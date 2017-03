Musculation : améliorer la prise en charge d’un sportif au service de la performance sportive ? (partie 2)

Dans le précédent article, nous nous sommes attardés sur les différents paramètres à prendre en compte pour gérer une séance de musculation. Cependant il est important de les enrichir car la mobilité doit aussi être un prérequis afin d’assurer une pratique sereine au(x) sportif(s). Par ailleurs, l’intensité est définie pour la majorité des mouvements vis-à-vis de la charge maximale. L’évaluation de cette dernière peut s’évaluer a priori de manière simple, cependant une rigueur doit être observée pour ne pas compromettre l’évaluation. Dans cet article, nous nous attarderons sur le fait d’évaluer la mobilité afin de ne pas remettre en cause l’intégrité physique de l’athlète et la manière d’apprécier la force maximale du sportif évalué.

Mobilité : Des évaluations simples et rapides

La mobilité est essentielle pour assurer un travail sain en musculation. Il existe des évaluations rapides qui permettent de connaître la capacité de mobilité d’une articulation. Ces dernières ont l’avantage de pouvoir se faire rapidement, ne demandant pas spécialement de matériel et peuvent se faire à n’importe quel moment : début/milieu/fin de la séance ou d’une saison.

Ici, nous évoquerons 3 tests qui s’attardent sur la mobilité de la cheville, de la hanche et de l’épaule, que K.Starrett propose parmi ces tests de mobilité rapide.

Mobilité de la cheville

La mobilité de la cheville est relativement simple : elle est essentiellement ciblée sur la dorsiflexion (relevé la pointe de pied vers la jambe) et la flexion plantaire (donc l’inverse). Même si l’éversion/inversion sont présentes, celles-ci sont relativement faibles pour s’y attarder dans cet article, mais il ne faut pas la négliger pour autant. Une articulation en bonne santé doit respecter les degrés de liberté maximale qui lui sont permises.

La dorsiflexion est donc réellement le facteur à tester sur l’articulation. Une mauvaise mobilité de la cheville aura des conséquences néfastes sur la capacité de faire certains mouvements de flexion : l’exercice roi qu’est le squat et également les fentes seront compromis lors de l’exécution. Les contraintes au niveau des genoux et/ou des hanches et/ou du dos seront multipliées (notamment la perte de courbures du dos par incapacité à dépasser les pointes de pied avec les genoux lors de l’accroupissement).

Il existe donc une situation simple et ses variantes pour tester la dorsiflexion de ses chevilles.



Figure 1

1 - Mettez-vous debout, pieds joints.

2 - Accroupissez-vous, et rester dans cette position.

3 - Si vous arrivez à rester dans cette position, tendre une des deux jambes vers l’avant et tenir sur une seule jambe (Figure 1).

Il se peut que vous puissiez tenir les positions demandées, cependant des compensations sont présentes :

Les talons sont décollés du sol,

Le dos est « enroulé »,

Le poids du corps est plus ou moins déporté sur une des chevilles (position accroupie pieds joints),

Le genou est en valgus (rotation interne),

Si vous n’avez pas la possibilité de compenser, vous tomberez sur les fesses

Ces compensations prouvent un manque de mobilité de la cheville, sur la dorsiflexion. Il sera alors important de faire des exercices de mobilité permettant à l’articulation de la cheville de retrouver un degré de liberté suffisant pour exécuter correctement le pattern d’accroupissement qu’est le squat. Il est alors important de ne pas charger le sportif

Mobilité des épaules



Figure 2

L’épaule est une articulation complexe avec de nombreux degrés de liberté. Cette liberté la rend extrêmement fragile et la rend donc exposé aux blessures. C’est pourquoi elle doit faire l’objet d’une attention particulière. Notamment, tous les mouvements qui amènent des charges au-dessus de la tête. Ces derniers peuvent être traumatisantes pour les structures ligamentaires et myo-tendineuses, notamment au niveau acromio-claviculaire et gléno-humérale.

En effet, le fait d’avoir des problèmes de mobilité au niveau de l’épaule amènera à des complications telles que :

- Un écrasement des différentes structures par la tête humérale sur l’acromion (notamment le tendon du supraépineux de la coiffe des rotateurs),

- Un conflit gléno-humérale (contacts et frictions trop importante entre les 2 structures),

- Des compensations au niveau vertébral : l’incapacité d’amener une charge au-dessus de la tête entraine une compensation par une hyperlordose lombaire excessive.

Pour tester cette capacité, il suffit d’amener les bras au-dessus de la tête sans charge (Figure 2). Quand vous regardez votre sportif de profil, vous devez noter que les oreilles sont visibles. De face, les bras doivent être tendus et les pouces orientés vers l’arrière.

Les compensations que l’on peut observer sont :

- Les bras non tendus

- Les mains en avant de la tête,

- Une hyper extension lombaire,

- Les pouces tournés le coté ou l’avant

Si ces compensations sont présentes, il est fort aisé d’imaginer le risque de blessure au niveau de l’épaule ou du dos.

Mobilité de la hanche



Figure 3

L’articulation coxo-fémorale présente également de grands degrés de liberté, même si ces derniers sont moins importants que pour l’épaule. La mobilité de la hanche intervient notamment dans le pattern d’accroupissement ou de flexion du buste.

Le fait d’être assis toute la journée, de mauvaises positions ou la non-sollicitation de tous les degrés de liberté de l’articulation peut amener à une mauvaise mobilité. Ainsi, différentes compensations peuvent apparaitre pour compenser cette mauvaise mobilité :

- Perte des courbures naturelles du dos (arrondissement),

- Epaules qui s’enroulent vers l’avant,

- Une extension au niveau de la nuque (élévation de la tête)

Un des tests préconisés pour l’articulation coxo-fémorale est une flexion du tronc sur les jambes. Il faut amener le torse parallèle au sol en gardant le dos droit et les jambes tendues. (Figure 3)

Si un arrondissement du dos est observé ou un enroulement des épaules, le test est raté.

Ce test met, également, en exergue la capacité de la chaine postérieure à supporter une charge. Si ce test est raté, il faut donc éviter dans un premier les mouvements de soulevé de terre roumain (dit « jambes tendues ») ou de good morning. Il est fortement probable que les patterns d’accroupissement sont à éviter également.

Tester et évaluer la force maximale

En termes d’évaluation, il faut également tester la force maximale sur différents mouvements pour calibrer au mieux l’intensité de la séance prescrite. Même si cette évaluation semble être facile a première vue, la conduite de celle-ci doit être rigoureuse : un mauvais échauffement peut amener à une mauvaise performance donc à une mauvaise calibration. Egalement, faire trop de séries pour trouver sa « répétition maximale » (1-RM) peut provoquer une fatigue précoce.

Par ailleurs, les aspects sécuritaires sont importants : le niveau de pratique, l’expérience et le nombre de personnes présentes lors de cette évaluation vont influer le protocole à suivre. En effet, l’évaluation de la force maximale peut se faire de différentes façons : sur une, trois, cinq ou dix répétitions maximales. Plus l’athlète est expérimenté, l’évaluation se fera sur un nombre faible de répétitions. Le nombre de personnes présentes conditionnera également l’évaluation : Relever une charge de 150 kg en développé couché avec une personne qui n’est pas capable de repousser la barre est plus aisée à 2 personnes que seul.

Egalement, l’évaluation se fait sur plusieurs répétitions, la prédiction de la 1-RM se fait selon une formule mathématique. La précision sera alors moins grande le nombre de répétitions sont exécutées. Nous vous préconisons d’utiliser la formule conseillée dans l’ouvrage de Reiss et Prevost (2013) qui limite l’erreur de prédiction. Par exemple, sur un sportif jeune et/ou initié récemment à la musculation, le test du 10-RM est adapté. Si vous êtes seule avec un sportif confirmé (charge relativement lourde), préférez un test sur 3-RM.

Si nous résumons Bolliet et Broussal (2012), l’évaluation sur une 1-RM doit se faire telle que :

- Un échauffement progressif :

- Faire des exercices de mobilisations

- Faire une montée en charge progressive :

- Faire une série de 5 à 10 répétitions avec une charge légère (1 min de repos),

- La seconde série se fait avec une charge entre 10 et 20% supérieurs à la charge précédente pour exécuter 5-6 répétitions (2 à 3 min de repos),

- Augmentez de 10-20% la charge précédente sur la seconde série pour exécuter 2-3 répétitions (2 à 4 min de récupération).

- Augmentez de nouveau de 10 à 20% la charge et faire la tentative de la 1-RM manière sécurisée

Si l’athlète réussis l’essai, observez une période de repos de 2 à 5 minutes et augmentez la charge de 5 à 10% (en fonction de la facilité a été remonté. En cas d’échec, diminuez de 5 à 10 % la charge. Généralement il faut 3 à 5 séries pour trouver la 1-RM de son sportif.

Nous continuerons dans les prochains articles à détailler la prise en charge d’un sportif qui débute la musculation. Egalement, comment utiliser la force maximale d’un athlète pour diminuer le risque de blessures de ce dernier.

Benjamin DUMORTIER, Préparateur Physique

Références