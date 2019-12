Personnalité et performance sportive : le rôle du locus de contrôle

Aujourd’hui, il n’est plus à démontrer que l’optimisation de l’état mental et de l’état psychologique du sportif est un facteur non négligeable dans l’amélioration de la performance. En effet, de nombreuses méthodes de préparations psychologiques et mentales sont utilisées pour maximiser le potentiel de l’athlète. Les traits de personnalité de ce dernier font également partie de ces ressources psychologiques mobilisables et peuvent être prises en compte dans la construction d’une stratégie d’optimisation de la performance. Nous nous intéresserons ici à la croyance des individus en leur possibilité de maîtriser et déterminer ce qui leur arrive : le locus de contrôle.

Qu’est-ce qu’un locus de contrôle (ou lieu de contrôle) ?

Il s’agit d’un concept de psychologie établi dans les années 1960 par Julian ROTTER, qui permet une lecture de la réussite individuelle dans différents secteurs (santé, scolarité, activité professionnelle, performance sportive…).

Plus concrètement, certaines personnes considèrent que ce qui leur arrive est directement lié à leur action (locus de contrôle dit « interne »), là où d’autres pensent que ce sont plutôt des facteurs externes qui influencent leur vie (locus de contrôle dit « externe »).

Le locus de contrôle (ou « lieu de contrôle ») est défini comme une attitude, une disposition d’un individu à assumer ou non ce qui lui arrive. C’est la croyance généralisée dans le fait que les événements qui nous arrivent ou les résultats de nos actions dépendent de facteurs qui nous sont internes ou externes.

Une personne qui agit en rapport à un « locus de contrôle interne » aura tendance à accorder une causalité interne aux événements qu'elle subira et établira un lien de causalité entre son activité et sa performance. Se considérant responsable de ses actes, elle aura tendance à s’assumer, et attribuera ses réussites ou ses échecs à ses efforts et à son engagement. Dans ce cas, un athlète qui gagnera un combat de lutte par exemple, attribuera son succès à ses efforts et au travail fourni durant la préparation.

Dans le cas d’une personne qui présente un « locus de contrôle externe », aucun lien de causalité n’est établi, la personne aura tendance à attribuer une causalité externe (à des facteurs externes) aux événements qu'elle vivra. Elle estimera que ses performances ou que les évènements de sa vie dépendent des autres. Ainsi par exemple, en cas de domination durant un match de tennis, le sportif aura tendance à attribuer son succès à une contre-performance de son adversaire, et en cas de difficultés à rejeter la faute sur des facteurs externes (conditions météorologiques, manque de réussite…) (1)



Ce « lieu de contrôle » est le résultat d’une analyse que le sujet se fait à partir des événements qui lui arrivent. Cet état psychologique entraînerait les sportifs à réaliser d’autant plus d’efforts qu’ils s’estiment responsables de leurs actes (lieu de contrôle interne), alors que dans le cas contraire, sur un lieu de contrôle externe, certains attribueraient les événements à des causes qui leur échappent et seraient donc moins motivés pour engager les ressources nécessaires.

L’attribution causale est définie comme une approche qui « vise à décrire le processus par lequel les individus expliquent et interprètent les conduites et les états émotionnels (les leurs ou ceux des autres). Il s’agit ainsi d’une explication élaborée à posteriori. Elle implique des facteurs internes (compétences, actions…) ou externes (autrui, hasard, chance). Le locus de contrôle quant à lui, se rapporte à une attente à priori (de l’ordre de l’anticipation plutôt générale).

Locus de contrôle et entraînement sportif

La prise en compte de ces facteurs psychologiques peut intervenir à différents niveaux dans le suivi d’un sportif.

Ils pourront par exemple être utilisables dans le cadre de la détection et la sélection de jeunes talents afin de déterminer ceux ayant les meilleures aptitudes pour faire face à des objectifs via une évaluation diagnostique.

Ces qualités psychologiques prendront toute leur importance dans le cadre de la préparation et de la gestion de l’entraînement quotidien, centrées sur les modalités d'intervention en direction des sportifs. Elles pourront être prises en compte pour adapter les techniques d’intervention ayant pour objectif d'améliorer l'efficacité de la conduite de l'entraînement (relation entraîneur-entraîné, gestion de l’engagement dans les tâches proposées…) et la gestion des situations de stress.

Le locus de contrôle ou la croyance des individus en leur possibilité de maîtriser et déterminer ce qui leur arrive fait partie des facteurs favorables à la résistance au stress. A titre d’exemple, une étude américaine récente (3) souligne que les athlètes qui ont un locus externe de contrôle ont l’impression d’avoir peu de contrôle sur leur situation. Cette information donne aux entraîneurs un autre facteur à prendre en compte dans l’amélioration de performance globale. Ce stress peut nuire à la performance athlétique. Les entraîneurs peuvent mettre en œuvre des interventions pour ceux qui tendent plus vers le locus externe de contrôle en leur permettant de ressentir plus de contrôle lors de l’exécution de la tâche. De plus, travailler avec les athlètes sur l’estime de soi pourrait les aider à développer une perspective plus autonome de leurs capacités. Par conséquent, préparer les athlètes sur la façon de faire face à leurs facteurs de stress pourrait les empêcher de se retrouver dépassés lorsqu’ils se sentent impuissants à changer leur situation.

Concernant le domaine de l’anxiété, une étude a révélé que l’anxiété compétitive peut être prédite par les niveaux des sujets. Cette étude a permis de montrer que plus les joueurs et joueuses de tennis de haut niveau présentaient une croyance dans un contrôle interne, moins ils manifestaient une anxiété à l’approche d’une compétition sportive. (2)

Dans un autre domaine, celui des apprentissages moteurs, même si un individu semble prédisposé à opter pour un lieu de contrôle « interne » ou « externe », l’environnement psychologique dans lequel une situation d’apprentissage l’installe peut avoir une influence sur le lieu de contrôle choisi. (4) Ainsi, lorsque l’élève perçoit une relation de causalité entre ses propres actions et les résultats qui en découlent, ce jugement conduit à un contrôle interne. En revanche, lorsque l’élève ne perçoit pas l’existence d’un tel rapport et attribue les renforcements à l’action de la chance ou du hasard, ce jugement conduit à un contrôle externe.

Par exemple, la difficulté à résoudre un problème dans une tâche motrice peut être attribuée par l’élève à la manière dont ce problème est posé, témoignant ainsi d’un contrôle externe.

Par ailleurs, il a été démontré qu’il est possible de modifier le lieu de contrôle d’élèves en situation d’apprentissage moteur, en jouant sur leur sentiment d’autodétermination. Dans ce cas, l’élève qui utilise le contrôle interne s’attribuera la responsabilité de l’échec.

L’évolution du lieu de contrôle s’oriente plus vers l’internalité (lieu de contrôle interne) quand ils sont sollicités pour la résolution de leurs problèmes. Dans le cas inverse, les élèves n’ayant pas le sentiment de pouvoir avoir la liberté de choisir parmi les solutions, se situent sur une norme d’externalité (lieu de contrôle externe). Ils estiment que leur réussite dépend plus de la chance que de la quantité d’effort qu’ils allouent à la tâche. Les auteurs soulignent qu’un environnement contribuant à l’adoption d’un mode de contrôle interne favorise l’apprentissage.

Locus de contrôle et blessure

Plusieurs études mettent en évidence des relations entre certains facteurs psychologiques et les blessures sportives. Certaines variables de la personnalité (et notamment le locus de contrôle), la capacité d'adaptation au stress et l'image de soi seraient en relation avec une certaine prédisposition aux blessures sportives. Une étude portant sur de jeunes footballeurs (5) montre qu'une fréquence élevée de blessures est corrélée avec un locus de contrôle externe. En Rugby, (6) des auteurs soulignent que dans le cadre d’un protocole de réhabilitation mentale après blessure chez les jeunes joueurs du pôle espoir, le locus de contrôle apparaît comme un des items retenus pour déterminer le profil des joueurs susceptibles de se blesser. Le développement du sentiment de « contrôle » conditionne également la qualité de la réhabilitation mentale durant la phase de convalescence et la reprise de l’activité.

En ce qui concerne la gestion de la période de convalescence et de reprise, les athlètes qui emploient des stratégies positives (adoption d’ un locus de contrôle interne, dialogue interne positif, recherche du soutien social, maintien une attitude positive, conservation d’ un niveau d'engagement élevé dans un programme de réhabilitation) ont une convalescence de plus courte durée que ceux qui utilisent des stratégies négatives (attribution à des causes externes , adoption d’un discours interne dévalorisant, centration sur soi et refus du soutien social).(7)

Evaluation des loci de contrôle

Un outil de mesure, la Multidimensional health locus of control scale (MHLCS), de Wallston, utilisée en psychologie et permettant de déterminer la prédisposition à un type de contrôle, a été adapté au monde sportif. Y. Paquet, S. Berjot et N. Gillet ont notamment procédé à une validation d’une échelle de locus de contrôle spécifique à la performance en sport individuel (LOCPSI) en adaptant les items.

Conclusion

Bien que complexe, le recours au concept des loci de contrôle, composants des traits de personnalité d’un individu, peut s’avérer pertinent dans le cadre de l’intervention en milieu sportif. Prédisposant partiellement l’engagement des sportifs, il est considéré comme un élément explicatif de la performance sportive. La prise en compte de ces caractéristiques psychologiques peut éclairer certains comportements. Elles peuvent être aussi des leviers d’apprentissage ou d’intervention, que ce soit au cœur des procédés d’entraînement ou dans le cadre d’une réhabilitation suite à une blessure. Cet éclairage théorique, non exhaustif, a vocation à ouvrir une réflexion sur le lien entre les traits de personnalités spécifiques et les stratégies mises en place par les sportifs dans certaines situations. Au regard de la complexité de son analyse, la contribution d’entraîneurs, de préparateurs mentaux ou de psychologues sera conseillée afin de réaliser une évaluation métrique et un suivi approfondi.

Thierry PINJON UPEC

