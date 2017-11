Préménopause et périménopause : Effets sur l’organisme et gestion de l’activité physique

A quoi correspondent ces périodes ?

Elles s’inscrivent dans la vie des femmes selon un ordre chronologique /

1 - La préménopause est la période caractérisée par l'irrégularité des cycles féminins qui commençant par se raccourcir de plusieurs jours, varient de manière aléatoire, avant de s’allonger voire de s’échelonner à l’approche de la ménopause. Cette période s’installe autour de 45 ans et peut durer de quelques mois à plusieurs années.

2 - La périménopause est la période qui englobe la fin de cette période d'irrégularité et l'année suivant l'arrêt définitif des règles.

3 - La ménopause est la période qui fait suite à l'arrêt définitif des règles.

Déterminé par le code génétique, l’âge de la ménopause peut aussi être influencé par l’état de santé. Au cours de la préménopause, la production de progestérone commence à décliner de façon irrégulière, ce qui a pour conséquence de perturber la durée des cycles.

Ce phénomène, qui peut être accompagné de carences en fer, peut provoquer des phases de grande fatigue, de stress et de prise de poids. Plus tard, au cours de la périménopause, période précédant la ménopause, les œstrogènes déclinent à leur tour, l’ovulation est irrégulière, la fréquence des cycles diminue jusqu’à disparaitre.

Incidence sur l’organisme et sur les activités physiques

En plus de menstruations irrégulières, la baisse des hormones œstrogènes peut avoir plusieurs conséquences, parmi lesquelles :

Des troubles cardio-vasculaires.

Une réduction de la production d’élastine et de collagène, composants élastiques des tendons et de la peau.

Une diminution du capital osseux, car les œstrogènes stimulant la formation du tissu osseux, une diminution de leur production peut ainsi induire une déminéralisation.

Une incontinence urinaire à l’effort, majorée par les exercices d’abdominaux les plus courants de type Crunch (de Gasquet, 2003).

Par ailleurs, ces fluctuations hormonales peuvent entraîner un ensemble de symptômes incommodants et imprévisibles, parmi lesquels :

Des bouffées de chaleur, de quelques secondes à plusieurs minutes, s’étendant de l’abdomen ou du thorax et remontant vers le cou et le visage.

Des troubles du sommeil, difficultés à s’endormir, réveils fréquents.

Des sueurs nocturnes plus ou moins intenses.

Des sautes d’humeur.

Une prise de poids de 2 à 4 kg en moyenne.

L’intensité des symptômes varie d’une femme à l’autre. Quoiqu’il en soit, ces symptômes induisent toujours un inconfort influençant plus ou moins directement la pratique sportive. A l’inverse, pratiquer une activité physique rendrait cette période plus confortable (Sharifi & Col., 2017). Plus précisément, une étude suédoise (Hammar, Berg & Lindgren, 1990) avance que : « […] les symptômes végétatifs modérés et sévères avec des bouffées de chaleur et des sueurs étaient seulement moitié moins fréquents chez les femmes ménopausées physiquement actives ».

Gestion de l’effort

A l’échelle de la planification des séances d’entraînement, il s’agira d’anticiper sur les périodes d’inconfort, envisageant la possibilité d’adaptations de dernière minute. Celles-ci concerneront les intensités et les durées d’effort et de récupération voire les formes d’entraînement. Plus précisément, au cours même de l’activité physique, gérer l’effort consistera à tenir compte des ressentis visant à rendre la pratique confortable. En pratique, il s’agira de moduler ces variables, le plus souvent en baissant l’intensité.

Comment en tenir compte pour planifier l’entraînement ?

Planification de l’entraînement



® Agnès Deschamps

La recherche d’amélioration des performances, à l’entraînement et/ou en compétition, impliquera de prendre en compte les possibles troubles de la thermorégulation et l’inconfort généré par les troubles hormonaux. Il s’agira donc de prévoir une autre activité physique qui permette de progresser sans s’infliger à tout prix un effort dans des conditions de pénibilité accrue.

Pour celles qui pratiquent en dehors de toute idée de performer, il faudra maintenir son activité physique et ne pas négliger les exercices d’assouplissement. Quoiqu’il en soit, éviter d’associer la chaleur de l’environnement à d’éventuelles bouffées de chaleur relève du bon sens.

Conclusion

Période d'instabilité et d’inconfort, pré et périménopause ne sont pas incompatibles avec la pratique d’activités sportives et même compétitives. Au contraire, l’activité physique s’avère une solution intéressante pour diminuer les symptômes (Sternfeld & al. (2014). Pour autant, pour que ces activités ne soient pas un calvaire, il conviendra d’aménager quelques adaptations en termes d’exposition à la chaleur, d’intensité, voire de nature d’activité.

Une bonne hydratation sera bien évidemment conseillée pour atténuer les bouffées de chaleur. Il sera préférable d’éviter les excitants (café, thé, alcool…) qui favorisent les bouffées de chaleur. On évitera, surtout après les repas, la théine qui capte le fer.

La consultation d’un spécialiste pourra aider à adapter l’alimentation en fonction des besoins.

Plus généralement, une bonne hygiène de vie contribuera à la réduction de l’intensité des symptômes et au bon maintien de la santé osseuse et cardiovasculaire.

Enfin, une étude anglaise (Daley & Col., 2007) démontre que les femmes ayant un IMC "normal", soit entre 18 et 25, sont également moins incommodées, concluant que le surpoids et l’obésité seraient donc un facteur "aggravant" l’inconfort durant ces périodes. Ceci incite à construire en amont et à maintenir malgré l’inconfort une activité physique régulière et une bonne hygiène de vie au plan alimentaire.

Elodie KIEFFER (1) & Rachid ZIANE

(1) - Diplômée de la licence professionnelle "Remise en forme et loisirs sportifs associés – Responsable d’équipe et de projets", Elodie KIEFFER est Spa manager adjointe en Loire-Atlantique

