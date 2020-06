Natation : quels bénéfices sur les capacités cardio-respiratoires en prévention primaire ? 

Quelques rappels

L’activité physique et sportive régulière est un facteur de santé à la fois en termes de prévention des principales maladies, de maintien voire de l’amélioration du capital santé et de la prise en charge de la plupart des maladies chroniques. La pratique d’une activité physique régulière (indépendamment du tabagisme et de la nutrition) permet notamment d’éviter 30% des maladies cardiovasculaires (infarctus du myocarde et accident vasculaire cérébral) (1).

De plus, la capacité cardio-respiratoire est reconnue aujourd’hui comme un facteur prédictif puissant et indépendant de la mortalité. Tout gain de capacité cardio-respiratoire de 1 MET (le MET est une unité de mesure de l’énergie consommée. 1 MET correspond à l’energie consommée par l’organisme au repos en situation d’éveil) s’accompagne d’une réduction de 12% de la mortalité que les sujets soient indemnes de toute pathologie cardiovasculaire ou soient porteurs d’une pathologie chronique (cardiovasculaire, métabolique ou respiratoire) (Myers et al. 2002), ceci quel que soit leur âge (60-65ans, >70 ans) (Kokkinos et al 2010) (1).

Le fait que la natation sportive participe de manière importante au développement des capacités cardiorespiratoires n’est plus à démontrer. Les contraintes inhérentes au milieu aquatique induisent cependant des adaptations corporelles spécifiques.

Spécificité de la pratique en milieu aquatique : sollicitations cardiovasculaires

A condition que la technique soit maîtrisée, la natation est une activité à forte sollicitation de VO2max ( supérieure à 75% de VO2max). En revanche, les contraintes dynamiques sont modérés (effets prédominants sur la fréquence et les volumes cardiaques et sur les pressions artérielles pulmonaires) et les contraintes statiques équivalentes à 10 à 20% de la force max du pratiquant (effets prédominants sur les pressions artérielles systémiques)

La capacité cardio-respiratoire, également appelée endurance aérobie, se traduit par l’aptitude à maintenir des exercices prolongés, continus ou intermittents.

Les exercices qui développent l’aptitude cardio-respiratoire sont des activités associées à des mouvements des segments corporels qui mobilisent une masse musculaire importante, et qui doivent être maintenus sur de longues durées. La natation mobilisant un grand nombre de muscles permet à ce titre aussi de développer pleinement ces qualités.

Les spécificités du milieu aquatique : contraintes cardiovasculaires

JC Chatard considère qu’il existe deux contraintes cardiovasculaires majeures en natation (6).

La première est que la natation s’effectue dans le milieu aquatique, en position horizontale, qui exerce une pression sur l’ensemble du corps, en absence de pesanteur. Cette augmentation de la pression thoracique négative engendre une augmentation du retour veineux avec un volume sanguin thoracique majoré d’environ un litre par rapport aux sports terrestres. Grâce à cela, le volume d’éjection systolique est légèrement au-dessus de la moyenne, de 10 à 15 %, comparativement aux autres types d’activités sportives. Avec en plus la température de l’eau et les phases d’apnées imposées par les phases immergées qui viennent ajouter des contraintes supplémentaires, l’ensemble de ces contraintes expliquent que la fréquence cardiaque maximale en natation soit inférieure à celle observée en course à pied ou en vélo (de 5 ou 8 à 15 battements par minute environ). L’athlète atteint donc une même intensité de travail avec une fréquence cardiaque inférieure dans l’eau comparativement à une activité terrestre.

En ce qui concerne le volume de consommation d’oxygène (VO2), bien que les études soient discordantes, on estime que le VO2max atteint en nageant est inférieur de 8% à 10% à celles obtenues sur vélo et de 15% à 20% à celui obtenu en course à pied sur tapis roulant (7).

En conséquence, les calculs de fréquences cardiaques théoriques maximales ( formule de Tanaka FC max théorique = 208 – (0.7 x âge) ) ainsi que la détermination de fréquences cardiaques cibles ( FC travail cible = FC de travail cible ( x%) = (FC de réserve x 0,x%) + FC repos) devront tenir compte de cette particularité, en retirant environ 10 unités au calcul de la fréquence cardiaque maximale ou de travail si des tests spécifiques ne sont pas entrepris.

La seconde contrainte majeure est l’expiration aquatique. Elle est forcée, pour vaincre les résistances qu’elle oppose et imposée par le rythme de nage. Des études ont montré une capacité vitale supérieure de 20 à 25% chez les nageurs comparativement aux autres sportifs terrestres et cette capacité thoracique pulmonaire possède un rôle très important : le nageur est capable de prélever plus d’oxygène, avec un temps de ventilation plus court mais un temps de circulation plus long par rapport à la même masse d’air.

On peut également noter comme autres effets bénéfiques sur le plan cardiovasculaire :



Une influence positive sur les paramètres sanguins (glycémie et cholestérolémie).

Un drainage lymphatique dû à l’effet hydrodynamique pendant la nage.

Une limitation de la rigidification artérielle liée à l’âge encore plus prononcé chez les nageurs que chez les autres sportifs. Ainsi, le diamètre de l’artère brachiale des nageurs est plus grand que celui des individus sédentaires, mais aussi que celui des coureurs ou des cyclistes (Nualnim 2011, Walther 2008). (5)

Les spécificités du milieu aquatique : contraintes sur le système ventilatoire

On retiendra les spécificités suivantes :

Une inversion du réflexe de Breuer-Héring * par la mobilisation importante des muscles respiratoires et le contrôle important des temps respiratoires (un temps d’expiration plus long, actif et nasal, et un temps inspiratoire plus bref, passif et buccal)

par la mobilisation importante des muscles respiratoires et le contrôle important des temps respiratoires (un temps d’expiration plus long, actif et nasal, et un temps inspiratoire plus bref, passif et buccal) Une ambiance chaude et humide, en piscine, favorisant la vasodilatation pulmonaire.

Des résistances à l’expiration et à l’inspiration mobilisent les muscles ventilatoires d’une manière particulière.

Une augmentation des volumes respiratoires de l’ordre de 6% à 10%.

Une augmentation de la souplesse et une hausse de l’efficacité des muscles ventilatoires.

*Réflexe Breuer-Héring : *L’alternance des mouvements d’inspiration et d’expiration est assurée grâce à une inhibition périodique des muscles respiratoires dont la contraction assure l’inspiration. Cette inhibition est déclenchée à la fin de chaque inspiration au-delà d’une certaine distension des poumons ou de la cavité branchiale. Il s’agit d’un mécanisme réflexe (le réflexe de Hering et Breuer), dont le point de départ est constitué par des mécanorécepteurs situés dans les alvéoles pulmonaires ou dans l’épithélium branchial. Leur excitation entraîne l’inhibition des centres respiratoires et l’arrêt de l’inspiration.

Quelques pistes pour développer les capacités cardiorespiratoires en natation ?

L’importance de la technique de nage est majeure car elle diminue le coût énergétique de l’effort et le stress de l’environnement, donc les contraintes cardiovasculaires (6).

Nager longtemps et de manière économique sera donc une des clés pour que la pratique de la natation participe pleinement au maintien et au développement des capacités cardiorespiratoires.

L’acquisition de compétences spécifiques natatoires nécessite ainsi : .

L’acquisition d’une posture profilée durant la nage (notamment durant les inspirations pour les nages ventrales) qui participera à la réduction des résistances à l’avancement et donc à l’abaissement du coût énergétique. L’amélioration de l’efficacité propulsive (et plus particulièrement des membres supérieurs) est le second axe de progression à envisager, elle permet de nager plus vite et plus longtemps.

(notamment durant les inspirations pour les nages ventrales) qui participera à la réduction des résistances à l’avancement et donc à l’abaissement du coût énergétique. L’amélioration de l’efficacité propulsive (et plus particulièrement des membres supérieurs) est le second axe de progression à envisager, elle permet de nager plus vite et plus longtemps. La maîtrise du crawl qui à long terme, offre la possibilité de parcourir de plus grandes distances et permet d’obtenir l’ensemble des bénéfices cardiorespiratoires escomptés.

qui à long terme, offre la possibilité de parcourir de plus grandes distances et permet d’obtenir l’ensemble des bénéfices cardiorespiratoires escomptés. L’utilisation des autres nages voire d’accessoires pour faciliter l’entraînement (planche, palmes, masques, tuba…), selon le niveau de pratique, sont bien entendu à considérer.

voire d’accessoires pour faciliter l’entraînement (planche, palmes, masques, tuba…), selon le niveau de pratique, sont bien entendu à considérer. L’utilisation d’intensités de sollicitation cardiorespiratoires qui devront être majoritairement composées d’exercices en aérobie voire, selon le niveau de pratique, de périodes de travail courtes à haute intensité (HIIT). De récentes études ont en effet montré que les exercices intermittents de haute intensité avaient des effets aussi marqués sur l’amélioration des capacités cardiorespiratoires que des exercices d’intensité moindre et maintenus beaucoup plus longtemps (Gunnarson et al. 2012).

Le recours à un personnel qualifié dans les activités de la natation apparait pertinent afin de guider la pratique natatoire. La Fédération Française de Natation a notamment mis en place, pour contribuer à la politique de santé publique, un projet « natation santé », qui se décline selon deux dispositifs :

Nager forme bien-être (s’adresse notamment aux personnes désirant nager pour préserver leur capital santé dans le cadre de la prévention primaire)

(s’adresse notamment aux personnes désirant nager pour préserver leur capital santé dans le cadre de la prévention primaire) Nager forme santé (s’adresse aux personnes désirant nager pour préserver leur capital santé et leur qualité de vie, dans le cadre de la prévention primaire, secondaire ou tertiaire).

Conclusion

La natation participe, au même titre que d’autres activités et de manière complémentaire, au développement des capacités cardio-respiratoires avec comme spécificité que certaines particularités inhérentes au milieu aquatique solliciteront des adaptations corporelles particulières. Le contexte des vacances d’été, à venir, constitue un moment idéal pour la pratique de la natation dans différents milieux aquatiques mais invite cependant à une prudence certaine en fonction de l’environnement dans lequel se déroule l’activité. Le site "Prévention été sports"' ainsi que "Le guides des loisirs nautiques en mer" vous fourniront de précieuses informations préventives à ce sujet.

Rachid ZIANE

Bibliographie