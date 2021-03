Planification : le succès de tout entrainement ?

Le progrès est une caractéristique fondamentale dans le processus d’entrainement. L’encadrement de l’activité physique nécessite une méthode permettant d’optimiser la progression de l’athlète, de développer ses compétences et de stabiliser ses acquis. La méthodologie de l’entrainement permet à la fois une organisation et une hiérarchisation des contenus afin d’atteindre les objectifs fixés. Planifier est un processus complexe qui nécessite de prendre en compte un grand nombre de paramètres et une adaptation constante (imprévus, nouvelles informations, …). Un travail de réflexion et d’anticipation s’avère nécessaire pour coordonner ces moments d’adaptation.

Planification : Porte d’entrée dans la méthodologie de l’entrainement

La méthodologie de l’entrainement ne se limite pas à un simple enchaînement de diverses méthodes ou techniques et nécessite de ne rien laisser au hasard. L’entraînement doit être structuré car il est un processus destiné à faire progresser un individu ou un ensemble d’individus, afin d’améliorer leurs performances. Que ce soit dans une optique performative ou dans le domaine du sport santé, la planification doit aboutir à un développement harmonieux et complémentaire des qualités physiques, mentales, techniques, voire tactiques dans le but d’atteindre le ou les objectifs fixés. Pour cela, la connaissance des différents facteurs de progression/de performance nécessite de réfléchir très précisément sur l’agencement des contenus d’entrainement.

Selon F. Aubert, la planification se définit comme un "plan de préparation sportive à partir de la reprise de l’entraînement jusqu’à l’objectif que constitue une compétition majeure". Les dates de compétitions, de stages et de tests sont autant de balises qui jalonnent la planification de l’entraînement. Elle rend compte d’une stratégie d’organisation du temps pour préparer un sportif (ou un collectif) à ses objectifs de compétitions.

Elle possède un triple objectif, selon Leca (2020) :

Améliorer les paramètres de la performance sur la durée en respectant les principes de continuité et de progressivité.

Prendre en compte le calendrier compétitif et être le plus performant lors des objectifs (au regard de l’état de forme réel du moment)

Prévenir la fatigue chronique, le surentrainement et éviter les blessures.

Elle nécessite plusieurs étapes de construction afin de développer les qualités physiques et mentales des sportifs :

Une évaluation diagnostique (ou de départ)

La définition d’objectifs à atteindre

Une périodisation de l’entraînement

La programmation des contenus d’entraînements

La planification est donc l’établissement d’un plan permettant d’objectiver le temps restant pour atteindre l’objectif (donc de connaitre sa réalisabilité) et de référencer tous les moments importants nécessitant d’adapter les charges d’entrainement (compétitions majeures voire secondaires, déplacement, périodes de vacances, stages…). Ce rétroplanning amène donc à une anticipation des périodes favorables ou non, dans le développement de certaines qualités physiques.

Après analyse de ces différents éléments, il est donc possible de découper le planning en différentes périodes de travail plus ou moins longues poursuivant chacune des objectifs clairement définis . Ce processus est appelé "périodisation". Ces périodes vont étayer la saison avec des buts clairement différents. "Transition", "reprise", "développement", "pré-compétition", "compétition" sont quelques-unes des périodes qui se caractérisent par une dynamique et des objectifs particuliers dans le traitement différencié des contenus d’entraînement. Selon le sport pratiqué, la durée de chaque période sera spécifique du système de compétition, et dépendante du niveau de pratique du sportif.

Classiquement, on distingue différents 4 niveaux de cycle :

La séance : plus petite unité d’une planification, qui est l’exécution d’une série d’exercices.

: plus petite unité d’une planification, qui est l’exécution d’une série d’exercices. Le microcycle : d’une durée de 4 à 10 jours (environ), il est donc composé de plusieurs séances.

: d’une durée de 4 à 10 jours (environ), il est donc composé de plusieurs séances. Le mésocycle : d’une durée de 2 à 6 semaines, il est composé de différents microcycles.

: d’une durée de 2 à 6 semaines, il est composé de différents microcycles. Le macrocycle : d’une durée pouvant aller de 6 à 12 mois, il est composé de plusieurs mésocycles.

Le macrocycle est donc le chef d’orchestre d’un plan annuel d’entrainement. Il pose les bases de réflexions sur le moyen terme des compétences à obtenir et des qualités à développer. Il impose à tous les autres échelons l’orientation du travail et impose de les agencer le plus précisément possible pour atteindre les objectifs fixés.

Un macrocycle avec une année olympique par exemple, dans le cadre d’un sportif de haut niveau, n’aura absolument pas le même contenu qu’une année post-olympique. La planification doit notamment tenir compte de l’âge, du niveau d’expertise, et des résultats des différentes évaluations ou compétitions réalisées. également Il en est de même pour toute personne, qui fait une activité physique dans un cadre de santé. Par ailleurs, des objectifs prioritaires, secondaires voire tertiaires peuvent être déterminés. Voici un exemple partiel de planification, avec des cycles dans le but d’améliorer à la fois les qualités neuromusculaires (force maximale), la puissance aérobie et la capacité à mobiliser plus efficacement la ceinture pelvienne :

Tableau 1 - exemple d’une partie de la planification

Dans le tableau 1, le macrocycle a pour objectifs le développement de la force maximale musculaire, le développement de la puissance aérobie et l’amélioration du mouvement globale de la hanche. Le premier mésocycle vise à améliorer la force maximale grâce à des méthodes de force sous-maximale, l’endurance fondamentale et favoriser le contrôle de la hanche via la souplesse et le contrôle des ischio-jambiers (comme un contrôle excentrique/de l’allongement). Les microcycles qui le composent, ont pour objectifs le développement des qualités avec l’aide des techniques classiques comme les pyramides montantes ou descendantes. Pour les qualités aérobies, il n’y a pas de changement fondamental de technique. Cependant pour le contrôle moteur de la hanche, le premier microcycle sera axé sur la souplesse alors que le second sera axé sur la force des ischio-jambiers. Nous pouvons noter que la planification permet d’anticiper les interférences dans le développement des qualités. Ici les facteurs périphériques et centraux sont bien dissociés dans chaque mésocycle.

Les choix effectués sur la planification et la périodisation détermineront les contenus de séance. Elles amènent à une gestion singulière de la charge d’entrainement orientée vers les objectifs fixés.

La planification et programmation : un couple antagoniste ?

La planification est un élément fondamental pour tout entraineur. La définition d’objectifs et de méthodes de travail permet d’optimiser à la fois le temps de travail et l’état de forme du sportif. Cette analyse permet la mise en place d’une ligne directrice dans la démarche d’entrainement. Certains coaches passent beaucoup de temps à établir de véritable plan de bataille pour atteindre les objectifs fixés.

Cependant, la planification fait face à la réalité : les variations de forme, les coups durs, les imprévus ou autres inconvénients. Ainsi, une planification peut être complètement remise en cause par une blessure, une maladie ou une mauvaise adaptation à la charge d’entrainement initialement prévue. C’est ici que la programmation entre en compte. Les sciences mathématiques donnent une définition intéressante de la programmation : "Méthode de détermination de la valeur que doivent prendre différentes variables pour aboutir à une situation optimum, compte tenu de contraintes exprimées par des équations ou des inéquations". Ici "la valeur" est la charge d’entrainement et les variables sont les variables de l’entrainement. L’entraineur cherche donc à trouver l’optimum, dans un système avec de nombreuses contraintes (qui sont en plus changeantes). Dans le cadre de l’entraînement sportif, la programmation est l’opération qui, dans le cadre d’une planification préalablement déterminée, consiste à établir un plan détaillé de contenus d’entraînements et à prendre en compte la réalité du terrain.

La capacité à réorganiser les séances sur le court terme, suite à des imprévus, revêt une importance capitale, en permettant de garantir la continuité de l’entraînement, le développement ou le maintien des qualités. Prendre en compte dans la programmation les différents aléas rencontrés permet d’être au plus proche possible des objectifs initialement fixés. Toute séance planifiée peut donc être modifiée en réajustant ses contenus.

Il faut donc que l’encadrant sache faire face à des situations ou le plan doit laisser place à la programmation. Mais la mise en place d’une programmation nouvelle doit s’adapter également à la planification déjà prévue.

Cette nécessité d’adaptation peut s’illustrer par un exemple issu du contexte sanitaire actuel. Dans le cas où un sportif se retrouve sans le lieu (salle de musculation) et le matériel d’entrainement (sans poids ni haltères) prévus alors que le cycle prévoyait une augmentation de la force maximale, la planification initiale risque d’être mise à mal. L’encadrant doit alors s’interroger sur la possibilité de faire de la force maximale : le sportif a-t-il déjà pratiqué à poids du corps de manière unilatérale ? Les tensions générées par ces méthodes au poids de corps sont-elles suffisantes pour augmenter la force maximale ? Faut-il coupler ou non ces méthodes à d’autres méthodes de développement de la force (comme le stress métabolique) ?

Ainsi l’entraineur doit explorer toutes les possibilités et faire preuve d’une grande adaptabilité pour essayer de respecter le fil conducteur de la planification si cela est possible.

Conclusion

L’encadrant en activité physique, sportive et artistique dispose d’outils méthodologiques permettant la gestion de la charge d’entrainement : la planification, la périodisation et la programmation. Si ces notions peuvent parfois paraître antagonistes, elles constituent en réalité des ressources complémentaires permettant un certain équilibre dans l’entraînement. L’entraineur qui arrive à la fois à planifier, c’est-à-dire prévoir à long terme, et à programmer, c’est-à-dire faire face aux variables du court terme, aura probablement plus de résultat face à un entraineur qui reste dans le carcan imposé par la planification.

Benjamin DUMORTIER

