le développement du volume musculaire. Il est donc important de connaitre différents moyens pour maximiser les effets de la pratique au service de la performance du sportif. C’est ce à quoi nous allons nous atteler dans une série d’articles dans cette newsletter.

Développement de la force musculaire : petits rappels pour l’améliorer…

Comme nous l’avions indiqué dans un précédent article (SSPP, Mars 2016), le développement de la force dépend de deux facteurs : nerveux et périphériques/structuraux. Le premier se focalise sur le recrutement fibrillaire et la coordination musculaire. Le second concerne, entre autres, la densité des myofibrilles que contiennent les différentes fibres musculaires.

Par ailleurs, les mécanismes d’augmentation de la masse musculaire reposent sur 3 mécanismes :

- une tension mécanique augmentant la production d’hormones anabolisantes

- des dommages musculaires favorisant la synthèse protéique

- un stress métabolique consécutif à l'utilisation de la glycolyse anaérobie favorisant des adaptations permettant de supporter des charges de travail de plus en plus importantes.

Ces différents mécanismes sont stimulés en fonction des situations rencontrées lors des entrainements de musculation. C.Thibaudeau (2007) précise qu’en plus des tensions mécaniques, il faut considérer le temps sous tension (TST) pour favoriser l’hypertrophie musculaire. Il rappelle en particulier que :

1 « Si la tension est trop faible pendant un exercice, même si le volume est élevé, les gains en masse et en force ne seront pas très grands. »

2 « Si le volume est trop faible, même si la tension est très grande, les gains en force et en masse ne seront pas très grands non plus. »

3 « L’idéal est de maximiser la tension soit en utilisant une charge lourde, ou en soulevant la charge rapidement et en la descendant lentement. »

4 « Si vous utilisez une charge vous permettant de faire 1 à 5 répétitions, vous devez faire davantage de séries pour obtenir un fort stimulus de croissance. »



Il est important aussi de rappeler qu’il faut jouer sur les 2 facteurs précédemment cités pour amener un athlète au plus haut de niveau de performance possible:

Un trop grand volume musculaire (sauf sports ou postes particuliers) peut amener à une diminution de la performance (diminution du rapport poids/puissance…), mais un trop faible volume peut avoir le même effet.

Un système nerveux non entrainé ne permettra pas de mobiliser les tissus musculaires, donc ne pourra pas servir la performance.

Des paramètres à prendre en compte pour maitriser la charge d’entrainement

Pour une améliorer la prise en charge et la maîtrise de l’entrainement en musculation, l’entraineur doit considérer différents éléments. Certains se retrouvent de manière classique et transversale dans la maitrise de la charge d’entrainement. D’autres sont plus particuliers.

Les paramètres que l’on peut citer sont :

L’objectif de la séance : il conditionne tout le reste des paramètres cités par la suite. Nous pouvons distinguer différents types d’objectifs pour calibrer sa séance

Développement de la force maximale : ici, les effets se porteront principalement sur le facteur central du développement de la force, Hypertrophie dite « fonctionnelle » : ici, les effets sont mixtes. Il est question de développer la masse musculaire en espérant un gain de la force maximale ou, à défaut, un maintien de cette dernière, Hypertrophie dite « traditionnelle » : les effets sont essentiellement périphériques. Ceux sur la force maximale sont nuls, voire négatifs. Ce sont traditionnellement les culturistes qui utilisent ce genre d’entrainement. Endurance de force : comme le nom l’indique, le but affiché est d’aider la capacité musculaire à tenir un effort long avec une contrainte relativement élevée. Puissance : elle est le produit de la force par la vitesse. Il s’agit donc de développer le maximum de force possible, avec une vitesse optimale. Certains préparateurs physiques distinguent un entrainement dit en « puissance vitesse » ou l’on cherche à développer celle-ci par le facteur vitesse, et un entrainement dit en « puissance force » ou le facteur force sera sollicité. Force-vitesse : ici on cherche à développer la capacité de haut niveau de vitesse de contractions musculaires.

« Le tonnage » : celui-ci représente le volume d’entrainement, comme les distances parcourues en cyclisme ou course à pied. Il correspond au produit : (nombre de répétitions * masse déplacée). Ainsi, l’entraineur peut estimer la masse déplacée durant un entrainement.

Par exemple, un sportif (ayant un 1-RM = 100 kg) effectue une pyramide telle que : 10*50 kg, 8*55 kg, 6*60 kg, 4*65 kg. Son tonnage se calcul tel que (10*50 +8*55 +6*60 +4*65) pour un résultat final de 1560 kg déplacés durant la séance.

L’intensité : il s’agit du rapport vis-à-vis de la force maximale, noté « % 1-RM » (RM = Répétitions Maximales). Plus l’athlète soulèvera lourd, plus l’intensité sera grande. Cependant, le nombre de répétitions possibles diminuera. Par ailleurs, l’intensité moyenne d’une séance n’est pas la moyenne des intensités utilisée durant la séance. Il faut pondérer chacune des intensités rencontrées par le nombre de répétitions de la série tel que : (somme (Nombre de répétitions * Intensité)) / (somme des répétitions). Sur notre exemple précédent cela donne : (10*50% + 8*55% + 6*60% + 4*65%)/(10 + 8 + 6 + 4) soit 55.7% d’intensité moyenne (au lieu de 58% si nous prenons la moyenne des intensités).

Le TST ou « tempo » (nous l’avons déjà évoqué dans notre précédent article de Mars 2016, nous vous invitons à le lire à nouveau pour vous réapproprier le concept).

Les mouvements utilisés : Nous pouvons distinguer les mouvements complexes (comme les mouvements haltérophiles), les mouvements poly-articulaires (comme le squat ou le développer couché) et mono-articulaires (comme tous les mouvements sollicitant la flexion ou l’extension du coude). Par ailleurs, nous pouvons également considérer la chaine mobilisée : la chaine de tirage (essentiellement les groupes musculaires postérieurs) ou la chaine de poussée (essentiellement les groupes musculaires antérieurs).

Dans des prochains articles, nous aborderons la manière de calibrer les séances en fonction de ces différents paramètres, et ainsi mieux appréhender la musculation au service de la spécialité sportive.

La mobilité : un prérequis pour le travail de musculation

Alors que certains parlent de souplesse, nous lui préférons le terme de mobilité. Celle-ci représente la capacité d’une articulation d’utilisée les degrés de liberté qui lui sont naturellement permises. Une restriction de cette dernière peut être liée à de nombreux facteurs :

Manque de souplesse musculaire : un muscle « court » ou « raide » peut empêcher la mobilité d’une articulation,

: un muscle « court » ou « raide » peut empêcher la mobilité d’une articulation, Manque de souplesse articulaire : Le travail sur des mouvements partiels peut amener à des contraintes mécaniques qui empêchent l’articulation d’exploiter tous les degrés de libertés,

: Le travail sur des mouvements partiels peut amener à des contraintes mécaniques qui empêchent l’articulation d’exploiter tous les degrés de libertés, Inhibition de l’antagoniste : cette inhibition ne permet pas le mouvement de manière correcte et amène à une protection de l’articulation,

: cette inhibition ne permet pas le mouvement de manière correcte et amène à une protection de l’articulation, Manque de coordination agoniste/antagoniste : ce manque de coordination ne permet pas une protection optimale de l’articulation et donc un verrouillage de celui-ci,

: ce manque de coordination ne permet pas une protection optimale de l’articulation et donc un verrouillage de celui-ci, Les antécédents : une blessure peut amener à des restrictions de mobilité, surtout si cette première est mal prise en charge,

: une blessure peut amener à des restrictions de mobilité, surtout si cette première est mal prise en charge, Une butée naturelle : il se peut qu’une butée naturelle (par exemple une excroissance osseuse) soit présente bloquant ainsi l’articulation.

Nous pouvons également évoquer la mobilité passive et active. La première est la capacité de mobilité faite de manière non volontaire, avec une aide d’une tierce personne La seconde est la capacité du sportif à exploiter de manière volontaire les degrés de liberté qui lui sont permises. On comprend alors qu’une mobilité passive limitée ne permettra pas un sportif une bonne mobilité active.

La capacité de mobilité est donc la capacité d’une articulation à se mouvoir, mais il faut également considérer le contrôle moteur que les structures qui l’entourent peuvent exercer. Une restriction de mobilité n’est pas liée uniquement à l’articulation en elle-même, mais doit être considérée de manière plus globale. De nombreux tests permettent un visionnage de ces différents facteurs, amenant vers une meilleure prise en charge. Nous pouvons citer le Functional Movement Screen (FMS®) qui, en 7 situations, permettent une première évaluation rapide et complète du corps. Cependant, d’autres tests existent et peuvent permettre une rapide évaluation. Si des entraîneurs du Val de Marne souhaitent faire passer ces tests à leurs sportifs, il est possible de nous contacter à l’adresse suivante : sds@valdemarne.fr

Dans un prochain article, nous nous attarderons sur un exemple d’évaluation de la mobilité, mais également comment évaluer sa force maximale et comment utiliser ces évaluations pour prévenir le risque de blessure.

Benjamin DUMORTIER, Préparateur Physique



