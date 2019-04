Nager pour soigner son dos ? Pas si simple ! (Partie 1)

La natation reste l’activité physique la plus plébiscitée par les médecins pour leurs patients lombalgiques ou dans un cadre préventif au mal de dos. Bon nombre de professionnels de la santé vantent en effet les bienfaits de cette activité pour le mal de dos. Le fait que le corps subisse moins les contraintes de la gravité est un des arguments majeurs avancés. Cependant la nature et l’intensité des sollicitations articulaires rachidiennes, lors de la pratique de la natation sportive à haut niveau, peuvent être pathogène au niveau lombaire. Pour une pratique plus modérée, les spécialistes soulignent qu’une « mauvaise technique de nage » peut avoir un effet délétère.

La question de savoir comment pratiquer la natation se pose donc afin que cette dernière ne vienne pas accentuer ou provoquer des pathologies.

L’objet de cet article est d’interroger la natation sportive ou de loisir et de proposer un éclairage sur les intérêts et les limites de sa pratique dans le cadre de la lombalgie commune.

La Lombalgie Commune Non Spécifique (LCNS) : rappels

La lombalgie est une douleur ou gêne fonctionnelle de la région lombaire, associée ou non à des irradiations vers les membres inférieurs. On distingue la lombalgie aiguë (inférieure à 4 semaines), subaiguë (entre 4 et 12 semaines) et chronique (supérieure à 12 semaines).

La grande majorité des lombalgies (85 à 90%) n’ont pas de cause identi­fiable et sont dites non spéci­fiques, alors que les lombalgies spéci­fiques présentent une ou des cause(s) bien identi­fiées (hernie discale, spondylarthrite ankylosante,…).On estime habituellement, sur la base de la pratique clinique, que la « lombalgie commune » représente la grande majorité des cas (90%) de lombalgies prises en charge par les professionnels de santé.

Les recommandations pour l’activité physique (AP) dans le cadre de la lombalgie chronique non spécifique (LCNS)

Peu de données sont disponibles concernant le rôle préventif de l’activité physique dans la LCNS. La pratique régulière d’une AP selon les recommandations de l’OMS permettrait de maintenir une fonction lombaire satisfaisante sur le long cours, et d’éviter la survenue, la récidive ou les complications de la LCNS, mais de nouvelles études sont nécessaires

Il est recommandé aux personnes souffrant de LCNS de maintenir ou d’instaurer une activité physique régulière, de faible à moyenne intensité, en tenant compte d’éventuelles douleurs et des limitations fonctionnelles. Une prévalence plus élevée de LCNS est en effet retrouvée dans les deux intensités extrêmes d’AP alors qu’elle est moindre pour des activités d’intensité modérée. Pour illustrer l’effet de l’AP dans la LCNS, un modèle de « courbe en U » est souvent décrit (Figure 1).

On retrouve à une extrémité une activité physique trop faible menant à un état de déconditionnement physique et de l’autre une pratique très intensive qui peut notamment s’apparentée à la pratique du Sport de Haut Niveau, où l’on observe parfois une prévalence des lombalgies chez certains athlètes en natation, conséquences des sollicitations spécifiques et répétées du rachis lombaire dans les différentes nages.

Que ce soit en prévention ou en complément d’une prise en charge en kinésithérapie, la pratique d’une AP aura 3 objectifs principaux :

Le renforcement musculaire

la force du tronc et le contrôle postural peuvent être améliorés par différentes méthodes comme les exercices de renforcement des extenseurs lombaires et de stabilisation lombaire dynamique. Notons que la diminution de force des muscles paravertébraux est plus nette chez le lombalgique. Les exercices viseront donc le renforcement de la musculature des muscles abdominaux et paravertébraux (privilégiant ces derniers) et la musculature pelvi-fémorale. L’amélioration des performances musculaires semblait s’accompagner d’une réduction de la lombalgie et d’une amélioration des capacités fonctionnelles.

En natation , notamment en position allongée et en présence d’une diminution des forces de pesanteur, la nature de la sollicitation des muscles posturaux diffère de celle de ces derniers soumis à la gravité . Le travail aquatique exclusif des muscles posturaux profonds n’est pas suffisant et doit impérativement être associé à un travail statique de gainage et de posture hors de l’eau .

La proprioception Le travail proprioceptif a pour but de faire prendre conscience au patient de sa position lombo-pelvienne et de l'entraîner à améliorer cette perception par la correction de petits déséquilibres induits.

En natation , ce travail proprioceptif sera très limité car la correction de la posture doit s’effectuer en présence des seules contraintes de pesanteur. Elle se traduira donc par des consignes spécifiques de placement du corps lors de la nage afin que cette dernière ne génère pas de positionnement nocif qui pourrait être responsable de douleurs.

L’amélioration de la condition physique

objectif de plus en plus privilégié dans les programmes de rééducation, la réalisation d’exercices généraux est destinée à améliorer la fonction et la condition physique générale du lombalgique . Les activités d’endurance présentent un effet antalgique et améliorent les capacités fonctionnelles et psychologiques dans la LCNS.

En natation , le développement des capacités cardio-respiratoires et musculaires s’effectuera dans un milieu diminuant les contraintes sur le corps, ce qui permettra un volume d’activité conséquent en minimisant les risques de blessures. Il faudra toutefois veiller à une technique de nage correcte afin de ne pas rendre cette pratique iatrogène (déclenchement de nouvelles pathologies).

Natation sportive et LNCS

La pratique de la natation sportive, pratiquée de manière raisonnée et avec une technique satisfaisante, sera très bénéfique dans le cadre de la prévention. Une mauvaise technique peut, au contraire, créer des contraintes néfastes pour le rachis cervical ou lombaire. Elle ne sera cependant pas totalement protectrice non plus.

Dans le cas d’une LCNS, la pratique de la natation pourra s’effectuer parallèlement aux soins en kinésithérapie, une fois la douleur de la phase aigüe passée. Elle se fera alors avec l’accord et selon les préconisations du professionnel de santé et aura notamment pour objectif de compléter les exercices réalisés au sein du cabinet de kinésithérapie.

En revanche, il ne semble pas raisonnable de proposer cette activité aux personnes n’ayant pas les bases nécessaires à une bonne pratique de la natation.

Le niveau de pratique détermine en effet directement la qualité du positionnement du corps et de la motricité dans l’eau. Un crawl nagé avec une tête trop relevée, par exemple, peut se révéler aussi pernicieux qu’une brasse « mal nagée » pour le rachis lombaire.

Après avoir exposé certaines recommandations et proposer un cadre de pratique pour la natation sportive, une deuxième partie proposera une analyse des quatre nages au regard du contexte de la lombalgie, ainsi que des exercices spécifiques de prévention.

Thierry PINJON UPEC

