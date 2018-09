Pour que l’accélération de la fin ne soit pas la dernière

A l’inverse de la sédentarité, dont on sait que les effets sont plus délétères encore que la consommation de tabac, il est incontestable que l’activité physique a des effets bénéfiques sur la santé (Grosclaude & Ziltener ; 2010). Cependant, tout organisme a ses limites. Celles liées à son espèce et celles liées aux particularités individuelles : âge, poids, antécédents médicaux, santé, état de forme, condition physique… Pourtant, dans la liesse de l’ambiance compétitive ou de l’entraînement, assortie du bien-être induit par l’effort, nombreux sont ceux qui oublient leurs limites pour se lâcher dans un ultime effort. Cela est loin d’être sans risque !

L’accélération de la fin…

Qu’ils soient coureurs à pied ou cyclistes, cette technique de champion consistant en un sprint final est prise comme référence par un très grand nombre de pratiquants.

Les motivations déclarées sont nombreuses et s’inscrivent pour la plupart dans une culture de l’effort maximal vers l’excellence. Parmi ces motivations à accélérer sur la fin d’un effort déjà intense et prolongé, on retrouve les idées suivantes :

se conformer aux exigences sociales de dépassement de soi.

démontrer ses capacités.

améliorer sa performance.

gagner une ou deux places en compétition.

Ceci n’est pas sans risque et les exemples d’accidents cardio-vasculaires notamment sont légions.

Alerte de la médecine du sport

« ….Tous derrière et lui devant… », mais finalement mort à l’effort ! Comme dans la complainte du petit cheval blanc de Paul Fort interprétée par Brassens, c’est aussi la triste fin de sportifs connus ou non. En effet, alors qu’un grand nombre pense que « plus [d’efforts] c’est mieux pour la santé, la condition physique et la performance », les médecins du sport le savent depuis longtemps : le sport fait des cardiaques.

En effet, trop d’efforts ou des efforts trop intenses ou prolongés peuvent être à l’origine de l’installation de troubles cardiaques voire de mort subite (Lloyd-Williams, Mair & Leitner, 2002). Même sans en arriver là, trop ou mal géré, l’effort peut engendrer une modification durable de l’activité électrique du cœur (arythmie, tachycardie…) : « nous avons détecté environ 3% de nouvelles maladies cardiovasculaires et environ 4% des personnes présentant un profil de risque cardiovasculaire élevé, ce qui justifie d’exclure certains de ces athlètes des sports haute intensité » Menafoglio & al. (2014).

Le cœur n’est pas la seule victime potentielle d’efforts mal gérés. Les vaisseaux sanguins peuvent aussi subir des dégâts, avec pour effets et risques :

hypertension sur un réseau fragilisé avec risque de rupture d’anévrisme,

décollement d’une plaque d’athérome pouvant obstruer une artère coronaire, donc risque d’infarctus d’effort (Bernard & Weber, 1997),

rétrécissement d’une artère coronaire qui peut aussi être dû à l’effort avec risque d’angine de poitrine,

défibrillation avec risque de mort subite.

Relation entre effort et effets sur la santé en fonction de sa durée et de son intensité(Fig. empruntée à : puls@care).

La barre jaune indique les risques et bénéfices associés à l'activité physique réalisée lors d’une séance d’entraînement particulière.

La courbe verte représente les bénéfices pour la santé associés à l'activité physique.

La courbe rouge représente les risques (comme le surentraînement et les blessures) associés à un effort excessif en durée et/ou en intensité.

La zone grisée indique l’équilibre idéal entre les bénéfices (élevés) et les risques (faibles).

On voit bien qu’au-delà de la zone grisée, les bénéfices résultant de l’activité physique ne sont pas plus élevés, mais les risques augmentent de façon exponentielle.

La fibrillation ventriculaire…au moment ou le sujet est le plus vulnérable

Dans près de 90% des cas, la cause de mort subite serait une fibrillation ventriculaire[1]. En effet, la fibrillation ventriculaire précède souvent un infarctus : les contractions désordonnées des ventricules rendent la circulation sanguine inefficace. Le risque de mort subite devient alors très élevé.

Mais il y a aussi une cause négligée : une coronopathie malformative[2] inconnue du porteur lui-même et souvent diagnostiquée, tard, trop tard… lors d’une autopsie ! Une telle pathologie qui aurait très bien pu ne jamais se manifester au repos ou à l’effort modéré peut être fatale à une pleine intensité d’effort physique.

Recommandations de sport-santé (Martin-Diener ; 2009)