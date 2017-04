Rôle des activités physiques en prévention secondaire et tertiaire des MCV

Le département du Val de Marne entend apporter sa contribution à la mise en œuvre complexe du sport sur ordonnance. Cela passe entre autre par une meilleure connaissance des affections de longue durée et les différentes formes de prise en charge par l’activité physique. Après un éclairage sur la prévention primaire, nous abordons ici la prévention secondaire, plus particulièrement dans le cadre des maladies cardiovasculaires (MCV). Cette prévention secondaire correspond à une prise en charge thérapeutique au début de la déclaration d’une pathologie afin d’éviter qu’elle ne s’aggrave. Ainsi à la suite d'un évènement cardiaque, les activités physiques font partie intégrante, au même titre que la médication, de la prise en charge des personnes souffrant d'une pathologie cardiovasculaire. Elles constituent l'essence de la phase de réentrainement à l'effort durant la période de réadaptation cardiaque, et devront par la suite, être obligatoirement intégrées à la vie de tous les jours, afin de prévenir les récidives.

Effets de l'activité physique dans le cadre de la prévention secondaire

Modalités de prise en charge en centre de réadaptation cardiaque

L'activité physique peut être également pratiquée lorsque la maladie est déclarée et notamment dans le cadre de la réadaptation cardiaque suite à une intervention chirurgicale. Elle sera alors exclusivement encadrée par un personnel qualifié ( cardiologues, kinésithérapeutes spécialisés, titulaires d'une licence STAPS spécialité Activité Physique Adaptée,....) dans un centre de réadaptation cardiaque.

Les objectifs de la réadaptation sont: l'amélioration des capacités fonctionnelles, la lutte contre les facteurs de risque, l'aide à la reprise d'une vie normale après l'évènement cardiaque, la préparation à l'autonomie et de redonner confiance à la personne.

Cette prise en charge post-opératoire sera constituée pour moitié de réentrainement à l'effort.

Le séjour en structure de réadaptation va permettre à la personne, selon son profil (nature de la pathologie, antériorités,...), d'adapter au mieux sa vie à la pathologie et de devenir acteur responsable de l'optimisation de son état de santé au travers :

l'éducation thérapeutique,

l'optimisation thérapeutique,

le réentrainement à l'effort

En centre de réadaptation cardiaque, une série de bilans sont tout d'abord effectués par le cardiologue (une évaluation clinique, un électrocardiogramme de repos et une échocardiographie cardiaque transthoracique ).Puis,une épreuve d'effort initiale définit par l'équipe de cardiologie et pouvant être propre à chaque centre (conforme aux protocoles et aux critères de sécurité pour les épreuves cardiaques) ,est passée par tous les patients. Elle permet d'évaluer la capacité aérobie ( pic de VO2), de déterminer le seuil d'adaptation ventilatoire correspondant au premier seuil ventilatoire (SV1), et d'individualiser les charges de travail.

D'autres tests peuvent également être effectués de manière complémentaire :

le test de marche de 6 minutes peut être utilisé pour évaluer l'adaptation de la personne aux efforts sous maximaux plus proches de la vie quotidienne.

l'évaluation de la force maximale peut également s'avérer utile afin de guider certaines personnes lors des entrainements en résistance.

Suite au test initial, le cardiologue détermine la Fréquence Cardiaque d'Entrainement (FCE) qui permettra au sujet de pratiquer une activité physique (avec une tolérance de + ou – 10 battements/minute) à une intensité optimale. L'activité physique aura alors des effets bénéfiques sur le système coronarien, permettra de lutter efficacement contre l'arthérosclérose et ce sans risque cardiaque, tout en tenant compte la médication prescrite ( béta-bloquants...).

Les bénéfices de l'activité physique en centre de réadaptation cardiaque

Les bénéfices de l'AP sur les principales pathologies cardiaques sont notamment :

pour l' insuffisance cardiaque , une diminution de la gène fonctionnelle, un accroissement des capacités maximales, une meilleure tolérance des efforts sous maximaux.

, une diminution de la gène fonctionnelle, un accroissement des capacités maximales, une meilleure tolérance des efforts sous maximaux. pour les pathologies coronariennes , une amélioration du pronostic vital et des capacités foncionnelles.

, une amélioration du pronostic vital et des capacités foncionnelles. pour les pathologies valvulaires , les bénéfices d'un programme d'entrainement sont peu étudiées.

, les bénéfices d'un programme d'entrainement sont peu étudiées. pour les arthériopathies des membres inférieurs (AMI), une hausse d'environ 20% des capacités aérobies musculaires et une amélioration de la vasomotricité réflexe endothéliale.

Les effets de l'entrainement s'appliquent au niveau du coeur, l'activité physique à FCE a pour effet d'augmenter de la pression dans le réseau sanguin principal. En cas de sténoses coronaires significatives (réduction du calibre d'une ou de plusieurs artères coronaires), cette pression permet le développement une circulation colatérale coronaire ( déviation de la circulation sanguine par des artères saines) compensant ainsi la diminution du flux sanguin épicardique.

D'autre part, pratiquée avec une pression artérielle mesurée et constante, l'activité physique régulière joue un rôle primordial sur la maladie coronarienne: l'exercice ralentit la progression et la sévérité des lésions athéromateuses au niveau des carotides, réduit l'agrégation plaquettaire et a un effet antithrombogène. Les exercices très intenses ne sont cependant pas recommandés.

Les effets de l'entrainement s'appliquent également sur les facteurs de risques cardiovasculaires.

Ainsi pour :

le cholestéro l , fabrication du HDL (bon cholestérol ) et de diminuer le taux de LDL ( mauvais cholestérol) et plus particulièrement par des exercices en endurance

l , fabrication du HDL (bon cholestérol ) et de diminuer le taux de LDL ( mauvais cholestérol) et plus particulièrement par des exercices en endurance le stress ,acquisition d'une meilleure image de soi , action positive sur la vasomotricité des artères qui sont contractées dans une situation de stress

,acquisition d'une meilleure image de soi , action positive sur la vasomotricité des artères qui sont contractées dans une situation de stress le tabac , motivation du sevrage tabagique

, motivation du sevrage tabagique l'hypertension artérielle , favorise la compliance des tisssus artériels

, favorise la compliance des tisssus artériels la sédentarité , réduction du surpoids

, réduction du surpoids le diabète, régulation de la glycélmie.

Les recommandations pour un exercice physique adapté

L'entrainement comporte des séances d'endurance et des séances de résistances dynamiques afin d'assurer le renforcement musculaire.

Les recommandations du G.E.R.S (Groupe Exercice Réadaptation Sport ) de la Société Française de Cardiologie stipulent que :

L’ entraînement en endurance à intensité constante se caractérise par un effort sous maximal prolongé (20 à 60 minutes) mobilisant des masses musculaires importantes

se caractérise par un effort sous maximal prolongé (20 à 60 minutes) mobilisant des masses musculaires importantes L’ entraînement en endurance à intensité intermittente se caractérise par l’alternance d’efforts de haute intensité pendant une courte durée avec des phases de récupération active. Plusieurs combinaisons sont possibles, avec des phases de haute intensité (80 à 95 % de la puissance maximale aérobie) d’une dizaine de secondes à 1 ou 2 minutes et des phases de récupération active (20 à 30 % de la puissance maximale aérobie) pendant 1 à 4 minutes

se caractérise par l’alternance d’efforts de haute intensité pendant une courte durée avec des phases de récupération active. Plusieurs combinaisons sont possibles, avec des phases de haute intensité (80 à 95 % de la puissance maximale aérobie) d’une dizaine de secondes à 1 ou 2 minutes et des phases de récupération active (20 à 30 % de la puissance maximale aérobie) pendant 1 à 4 minutes L’entraînement en résistance dynamique est réalisé avec de petites haltères, des bracelets lestés,des bandes élastiques ou en utilisant des bancs de musculation et des appareillages spécifiques, il est défini par une succession de 8 à 10 types de mouvements différents répétés 10 à 15 fois, une faible intensité (30 à 50 % de la force maximale développée), 2 à 3 séances par semaine d’une durée de 20 à 30 minutes, en tenant compte du contexte (sternotomie ou implantation deM / DAI récente)

La pratique de l'activité en endurance, du fait des bénéfices qu 'elle apporte, apparaît fondamentale au sein du procesus de réentrainement à l'effort en réadaptation cardiaque et permettra de diviser le risque de récidive par deux.

Les activités pratiquées en centre de réadaptation, sous surveillance médicale constante, sont :

l' ergocycle (du fait de la facilité du contrôle de l'intensité), le tapis de course à hauteur de 3 à 5séances par semaine

(du fait de la facilité du contrôle de l'intensité), le tapis de course à hauteur de 3 à 5séances par semaine la gymnastique dont l'objectif est plutôt centré sur l'amélioration des capacités fonctionnelles

dont l'objectif est plutôt centré sur l'amélioration des capacités fonctionnelles les activités aquatiques, sur prescription médicale. Les délais de cicatrisation post opératoire (en cas notamment de sternotomie ,...) interdisent aux patients concernés ces activités.

Thierry PINJON

Professeur d'EPS, BEESAN

