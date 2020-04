Quels sont les mécanismes sous-jacents au mouvement ? Les réflexes archaïques : à la fois indispensables et perturbateurs

Les portes d’entrée pour appréhender le mouvement sont multiples. Que ce soit via l’activité support à travers les informations sensorielles, ou via les méthodes académiques d’apprentissage, le but est le même : optimiser la maîtrise gestuelle. Aucune voix ne doit être exclue ou considérée comme supérieure à une autre. Par contre, le processus de personnalisation doit amener à considérer toutes les possibilités de progression possible. Ainsi, le développement moteur « primaire » peut être une nouvelle porte d’entrée à ce processus de personnalisation et in fine, de progression. Dans cette perspective, les réflexes archaïques font partie des pistes à explorer face à des difficultés d’apprentissage. Ces derniers peuvent en effet être de gros perturbateurs de la capacité motrice et ainsi freiner les apprentissages et/ou aboutir à des réponses motrices non-adaptées.

Les réflexes archaïques sont des réflexes communs à toute l’humanité. Certains d'eux sont présents déjà dans la vie intra-utérine et d’autres émergent après la naissance. Certains sont notamment testés à la naissance comme le :

Réflexe de la marche : Provoquant la marche spontanée chez le nouveau-né

: Provoquant la marche spontanée chez le nouveau-né Réflexe de succion : Provoquant donc la succion pour se nourrir

: Provoquant donc la succion pour se nourrir Réflexe spinal de Galant : provoquant une flexion ipsilatérale du tronc

: provoquant une flexion ipsilatérale du tronc Réflexe de Moro : Provoquant une extension des membres supérieurs puis une flexion associée à une flexion de buste.

La présence de ces réflexes indique un développement neurologique normal. A contrario, l’absence de certains d’entre eux indique soit au mieux une hypotonie du nourrisson, soit au pire une lésion neurologique. Des examens complémentaires permettront d’en savoir plus. Ces réflexes sont déclenchés à la fois par des stimuli internes et externes. Ils sont principalement gérés par le tronc cérébral, car le cortex n’est pas encore assez mature pour les piloter.

Ces réflexes archaïques sont extrêmement importants pour le développement du nourrisson, influençant ainsi l’histoire motrice du futur pratiquant.

Evolution et intégration des réflexes archaïques : « comme un bruit potentiel »

Les réflexes archaïques connaissent 3 phases distinctes :



L’émergence : le réflexe s’active et commence à être sensible aux stimuli.

: le réflexe s’active et commence à être sensible aux stimuli. La maturation : le réflexe se répète et est réellement actif.

: le réflexe se répète et est réellement actif. L’intégration : le réflexe est intégré par le système nerveux volontaire et la commande motrice devient de plus en plus précise.

La très grande majorité des réflexes est active et intégrée entre la naissance et 1 an. Il est à noter que le réflexe archaïque ne disparait pas : il est seulement « intégré » par le système nerveux central volontaire. Cela veut dire qu’il peut ré émerger de manière involontaire pour effectuer un réflexe de « survie » en fonction du contexte. Cependant, on constate que certains enfants, adolescents et adultes, ont une présence plus ou moins marquée de ces réflexes archaïques. Cela prouve que le système nerveux central volontaire n’a pas réussi à les intégrer et ainsi faciliter l’émergence des commandes volontaires.

C’est ici qu’on peut mettre une métaphore en place : les réflexes archaïques peuvent « produire un bruit » s’ils ne sont pas ou mal intégrés. Prenez par exemple un signal radio : si l’émetteur (ici le cortex cérébral principalement) envoie un signal seul et bien clair, sans obstacle ou autre signal émis, sa captation par le récepteur sera chose aisée (ici, le système périphérique). Cependant, la présence d’un autre signal ayant environ les mêmes fréquences d’ondes, ou la présence d’objet imposant (i.e. : montagne), va diminuer soit la qualité du signal, soit va empêcher sa propagation. Ainsi, le récepteur aura du mal soit à interpréter le signal, soit sera conduit à ne pas le comprendre du tout !

Les réflexes archaïques font la même chose : ils vont perturber la capacité du système nerveux central à exécuter la réponse motrice la plus pertinente. La présence d’un réflexe archaïque suit un continuum : il peut être complètement intégré, un peu présent ou complétement présent. En fonction de cela, la capacité d’apprentissage de l’entraîné se retrouve fortement amoindrie.

Plusieurs scénarios sont possibles :

Soit le réflexe n’est pas trop perturbateur et permet l’apprentissage dans un temps normal mais le geste ne sera pas optimal,

et permet l’apprentissage dans un temps normal mais le geste ne sera pas optimal, Soit le réflexe est perturbateur et l’apprentissage se réalisera sur un temps anormal ou exagérément long avec un geste pas ou peu optimal,

et l’apprentissage se réalisera sur un temps anormal ou exagérément long avec un geste pas ou peu optimal, Soit le réflexe est très perturbateur et ne permet pas l’apprentissage du geste.

Ainsi, les freins à l’apprentissage d’une personne peuvent être expliqués par la non-intégration d’un ou de plusieurs réflexes archaïques.

Un exemple : le réflexe tonique asymétrique du cou (RTAC)

Le RTAC émerge entre 0 et 2 mois chez le nourrisson et est intégré vers l’âge de 4-6 mois. Ce réflexe est caractérisé, lorsque la tête se tourne vers l’un des côtés, par une extension homolatérale du bras et de la jambe. À l’inverse, les membres du corps de l’autre côté se fléchissent. On l’appelle souvent le réflexe de l’escrimeur ou de l’archer.

Pour savoir si le reflexe est intégré ou non, mettez votre sportif à 4 pattes (figure 2):

Demandez qu’il ferme les yeux,



Figure 2 : Test RTAC a 4 pattes - source : IMP

Prenez la tête de part d’autre en arrière de tempes,

Tournez la tête vers la droite puis vers la gauche et répétez plusieurs fois le processus.

Le réflexe est intégré s’il n’y aucun mouvement de bras et d’épaule.

Si une flexion de coude ou un mouvement d’épaule est présent, alors le reflexe est non-intégré.

Plus ces signes sont forts, moins l’intégration du RTAC a été faite.



Figure 3 : Test RTAC debout - source : IMP

Ce test peut se faire débout (figure 3) : le test est invalidé si les épaules et les bras suivent les mouvements de la tête ou si une flexion est présente.

Prenons maintenant en exemple un tennisman qui a un RTAC actif du côté de son revers : quelles conséquences sur sa pratique ?

En voici une liste non-exhaustive en fonction du niveau d’intégration du RTAC :

Incapacité totale à couvrir une partie du court avec son revers/Prédominance du coup droit (le réflexe du RTAC serait vraiment non intégré). Ici, une stratégie d’évitement est clairement établie pour ne pas utiliser tout le registre possible du côté revers.

(le réflexe du RTAC serait vraiment non intégré). Ici, une stratégie d’évitement est clairement établie pour ne pas utiliser tout le registre possible du côté revers. Incapacité à produire un revers de qualité : la précision ne sera jamais au rendez-vous. Le fait que le revers nécessite une stabilité et des ajustements des jambes réduit les chances de réaliser un geste de qualité (Ici, le RTAC est très peu intégré). Également, la possibilité d’un revers à deux mains se retrouve amoindrie. La volonté d’utiliser le revers est présente mais le taux de réussite est très faible. Il est possible d’améliorer la réussite mais cela va nécessiter un énorme temps de travail.

: la précision ne sera jamais au rendez-vous. Le fait que le revers nécessite une stabilité et des ajustements des jambes réduit les chances de réaliser un geste de qualité (Ici, le RTAC est très peu intégré). Également, la possibilité d’un revers à deux mains se retrouve amoindrie. La volonté d’utiliser le revers est présente mais le taux de réussite est très faible. Il est possible d’améliorer la réussite mais cela va nécessiter un énorme temps de travail. Incapacité à reproduire un geste de qualité dans le temps (efficience) : le revers est maîtrisé sur un ou deux, mais la réussite dans le temps s’effondre au fur et à mesure que la fatigue s’installe, nécessitant toujours plus d’efforts pour maîtriser le geste. Ici, ce n’est pas la maîtrise du geste qui est perturbée, mais sa réitération dans le temps qui en pâtit.

Face à ce constat, le but pour l’entraîneur sera de forcer l’intégration du RTAC dans les schèmes moteurs. Pour cela, il n’y a rien de rédhibitoire : des mouvements répétés régulièrement vont permettre de faire le travail de réintégration. L’échauffement, au moment des séances, parait être le meilleur moment pour l’éducateur de calibrer le travail. Mais un travail personnel est fortement recommandé pour améliorer rapidement la situation.

Le RTAC provoque principalement, une non-dissociation entre les yeux, la tête, le coup, les épaules (et voire les hanches) et des mouvements non voulus des différents membres. Le travail pour le réintégrer va tourner sur ces principaux axes :

Travail oculaire : faire des poursuites oculaires (soi-même ou avec un partenaire) en faisant plusieurs trajectoires (classiquement un 8) sans mouvement de tête, ni d’épaule,

: faire des poursuites oculaires (soi-même ou avec un partenaire) en faisant plusieurs trajectoires (classiquement un 8) sans mouvement de tête, ni d’épaule, Lancers/jonglerie : quel que soit le plan (sagittal, frontal, transversal), en restant du même côté ou en franchissant le plan médian (jongler à une main avec 2 balles, jongler à 3 balles, lancer la balle d’avant en arrière…)

: quel que soit le plan (sagittal, frontal, transversal), en restant du même côté ou en franchissant le plan médian (jongler à une main avec 2 balles, jongler à 3 balles, lancer la balle d’avant en arrière…) Mouvements simples et contrôlés : par exemple faire des mouvements à 4 pattes rythmés avec des mouvements oculaires et de tête dissociés.

L’entraîneur favorisera ainsi l’intégration de mouvements plus complexes grâce à ces formes de sollicitations globales des système nerveux central & périphérique.

Conclusion

La prise en compte des réflexes archaïques dans les réponses motrices semble être une nécessité dans la pratique. Ceux-ci sont des réflexes permettant, en début de vie, une maturation à la fois du système nerveux mais des systèmes périphériques (SNP, Musculaires etc.). Cependant, la mauvaise intégration ou la non-intégration de ces derniers peut être un grand perturbateur de la commande volontaire. La présence de ces réflexes peut dès lors expliquer l’incapacité d’une personne à faire un mouvement ou l’incapacité à reproduire ce geste dans le temps. Il est donc utile de les connaître et de les mesurer, afin d’orienter une personne vers des exercices permettant leur intégration.

Benjamin DUMORTIER

