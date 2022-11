Relation Force-Vitesse : Une évaluation et une orientation possible de l’entraînement

La relation force-vitesse : définition

La capacité du corps à se mouvoir, est soumise à de nombreuses contraintes, dans les activités physiques et sportives : la gravité (poids du corps), les adversaires, les objets utilisés (ballon, raquette, …) dans des conditions qui peuvent être changeantes voire aléatoires (vent, pluie, qualité du terrain/de l’infrastructure).

L’athlète doit malgré tout, être en mesure d’adapter sa motricité et notamment de produire une puissance musculaire suffisante (voire maximale) pour être performant. Il existe une relation directe entre la production de force et la vitesse à laquelle la force est développée. Lu (2022) la définit comme « une représentation de la force maximale qu’un individu est capable de produire contre différentes charges en fonction de la vitesse de contraction musculaire atteinte pendant le mouvement ».

L’histoire de la recherche sur la relation entre force et vitesse remonte au siècle dernier. Dès 1922, Hill observe cette relation au sein d’un muscle isolé de Grenouille in vitro et constate une relation en forme d’hyperbole, dans laquelle la vitesse diminue au fur et à mesure que la résistance imposée augmente (Figure 1). Il effectuera le même constat dans une étude ultérieure concernant l’étude d’un mouvement mono-articulaire (flexion du coude) chez l’homme.

Cependant, quelques années plus tard, Dern et ses collaborateurs (1947) constatent qu’il n’y a aucune preuve formelle d’une relation hyperbolique entre la force et la vitesse. Ils montrent au contraire que la relation serait plutôt linéaire. Le modèle de Hill reste malgré tout, la référence durant de nombreuses années, malgré cette preuve formelle.

Par la suite, de nombreuses recherches cherchent à établir ce qu’on appelle « des profils force-vitesse », in vivo. Que ce soit lors de mouvements mono-articulaires ou lors de mouvements polyarticulaires comme le squat, le développé couché ou le pédalage sur ergomètre, ces études montrent qu’une simple relation linéaire suffit à décrire de manière précise la relation entre la force et la vitesse alors qu’une fonction polynomiale (comme les hyperboles) n’apporte pas de degrés de précision supérieure.

De ce constat, il est possible d’avoir de nombreuses informations sur un profil force-vitesse :

La relation est inverse entre la vitesse et la force : plus la charge est lourde, plus la vitesse d’exécution sera réduite. Inversement, plus les charges utilisées seront légères, plus la vitesse sera importante.

Il existe une vitesse théorique V0, qui correspond à une vitesse maximale quand il n’y a pas de charge (elle est réellement théorique, car il y aura toujours une force externe qui s’exerce lors d’un mouvement).

Il existe une force F0, qui correspond à la force maximale isométrique.

Il est possible de déduire la puissance maximale (Pmax) et sa vitesse optimale correspondante (Vopt).

Il devient possible d’obtenir divers profils force-vitesse et notamment un profil force-vitesse « idéal », dans lequel l’athlète serait capable d’exprimer des hauts niveaux de forces à n’importe quelle vitesse d’exécution.

Evaluer le profil force-vitesse d’un individu puis chercher à équilibrer les deux paramètres est devenu le moyen le plus efficace d’améliorer la performance en puissance (Cross et al., 2018).

Comment évaluer son profil force-vitesse ?

Avant toute chose, il possible d’évaluer de nombreux profils force-vitesse (course, pédalage ...). Par souci de simplicité, et parce qu’il traduit les qualités neuromusculaires globales du membre inférieur, nous nous attarderons sur le profil force-vitesse effectué en saut (plan vertical). L’entraîneur peut mesurer et établir le profil force-vitesse des athlètes afin de récolter un maximum d’informations.

Pour cela, on peut utiliser du matériel sophistiqué comme une plateforme de force (un tapis de Bosco par exemple) ou un accéléromètre (Myotest ® ou Gymaware ®). Cependant, un smartphone, un ordinateur (avec un tableur type Excel Word) et un mètre peuvent suffire !

Morin et Samozino proposent d’évaluer le profil force-vitesse avec un tableur dans lequel il suffit de rentrer les données suivantes :

la masse de l’athlète

la hauteur de l’appel de saut,

la hauteur du membre inférieur au moment du décollage,

la hauteur de saut avec des charges différentes.

Cette dernière nécessite une mesure. Un smartphone suffit avec une application payante "My Jump", capable d’évaluer la hauteur de saut via le temps de suspension. Avec les caméras et leur capacité à filmer à de hautes fréquences d’images, il est possible d’avoir le temps d’envol de la personne, donc in fine, sa hauteur de saut, comme le montre JB Morin dans cette vidéo :

On notera que la détermination du temps de suspension est aussi possible avec une caméra haute fréquence (plus de 200 images par seconde) et un logiciel permettant de chronométrer les images comme Kinovea (gratuit sur PC). Avec cette application, il suffit de faire sauter l’athlète avec des charges différentes (par exemple poids de corps, 20, 40 et 60 kg de charge additionnelle pour un individu de 70 à 80 kg) pour obtenir différentes hauteurs de saut.

Le logiciel calculera automatiquement la force maximale développée, la vitesse d’exécution associée et dressera le profil force-vitesse de la personne.

Vers une orientation possible de l’entraînement

Le tableau dresse également « un profil optimal » : en réalité, il permet d’avoir deux profils force-vitesse (droite en traits rouge et bleu du tableur), entre lesquels le sportif doit se situer pour maximiser la vitesse de décollage sur des poussées verticales (comme le saut vertical) ou avec environ 30° d’angle vers l’avant (type départ en sprint, premier pas en sports collectifs etc.).

Ainsi, l’entraîneur peut évaluer une personne qui possède un niveau de force important avec des charges externes importantes mais qui n’arrive pas à exprimer des niveaux de force corrects à des charges faibles ou à poids de corps. Ici, on parlera de « déficit de vitesse ».

A contrario, l’établissement d’un profil force-vitesse peut déceler un « déficit de force », c’est-à-dire une incapacité de l’athlète à générer de haut niveau de tension avec des charges externes élevées.

A partir de ces différents constats, l’entraîneur va pouvoir déterminer des axes d’amélioration pour aider son sportif à mieux exprimer ses potentialités d’expression de la force. Dans le cas d’un déficit de force, le travail sera axé sur ce point faible à l’entraînement (travail de la force maximale), alors que dans le cas d’un déficit de vitesse, des solutions pour améliorer l’expression de la force à de haut niveau de vitesse seront nécessaires. Par exemple, une personne ayant un déficit de force constaté va devoir privilégier ses séances de renforcement musculaire sur un cycle de force maximale (à l’aide de charges lourdes).

La spécificité de l’activité pratiquée (nature de l’activité, poste occupé, ...) et les caractéristiques singulières du pratiquant (âge, poids, taille etc.) doivent également être pris en compte afin d’affiner les objectifs de transformation.

La détermination du profil force-vitesse n’est qu’un outil d’aide à la prise de décision, permettant de participer à l’orientation de l’entraînement. Prenons un exemple dans le cadre de la pratique du rugby. Dans le cas où un talonneur rencontre des difficultés à exprimer un haut niveau de force à des vitesses élevées tandis que son niveau de force maximum est satisfaisant, se pose alors la question de savoir si l’entraînement doit être prioritairement axé sur vers le développement de la force à de hautes vitesses ou non. L’encadrement doit entamer une réflexion et mettre en place les solutions les plus adaptées au regard de la singularité du contexte, en mettant notamment en opposition le principe de variété de l’entraînement (entraînement de la vitesse) et le principe de spécificité (poste de talonneur).

Conclusion

Le profil force-vitesse est une mesure que l’entraîneur se doit de connaître. Elle révèle les capacités d’expression de la force à des vitesses différentes du sportif. L’évaluation du profil force-vitesse est un outil qui permettra de prendre une décision sur l’orientation de l’entraînement et plus particulièrement en ce qui concerne le développement des capacités de force maximale, la puissance ou la vitesse. Cependant, la spécificité de la pratique, le poste occupé (sports collectifs) mais également les caractéristiques singulières de l’athlète doivent également être intégrés à la prise de décision.

Benjamin DUMORTIER

Références