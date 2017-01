Régime low-carb et régime cétogène pour sportifs

Après le lait, le sucre !… Bientôt, on ne pourra plus rien manger...". De tels propos sont fréquemment entendus notamment lors de nos interventions sur l’alimentation dans les clubs sportifs du Val-de-Marne. Aussi, rappelons le principe bien connu des toxicologues : "Tout est poison, rien n’est poison. Seule la dose fait le poison." La dose toxique dépend du produit. Par exemple, la toxine botulique ou botox est l'un des plus puissants poisons, environ 3 millions de fois plus toxique que le cyanure. Ainsi, une seule dose de botox est aussi toxique qu’une dose de cyanure trois millions de fois plus forte. Par comparaison, on ne meurt pas d’un verre de lait, ni d’un morceau sucre, leur toxicité est donc très relative. Pour autant, "manger trop sucré, trop gras, trop salé" est risqué pour la santé !

Le sucre accusé

Les publicités pour le sucre laissent souvent penser que cet aliment raffiné doit occuper une place de choix dans notre alimentation.

Plusieurs arguments conduisent pourtant aujourd’hui à le bannir :

Co-facteur de surpoids et d’obésité, effet résultant de la libération d’insuline qu’il induit et de sa conséquence, le stockage sous forme de graisse des nutriments ingérés et éventuellement à terme le diabète de type 2

Hypoglycémiant, lorsqu’ingéré seul et à jeun ou massivement, par une réaction appelée hypoglycémie réactionnelle (Ziane, 2004)

Objet d’addiction, plus forte que celle à la cocaïne (Ahmed, 2010)

Aliment pro-inflammatoire, augmentant le risque infectieux et retardant la cicatrisation (Faucher & coll., 2000) et la récupération

Favorable au développement de tumeurs cancéreuses et de métastases, c’est l’une des conséquences de l’état inflammatoire qu’il entretient (Servan-Shreiber, 2007 ; Zucman-Rossi, 2008)



Phénomène de l’hypoglycémie réactionnelle

A jeun, l'ingestion massive d’aliments à index glycémique élevé provoque une forte sécrétion d'insuline qui engendre une entrée accélérée du glucose dans les cellules, entraînant une chute de la glycémie à une valeur inférieure à la normale : C'est l'hypoglycémie réactionnelle accompagnée d’une sensation de faim et de fatigue, voire de malaises et de nausées.

Par ailleurs, le sucre raffiné ne contient pas les vitamines précurseurs des enzymes nécessaires à son utilisation. Pour cela, il mobilise les vitamines provenant d’autres aliments. Il est donc appauvrissant.

Ces reproches également adressés aux farines blanches ont conduit à la création du régime low-carb.

Qu’est-ce que le régime low-carb ?

Low-carb est l’abréviation de low-carbonhydrates ou alimentation pauvre en hydrates de carbone, c’est-à-dire en glucides. L’idée est donc celle d’un régime appauvri en sucre.

En 2004, plus de 20 millions de personnes déclaraient suivre ce régime aux Etats-Unis et le chiffre d’affaires relatif à la vente de produits "pauvres en sucres" dans le monde était estimé à 30 milliards de dollars.

Si ses détracteurs bannissent le sucre et les sucreries, ils bannissent tout autant :

Le sucre contenu dans les fruits (saccharose, fructose) et les légumes

Le sucre contenu dans le lait (lactose)

Les aliments à base de farine raffinée, tels que le pain, les pâtes, les biscuits, mais aussi les produits céréaliers en général : riz, maïs…

Si on peut admettre que le faible apport de glucides contraint l’organisme à utiliser ses graisses de réserve, on peut s’inquiéter d’éventuelles carences en vitamines hydrosolubles (B et C), en fibres et en minéraux qui sont normalement et principalement fournis par les fruits et les légumes frais. De plus, plusieurs de ces vitamines ou amines vitales sont des précurseurs d’enzymes intervenant dans la libération d’énergie. L’application de ce régime chez les sportifs ne peut donc que nous interpeller. Mais le régime cétogène décrit ci-dessous est plus extrême encore.

Diète et régime cétogènes

Très à la mode depuis peu dans le milieu sportif de haut-niveau, le régime cétogène interroge voire inspire nombre de pratiquants de niveau plus modeste.

D’après Souccar (2014) : « La diète cétogène est un régime très particulier utilisé à des fins thérapeutiques depuis plus de 90 ans ». Ce régime serait suivi par des personnes soit épileptiques, soit atteintes de cancer ou encore de maladies neurodégénératives telles que les maladies d’Alzheimer et de Parkinson.

Il est appelé ainsi car l’absence de sucre contraint l’organisme à puiser dans ses réserves de graisse que le foie transforme en corps cétoniques qui libéreront alors l’énergie.



Répartition des glucides, lipides et protéines - Comparaison entre diète cétogène et alimentation habituelle (Fig. extraite de : thierrysouccar.com)

« Les fruits ne sont pas à exclure mais leur consommation doit être limitée » Walkowicz (2015).

Le régime cétogène a ainsi été adopté par des sportifs qui cherchent à habituer leur organisme à fonctionner à partir de l’énergie libérée par les cétones issues des graisses et non plus par les glucides dont les réserves corporelles sont plus limitées. Les fondements de ce choix restent pour autant théoriques.

Différences entre régime low-carb et régime cétogène

Dépendance au sucre, sevrage et activité physique

Indépendamment de ces régimes, il est admis que l'activité physique peut permettre de réguler le besoin de sucre et l’appétit.

Concernant ces régimes, des effets secondaires sont que « pendant les premiers jours, on peut ressentir de la fatigue, des maux de tête, des nausées, une difficulté à se concentrer. Mais ces effets secondaires ne durent généralement pas. Par la suite, peuvent apparaître des crampes et de la constipation… » (Souccar, Op. Cit.) Il est connu que l'absence de glucides entraîne une fatigue musculaire à fortiori si on pratique une activité physique intense. Mais les adeptes de ces régimes pensent que la persévérance amènera une adaptation salutaire de l’organisme.

Il est possible que comme toutes les dépendances physiques, le sevrage, en l’occurrence au sucre, soit installé après 8 jours, même si la dépendance psychologique est beaucoup plus durable et ancrée notamment par la symbolique du geste et la signification des ressentis.

Régimes sans hydrates de carbone... et entraînement sportif, la fin des pasta party

Faire fonctionner son organisme sans glucides et en l'alimentant en lipides comme "carburant" conduit à stimuler l’activité enzymatique de la beta-oxydation, la principale voie métabolique de dégradation des molécules d'acides gras. Si celle-ci n'est pas particulièrement performante, son activité sera stimulée avec une inertie inévitable : « Il faut entre 4 et 12 semaines suivant les sportifs » Hervé (2016) et « les effets bénéfiques à long terme, notamment sur les performances, s’expriment pleinement au bout de plusieurs mois à une année » Berthou (2016).

Théoriquement, le sportif adoptant un régime cétogène devrait connaitre d'abord une phase de contre-performance.

Par ailleurs, l'oxydation de graisses est plus couteuse en oxygène que celle des glucides, les physiologistes (e.g. : Mac Ardle & Katch, 1987) parlent de quotient respiratoire ou QR.

QR = CO2 produit / O2 utilisé

(QR des glucides = 1 ; QR des lipides = environ 0,7)

Ceci génèrera une majoration de l'essoufflement et de la production de l'acidose d'effort.

Conclusion

Le sucre raffiné n'existe pas dans la nature et n'est pas nécessaire tel quel au fonctionnement de l'organisme. Il lui est même nuisible. Cependant, étant présent dans une grande partie des plats cuisinés, l’éviter revient à se priver d’un nombre important d’aliments qui apportent par ailleurs de nombreux autres nutriments intéressants. Quant à se priver des fruits et des légumes frais au prétexte qu’ils contiennent du glucose et du fructose, c’est appauvrir son alimentation et s’exposer à des risques de carences vitaminiques.

Le régime low-carb ne peut donc pas être durable. Par ailleurs, du fait de l’apport important de lipides du régime cétogène, certains médecins dénoncent à son sujet un risque de maladie cardio-vasculaire. Ceci explique son surnom : "passeport pour l’infarctus". Cependant, « Les risques cardio-vasculaires induits par la consommation accrue d’acides gras saturés ou de cholestérol parfois évoqués ne sont toutefois pas avérés » Berthou (2016).

Rachid ZIANE

Références